Обогнали США и Россию: Маск похвалил Китай

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск высказался по поводу успехов китайской космической отрасли в уходящем году.

«Поразительный прогресс Китая в космосе. В этом году они впервые обогнали Соединенные Штаты по количеству запусков», — написал предприниматель в твиттере.

Amazing space progress by China. This year they did more orbital launches than the USA for the first time. https://t.co/rIks4ZHuCO — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2018

Слова Маска совпали с оценками множества экспертов, отметивших также, что в этом году Китай добился заметных успехов в космической отрасли. При этом компания SpaceX самого Маска стала самым крупным и удачливым космическим стартапом в мире, которому удалось трансформировать ландшафт в этой относительно консервативной, годами складывавшейся отрасли.

Частные космические компании появляются и в Китае.

Реклама

Этот процесс начался в 2014 году, когда китайское правительство разрешило частному бизнесу инвестировать в космические технологии. Одной из частных компаний является компания LandSpace, которая 27 октября осуществила попытку запуска своей первой трехступенчатой ракеты. Старт Zhuque-1 прошёл успешно, первая и вторая ступени отсоединились, но ракета так и не достигла орбиты. Сегодня эта частная компания уже имеет контракт с датской фирмой на запуск серии наноспутников связи и наблюдения Земли.

Другая частная компания OneSpace также планирует осуществить свой первый пуск в ближайшее время, а на 2019 год намечен первый старт ракеты компании iSpace. В сентябре эта компания с помощью своей ракеты уже запустила в суборбитальный полет три наноспутника,

став первой китайской частной компанией, чья ракета смогла покинуть пределы земной атмосферы.

Сегодня Landspace, OneSpace, iSpace, LinkSpace, и ExPace (с государственным участием) – лидеры китайского частного космического сектора.

Эти компании, работают рука об руку со множеством новых частных компаний, которые планируют не столько летать в космос, сколько вести там свои дела. Так, компании Spacety и Commsat вместе с другими планируют запуск целой группировки спутников для осуществления связи и получения детальных снимков поверхности Земли.

«Вне зависимости от того, какая компания победит в этой гонке, очевидны две вещи. Финансируемые частниками космические стартапы видоизменяют китайскую космическую индустрию. И даже без их помощи Китай готов стать космической державой наравне с США. – пишет издание Technology Review.

– В то время как американские и российские космические программы столкнулись с неопределенностью финансирования, Китай расширяет свои усилия на всех направлениях:

спутники связи и разведки; группировка спутников-конкурентов американской системы GPS; пилотируемая космическая программа; амбициозные проекты научные и роботизированные проекты. Все это стало возможным благодаря «зоопарку» новых ракет и продвинутых возможностей».

Об успехах китайской космической промышленности в уходящем году говорят и сухие статистические данные. По итогам 2018 года Китай впервые вырвался в мировые лидеры, обогнав по количеству пусков все другие страны.

Так, по состоянию на конец декабря Китай осуществил 37 пусков (33%), США 31 пуск (28%).

space.skyrocket.de

При этом Россия оказалась на третьем месте с 19 пусками ракет, на которые приходится 17% всех мировых запусков.

Накануне в Китае был произведен успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта «Хунъюнь». Разработчик космического аппарата - Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует запустить до конца 2022 года 60 аппаратов «Хунъюнь», а затем к ним будет добавлено еще 200 меньших по размеру аппаратов для формирования системы с глобальным покрытием.

Несомненным успехом для Китая стал запуск 7 декабря межпланетной станции «Чанъэ́-4» — посадочного аппарата, состоящего из стационарной лунной станции и лунохода. Эта миссия является частью китайской лунной программы. В рамках этой программы в 2013 году на на спутнике Земли был высажен луноход «Юйту», потерявший подвижность через примерно 40 дней после посадки.

Перед миссией «Чанъэ́-4» стоят не менее амбициозные цели. Если все пойдет по плану,

то в первых числах января 2019 года аппарат впервые в истории космонавтики совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Китайскими инженерами запланирована посадка в кратере фон Карман, забор и исследование грунта. За несколько десятилетий ни один космический аппарат не садился на обратной стороне Луны, в первую очередь из-за отсутствия прямой радиовидимости с Землей. В этот раз Китай продемонстрирует возможности дальней космической связи при помощи ранее выведенных на орбиту Луны спутников-ретрансляторов.