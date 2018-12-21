Дыра года: кто проткнул «Союз»

Успешное возвращение на землю участников 57-й длительной экспедиции на МКС, состоявшееся накануне, по-видимому, станет последним в этом году важным событием в российской космонавтике. Экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева («Роскосмос»), астронавтов Александра Герста (ESA) и Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) совершил мягкую посадку в спускаемой капсуле корабля «Союз-МС-09» в казахстанской степи.

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К возвращению экипажа было приковано пристальное внимание, связанное в первую очередь с тем, что это первое возвращение экипажа после аварии пилотируемой ракеты «Союз-ФГ» 11 октября,

из-за которой сбился весь график функционирования Международной космической станции.

Авария на время поставила под сомнение надежность российских ракет, лишь благодаря работе системы аварийного спасения были сохранены жизни двух новых членов экипажа — Алексея Овчинина и Ника Хейга.

Однако вскоре комиссия нашла причину аварии, ею оказался погнутый датчик в системе отстрела боковых блоков первой ступени – крайне надежный узел, зарекомендовавший себя в работе на протяжении шести десятилетий с момента пусков первых «королевских» ракет.

Разобравшись с проблемой, в «Роскосмосе» перепроверили уже собранные носители и продолжили пуски ракет семейства «Союз», возобновив ротацию экипажей МКС. Впрочем, из-за аварии Прокопьеву, Герсту и Ауньён-Чэнселлор пришлось задержаться на орбите на неделю – изначально их возвращение планировалось на 13 декабря.

Космические улики

Однако внимание к их посадке было приковано не только по этой причине. Вместе с космонавтами на Землю были доставлены настоящие улики, которые должны пролить свет на другую проблему, с которой «Роскосмос» столкнулся в самом начале этой не самой удачной для него осени. Речь о таинственной дыре в обшивке корабля «Союз-МС-09», обнаруженной экипажем МКС еще 30 августа этого года. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована – ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос, о ее происхождении, в течение месяца эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий сентября. Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую – он не исключил,

что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

Тогда же стали в СМИ стали появляться самые невероятные версии. Вызвавшая наибольшее раздражение в «Роскосмосе» была связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся обеспечить досрочное возвращение корабля из-за болезни одного из членов экипажа.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он», — приводил «Коммерсант» слова источника.

Американский астронавт, командир МКС Эндрю Фойстел, заявил тогда, что не допускает такой возможности.

«Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж» — заявил Фойстел. Тогда же в «Роскосмосе» попросили журналистов не пользоваться непроверенной информацией. «Пожалуйста, имей терпение и постарайся не сваливаться в фантастику и явные домыслы», — сказал тогда глава пресс-службы Владимир Устименко.

Кто сверлил?

Какая же из версий сегодня, спустя почти четыре месяца, кажется наиболее правдоподобной? Еще в сентябре основные надежды на разгадку «чертовщины» возлагали на осмотр дыры снаружи.

Дело в том, что корпус корабля снаружи покрыт металлическими листами микрометеорной защиты (ММЗ), над которой находятся слои ЭВТИ — экранно-вакуумной теплоизоляции. Листы ММЗ отстоят от корпуса корабля на 16 миллиметров, их крепят на корабль «Союз» на РКК «Энергия» после сборки, затем доступа к внешней поверхности корабля, закрытой ММЗ, уже никто не имеет, в том числе – на Байконуре.

Поэтому, вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты хотели выяснить, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — следы клея, которым изначально заклеили дыру. Как предполагали в комиссии «Роскосмоса», наличие остатков клея может указывать на «земное» происхождение отверстия. Ведь нельзя же просверлить дырку изнутри корабля на орбите и заклеить ее снаружи, причем в узком промежутке между кораблем и листами железа! Этот осмотр и провели российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьевым в ночь на 12 декабря.

Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик.

«Всю эту черноту сковырнул, теперь более светлая масса», — доложил Олег Кононенко ЦУПу. — Снаружи все сковырнул, остался круг, просто затычка». Однако пока не ясно, о чем говорит обнаружение этого герметика – возможно, это именно им космонавты заделали дыру 1 сентября, и он просто вытек наружу. Впрочем, против этой версии говорит форма герметика – он был размазан вокруг дыры в виде «грибка».

«Эта затычка была в виде грибка, заклепки, это значит, что она однозначно была сделана снаружи, а значит на Земле. И естественно, ее сделали там, где после этого ее закрывали противометеоритным экраном и ЭВТИ, — пояснил эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич, имея в виду РКК «Энергия». – Кстати, уже в контрольно-испытательной станции (КИС) в РКК «Энергия» бытовой отсек кораблей «Союз» стоит полностью покрытый ММЗ и ЭВТИ. То есть это было сделано в РКК «Энергия» еще до контрольно-испытательной станции в РКК «Энергия», где-то на сборке».

Собранные образцы герметика, которым было закрыто отверстие, пластины микрометеоритной защиты, мазки с поверхности бытового отсека, были привезены экипажем накануне на землю. В герметике и мазках предполагается найти инородные включения, чтобы определить, было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. На пластинах планируется искать следы от сверла.

Кстати, остается надежда и на собранные внутри просверленного бытового отсека образцов пыли и сам пылефильтр, которые были доставлены на землю 4 октября в корабле «Союз МС-08». Специалисты надеются найти среди пыли алюминиевую стружку, хотя 21 декабря, спустя 2,5 месяца, как сообщил «Газете.Ru» источник в «Роскосмосе», пока о результатах их исследования ничего не известно.

Кстати, неделю назад в «МК» появилась информация, что у Серины Ауньён-Чэнселлор еще летом на МКС был обнаружен тромб в сосуде шеи, после чего флеболог порекомендовал ей обязательно принимать разжижающие кровь препараты. В «Роскосмосе» никак не отреагировали на эту информацию,

однако она позволяет по-новому взглянуть на раннюю версию со сверлением дыры американцами на МКС.

Накануне стало известно, что пробы с внешней стороны корабля будут переданы в компетентные следственные органы в понедельник, 24 декабря.

«В ближайшие дни спускаемый аппарат «Союза МС-09» перевезут из Казахстана в РКК «Энергия» (разработчик кораблей «Союз МС), но работать с ним начнут только в понедельник. Тогда же и передадут все материалы компетентным органам, в том числе в ФСБ», — сообщал ТАСС со ссылкой на свой источник.

По информации «Газеты.Ru» участие в исследовании ФСБ не означает заведения уголовного дела – речь идет об использовании лаборатории этого ведомства. Известно, что пробы уже в четверг были доставлены в Москву, на аэродром Чкаловский, источники сообщали, что результаты анализов могут быть готовы уже на следующей неделе.

Как бы то ни было, надеяться на скорое оглашение имени таинственного сверлильщика или просто нерадивого работника не приходится. Ведь в случае с аварией 11 октября имя виновного «Роскосмос» так и не назвал.