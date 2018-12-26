«Полет нормальный». Четвертый старт с Восточного. LIVE

Сейчас на космодроме Восточный уже несколько часов как светло (разница по времени с Москвой — 6 часов), ракета стоит на стартовом столе и готова к полету. Температура -30 градусов. Через полчаса на космодроме, окруженном густой тайгой, все огласится оглушительным ревом и ракета взмоет в небо.