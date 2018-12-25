Это аномалия: что нашли спутники у разрушенной сопки

В районе разрушенной сопки в Хабаровском края обнаружена температурная аномалия, ее выявили специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета». Об этом сообщается на сайте центра.

Реклама

В сообщении отмечается, что анализ данных спутника дистанционного зондирования «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища.

На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки).

ФГБУ «НИЦ «Планета»

Об отсутствии можно судить по четкому, близкому к прямоугольному, более темному контуру: более темный тон свидетельствует о том, что участок, заключенный в контуре, расположен ниже, поскольку менее освещен солнцем по сравнению с окружающими сопками. Также на снимке за 9 декабря тень от этой сопки имеет абсолютно другой контур.

ФГБУ «НИЦ «Планета»

В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород.

«Дополнительный анализ 10-ти минутных изображений КА «Himawari-8» позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9.50 по местному времени (11 декабря 23.50 GMT)», — гласит сообщение.

Данные «Планета» уже передала подразделениям Росгидромета, МЧС России, администрации полномочного представителя Президента в ДФО, в Правительство Хабаровского края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

ФГБУ «НИЦ «Планета» - организация по эксплуатации и развитию национальных космических систем гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического назначения и мониторинга окружающей среды, а также по приему и обработке данных с зарубежных спутников, взаимодействующая с национальными гидрометеорологическими службами и космическими агентствами более 30 стран.

Об обрушении сопки, перекрывшей русло реки Бурея, стало известно 24 декабря.

Обвал, по-видимому, произошел еще несколько дней назад, но никто его не заметил, пока у сопки не оказался охотник, который снял последствия обвала на видео.

«Обратился охотник, который и обнаружил странную подвижку грунта. У нас есть предположение, что причиной этому могло стать падение метеорита, но пока мы не можем делать никаких выводов по этому поводу, так как много нюансов вызывают вопросы», — сообщили подробности в администрации Верхнебуреинского района.

Версии о метеорите придерживался и глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. «Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — говорил он.

Однако предполагаемый метеорит не оставил кратера, да и его следов отправившиеся к сопке специалисты не нашли.

Кроме того, местные жители в последние дни не слышали гула и грохота, характерных для падения крупного небесного тела.

Завал русла может повлечь за собой потерю притока воды в Бурейскую ГЭС и подтопление поселка Чекунда, расположенного поблизости.

«Сейчас, понятно, у нас есть еще время, потому что зима, потому что вода прибывает минимально, но учитывая размер образовавшейся дамбы — как маленький городок — справиться на сегодняшний день не представляется возможным. Добраться туда можно только снегоходами, ни о какой большой технике речи быть не может, — она там сразу вся утонет», — посетовал Маслов.

Как сообщил «Газете.Ru» специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов, сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня.

«На работе Бурейской ГЭС это никак не отразилось, — добавил он. — Уровень воды у нас снижается, но мы работаем в плановом режиме. Пока станция работает в привычном режиме, ни о чем аномальном говорить не приходится. У нас водохранилище годичного регулирования и мы должны его сработать, то есть снизить уровень до отметки 236 метров к 21 апреля».