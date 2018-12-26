«Полет нормальный». Четвертый старт с Восточного. LIVE

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Весь процесс выведения спутников довольно сложный, и в этот раз займет более 5 часов.
Отделение двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» запланировано в 06:06 и 06:12 мск, малых спутников — в 07:30 и 09:25 мск.
Есть отделение третьей ступени, разгонный блок «Фрегат» выведен на незамкнутую орбиту вместе с полезной нагрузкой.
«450 секунд — полет нормальный», — слышен доклад.
Есть отеделение головного обтекателя. Запуск третьей ступени, вторая ступень отделилась.
120 с. Есть отделение боковых блоков. Как мы знаем с недавних пор, это один из критических этапов выведения ракеты.
Есть старт! ракета с ревом уходит в небо! 20 секунд полет нормальный
До старта 4 минуты, слышатся предпусковые команды и доклады о готовности ракеты.
«На космодроме небольшая облачность, но полет должен быть виден далеко», — рассказал «Газете.Ru» Виталий Егоров, блогер, популяризатор космонавтики, который наблюдает за стартом с космодрома. Вот такой вид открывается на старт с наблюдательной площадки.
На космодроме за стартом наблюдают журналисты и представители различных ведомств, отвечающих за полезную нагрузку и старт ракеты. Многие сотрудники заводов-подрядчиков Роскосмоса на это время командируются на космодром.
Это уже второй пуск с космодрома Восточный в этом году, первый состоялся 1 февраля, тогда на орбиту этой же ракетой были также выведены аппараты «Канопус-В» номер 3 и 4.
Ранее от ракеты отъехала мобильная башня обслуживания — самое высокое сооружение космодрома «Восточный», ее высота — 52 м. В истории российской космонавтики эта уникальная вертикальная конструкция используется впервые. Ее аналог возведен в Гвианском космическом центре (Куру, Французская Гвиана).
Сейчас на космодроме Восточный уже несколько часов как светло (разница по времени с Москвой — 6 часов), ракета стоит на стартовом столе и готова к полету. Температура -30 градусов. Через полчаса на космодроме, окруженном густой тайгой, все огласится оглушительным ревом и ракета взмоет в небо.
Старт запланирован на 5.07 мск, в этот раз на орбиту будут выведены два отечественных спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и 6.
Доброй ночи, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в эти часы мы предлагаем вам вместе последить за стартом с нового космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1а».