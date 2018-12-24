«Любил шахматы и математику»: в Москве погиб Эдуард Дубов

Известный российский математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов умер в результате инцидента в Теплом Стане, сообщает «Москва». В субботу 80-летний мужчина был доставлен от дома на улице Профсоюзная в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения. У него было диагностировано общее переохлаждение организма и обморожение конечностей. Несмотря на усилия врачей, на следующий день Дубов скончался в реанимации. Его тело уже отправлено на исследования. Следователи проводят проверку по факту смерти пожилого человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Что предшествовало трагедии, пока не установлено. Дубов жил в этом же районе на улице академика Варги.

Известный ученый, член Московского математического общества, в шахматах он известен, прежде всего, благодаря вкладу в систему советских рейтингов.

Именно при Дубове советская система коэффициентов приняла законченный, сформировавшийся порядок, подчеркивается на сайте Российской шахматной федерации (РШФ), вице-президентом которой в прошлом являлся покойный. Математик, также разработавший собственную систему жеребьевки в опен-турнирах, до распада СССР следил за точностью и своевременностью обсчета рейтингов отечественных шахматистов. Советские рейтинги в шутку назывались «Дубо» — по аналогии с Эло.

В 1990-е годы Дубов занимал пост президента Шахматной федерации Москвы, публиковал статьи на шахматную тематику, обслуживал крупнейшие международные и внутрироссийские соревнования.

«По поведению пожилых людей можно судить, какую жизнь они прожили. Если улыбается, значит правильно прожил! Я крайний раз видел Дубова в минувшем марте на Мемориале Таля. Он шутил, заполнял таблицу, вел свои рейтинговые подсчеты – пристрастия не изменились. Шахматы и математика – две любви Эдуарда Львовича, — писал по поводу апрельского юбилея Дубова на портале chess-news.ru международный мастер Виктор Володин. –

Шахматная Москва никогда не станет такой, какой была при Дубове. Экономические реалии, понятно, другие, но и роль личности тоже имеет значение.

Безумно интересно говорить с ним на разные темы. На мой вопрос, связанный с историей: «Почему побеждают сволочи, а достойные люди остаются в проигрыше?» - Эдуард Львович ответил: «Потому что сволочи действуют сволочными методами, которыми не могут пользоваться достойные люди!»

Сам Дубов в одном из интервью рассказывал, как отдал свои брюки и три рубашки будущему чемпиону мира Вишванатану Ананду, когда тот в 1990-х приезжал в Москву на турнир и остался без потерявшихся в пути вещей.

Внук умершего математика 22-летний Даниил Дубов считается одним из самых перспективных шахматистов страны.

На чемпионате мира по блицу-2016 он занял третье место, в классике имеет в своем активе победу над Сергеем Карякиным.

В сентябре в возрасте 62 лет умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, страдавший бронхиальной астмой. На протяжении всей жизни он исследовал искусство Древнего Рима и эпохи Возрождения. Его труды удостаивались премий и высоко оценивались коллегами.

Тучков занимал пост декана истфака с ноября 2015 года (сначала как и.о., а после выборов 21 марта 2016-го – на постоянной основе). Он стал первым деканом – искусствоведом. Помимо основной деятельности профессор заведовал кафедрой всеобщей истории искусств и являлся почетным членом Российской академии художеств.

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Он прекрасно знал русский язык и культуру, являлся иностранным членом Российской академии наук и почетным профессором МГУ, был награжден орденом Дружбы за развитие связей между странами.

В середине декабря в Москве не стало 94-летней художницы и скульптора Любови Лондон, которая долгое время работала на ВДНХ, создала галерею портретов художников, ученых и музыкантов.