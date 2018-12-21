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Взрыв Boeing 747: что случилось в небе над Локерби. ОНЛАЙН

30 лет назад произошел теракт на рейсе 103 самолета Boeing 747 над Локерби

30 лет назад в небе над Локерби был взорван и спустя 36 секунд рухнул на жилые дома американский Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк. Жертвами катастрофы стали 270 человек: 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии на земле. Виновными в теракте после длительного следствия были признаны ливийские спецслужбы. Существуют и другие, неофициальные версии случившегося. «Газета.Ru» воспроизводит события рокового полета рейса 103 в исторической онлайн-трансляции.
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Трансляция
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17:00

Путешествие по долгому составному маршруту начинается во Франкфурте-на-Майне. Первый полет займет примерно 1,5 часа, но, учитывая разницу во времени, пассажиры прибудут в «Хитроу» как бы на полчаса позже вылета. Отрезок пути до Лондона выполняет Boeing 727: другое воздушное судно, которое через несколько часов взорвется над Локерби, пока что стоит в «Хитроу». Пассажиры и багаж грузятся на борт.

16:45

Маршрут не очень удобен, поскольку в Лондоне предстоит пересесть на другой лайнер, а в Нью-Йорке сделать посадку. Из Франкфурта в Детройт летят только 49 человек. Основная нагрузка выпадает на отрезок из британской столицы в крупнейший город США.

16:21

Команда Boeing 747 под названием «Дева морей» считалась сверхопытной и профессиональной. 55-летний командир воздушного судна Джеймс Маккуори за свою длительную карьеру управлял самыми разными самолетами, а конкретно на Boeing 747 налетал 4107 из своих 10 910 часов в небе. Второй пилот Рэймонд Вагнер и бортинженер Джерри Эвритт также являлись крепкими знатоками своего дела с солидным стажем. В штате бортпроводников самой младшей было 20 лет, старшей – 51. Помимо американцев, по одному члену команды представляли Великобританию, Швецию, Испанию, ФРГ и Францию.

16:00

21 декабря 1988 года в небе над шотландским городком Локерби произошла страшная трагедия: был взорван, раскололся на три крупные части и рухнул на землю авиалайнер Boeing 747 компании Pan American, выполнявший отрезок пути рейса 103 по сложному составному маршруту Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк – Детройт. Жертвами катастрофы стали 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 жителей Шотландии. «Газета.Ru» предлагает вспомнить события 30-летней давности в исторической онлайн-трансляции.

36 секунд ужаса: 30 лет взрыву самолета над Локерби 15
David Moir/Reuters
Мемориальная доска с именами жертв крушения Boeing 747 над Локерби, 2008 год