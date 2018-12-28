Стресс и антидепрессанты: почему мы деремся во сне

Прием антидепрессантов, диагностированное посттравматическое или тревожное расстройство повышают риск расстройств поведения в фазе быстрого сна — криков и даже драки, выяснили специалисты Американской академии неврологии. Исследование было опубликовано в журнале Neurology.

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В фазе быстрого сна головной мозг наиболее активен. В среднем за ночь цикл быстрого и медленного сна повторяется от четырех до пяти раз. Продолжительность каждой последующей фазы увеличивается, а глубина сна снижается. Фазы быстрого сна составляют 20—25 % ночного сна, около 90—120 минут, одна фаза длится 10—20 минут и чередуется с фазой медленного сна.

Во время фазы быстрого сна мозг в норме контролирует тело, чтобы оно не двигалось — если проснуться в это время, то можно столкнуться с сонным параличом.

Но при расстройстве поведения этот контроль ослабевает и человек может кричать, размахивать руками и ногами, нанося травмы себе или партнеру.

Такие нарушения широко распространены у людей с болезнью Паркинсона — их частота среди больных может достигать 80-90%.

«Хотя многое еще неизвестно о расстройстве поведения в фазе быстрого сна, оно может быть вызвано приемом лекарств или свидетельствовать о начале неврологического заболевания, такого как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви или множественная системная атрофия, — говорит доктор Рональд Постума из Университета Макгилла в Канаде, член Американской академии неврологии. — Определение образа жизни и личных факторов риска, связанных с этим расстройством сна, позволит снизить вероятность его развития».

Исследователи изучили данные более чем 30 тыс. участников исследования в возрасте 45-85 лет. Они выяснили особенности их образа жизни, состояния здоровья, поведения, влияния на их жизнь социальных и экономических факторов.

Кроме того, каждый участник отвечал на вопрос: «Вам когда-нибудь говорили или Вы сами замечали, что Вы совершаете какие-то действия во время сна?».

958 человек, или 3,2%, ответили на этот вопрос положительно. Исследователи не учитывали ответы людей с болезнью Паркинсона и деменцией.

Оказалось, что среди них было в 2,5 раза больше человек, принимавших антидепрессанты, чем среди тех, кто не дрался во сне. Также люди с расстройством поведения в фазе быстрого сна в 2,5 раза чаще страдали от посттравматического стрессового расстройства. Они в два раза чаще страдали от психических болезней и более чем в 1,5 раза чаще подвергались психологическому стрессу.

Кроме того, мужчины сталкивались с расстройством поведения в фазе быстрого сна вдвое чаще женщин. На четверть чаще участники с расстройством чрезмерно увлекались потреблением алкоголя. Наконец, они были менее образованны, имели более низкий доход и чаще курили.

«Наше исследование не говорит о том, что эти факторы вызывают расстройства поведения, но они определенно с ними связаны, — отмечает Постума. — Мы надеемся, что наши результаты будут полезны для будущих исследований, особенно потому, что расстройство поведения в фазе бытрого сна — признак будущего нейродегенеративного заболевания. Чем больше мы знаем о расстройстве поведения, тем лучше нам будет удаваться предотвращать неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что французские сомнологи выяснили, о чем люди говорят во сне. Оказалось, что люди чаще всего говорят «Нет», обращаются к невидимому собеседнику и матерятся, а вот вежливые слова звучат из уст очень редко. Почти половина слов была междометиями типа «Ох!» и «Эх!», но встречались и полноценные предложения, например «Я не знаю, трогал я это или нет», «Ты маленькая дрянь, потому что шатаешься по улицам» и даже

«Ну что, кто-нибудь говорил тебе, что ты очаровательна? Что? Ни один симпатичный парень не говорил тебе, что ты очаровательна? Да что с ними не так, с этими парнями? Они геи или кто?».

При этом лишь 12 образцов речи содержали вежливые слова, а вот «шлюха» и «дерьмо» прозвучали 43 раза и 21 раз соответственно.