Найдут по волосам: кто травил студентку таллием

Более 20 лет назад китайская студентка впала в кому и осталась на всю жизнь парализована из-за отравления таллием, но того, кто ее отравил, поймать так и не удалось. Единственной подозреваемой была соседка девушки по комнате в общежитии, но суд признал ее невиновной.

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Геолог и специалист в области масс-спектрометрии Ричард Эш из Мэрилендского университета в Колледж-Парке по просьбе родителей девушки проанализировал образцы ее волос, выпавших за период, когда та получала дозы таллия. О результатах, которые способны помочь поймать преступника, он рассказал в статье в журнале Forensic Science International.

Чжу Лин была второкурсницей факультета физической химии в Университете Цинхуа в Пекине.

На протяжении четырех месяцев она по неизвестной причине теряла волосы, страдала от боли в животе и мышечного паралича, пока, наконец, не впала в кому.

Врачи были сбиты с толку. Друзья девушки разместили информацию о ее симптомах в интернете, что привлекло внимание врачей по всему миру. Они сошлись на том, что причина болезни — отравление таллием, высокотоксичным металлом, поражающим периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки. Спасти девушку удалось с помощью препарата с берлинской лазурью.

Хотя девушка выжила, ее мозг был непоправимо поврежден. Она потеряла зрение и речь, осталась парализована и требовала круглосуточного ухода.

Полиция допросила соседку девушки по комнате в общежитии, Сунь Вэй, единственную, кто имел доступ к таллию. Однако за неимением доказательств дело было закрыто несмотря на недовольство общественности. Шумиха снова поднялась в 2013 году, когда в Фуданьском университете студент отравил таллием своего конкурента. Люди обвиняли китайскую полицию в том, что те провалили расследование и на освобождение Сунь Вэй, очевидно, повлияли связи ее семьи.

Семья Чжу Лин обратилась к Эшу, специализирующемуся на анализе микроэлементов. Они передали ему образцы волос Чжу Лин, собранные в 1994-1995 годах, чтобы составить график ее отравления.

Масс-спектрометрия — это метод, основанный на определении отношения массы к заряду ионов. Это один из мощнейших способов качественной идентификации веществ, допускающий также и количественное определение. Можно сказать, что масс-спектрометрия — это «взвешивание» молекул, находящихся в пробе.

Однако, несмотря на его мощь, стандартов для определения таллия пока что не было. Эшу пришлось разработать свой собственный, экспериментируя с изменением концентрации таллия в материале из листьев.

«Честно говоря, я был удивлен, что у меня так хорошо получилось, — делится Эш. — Разработка собственного стандарта велась наугад, но это окупилось».

Эш просканировал образцы волос ультрафиолетовым лазером и проанализировал их частицы с помощью масс-спектрометра. Поскольку человеческие волосы растут с постоянной скоростью, можно было определить, как таллий распределялся по длине волос девушки и определить время и дозировку, в которой он поступал в организм.

Оказалось, что Чжу Лин регулярно получала новые дозы таллия, причем со временем они становились все больше. Так, волос, выпавший в 1994 году, сохранил следы лишь единичных воздействий таллия, в то время как волос, выпавший в 1995 году показал, что Чжу Лин получала большие дозы таллия на протяжении нескольких недель.

В частности, один из всплесков концентрации таллия совпадал с периодом, когда Чжу Лин потеряла зрение, но болей в животе не было. Эш предполагает, что девушка поначалу каким-то образом получала таллий через контакт с глазами, а затем — перорально.

«Насколько мне известно, это первый случай, когда масс-спектрометрия используется для воссоздания графика продолжительного преднамеренного отравления тяжелыми металлами, — отмечает Эш. — Анализ показал, что жертва получила множество доз таллия, и со временем их концентрация и частота поступления в организм увеличивались».

Преступник, травивший Чжу Лин, все еще на свободе. Но Эш надеется, что установленные сроки отравления помогут полиции засадить его за решетку.

«Я надеюсь, что новая информация, полученная в ходе работы, может однажды привести к тому, что преступник предстанет перед судом и семья Чжу Лин получит хотя бы небольшое облегчение», — говорит он.

Это не единственный случай, когда таллий использовался, чтобы кого-то отравить. Так, еще в 1950-х годах, когда он использовался как средство от крыс, женщина из Австралии с его помощью избавилась от двух своих мужей. Суд приговорил женщину к смерти, но позднее изменил наказание на пожизненное заключение. А в 1964 году она уже вышла на свободу.

В 1987 году несколько учеников и работников школы № 16 Минского района Киева оказались в больнице. Двое детей и двое взрослых скончались. При расследовании оказалось, что Тамара Иванютина, школьная посудомойка, ее родители, и сестра, смертельно отравили как минимум 13 человек раствором Клеричи (содержащий таллий раствор, используемый в минералогии), который получили от работавшей в геологическом институте знакомой. Также было установлено, что женщина отравила своего первого мужа и родителей второго. Второй муж на момент ареста Иванютиной уже получал небольшие порции яда — женщина планировала завладеть принадлежавшим его семье домом с земельным участком.

Иванютина была расстреляна, родители с сестрой были осуждены на продолжительные сроки заключения.

В ноябре-декабре 2017 года произошло массовое отравление солями таллия на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева. Пострадало более 20 человек. По словам пострадавших, медики приняли недомогание работников завода за другие болезни, от ОРВИ до остеохондроза, и выписывали соответствующее лечение.

В городской больнице скорой помощи Таганрога настаивают, что первого пострадавшего от отравления таллием увидели 4 января 2018 года, а 9 января были получены результаты анализов, которые показали большое содержание таллия. 1 марта 2018 года руководство предприятия провело совещание с сотрудниками завода по поводу инцидента, на котором отрицало свою причастность к инциденту и заявило, что яд был умышленно занесен в административное здание, а «отравитель находится среди отравившихся». Между тем 30 декабря 2017 года скоропостижно скончался от отека мозга 23-летний слесарь-сборщик, работавший на предприятии. Мать погибшего заявила журналистам, что ее сын умер вследствие отравления таллием.