Договор о Курилах: что Америка потребовала от Японии

Япония в середине XX века рассматривала отказ от претензий на два острова южных Курил ради получения от СССР двух других. Как следует из обнародованных японским МИДом дипломатических документов, премьер-министр Нобусукэ Киси тщательно готовился к обсуждению данного вопроса с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на переговорах по согласованию Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между странами, который был подписан 19 января 1960 года в Вашингтоне, сообщает The Japan Times.

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В опубликованных сведениях сказано, что

японские рыбаки требовали от своего правительства согласиться только на возврат Шикотана и группы островов Хабомаи при условии обеспечения Советским Союзом «гарантий безопасного промысла в районе Кунашира и Итурупа».

Официальный Токио склонялся к тому, чтобы заключить мирный договор с Москвой, решив «проблему спорных территорий» путем компромисса, то есть, возвращением половины из значившегося в повестке. Кроме того, существовало некое дополнительное условие «альфа».

В последнее время в Японии и России вновь заговорили о необходимости подписания мирного договора. Причем если Владимир Путин, по его же словам, готов заняться этим немедленно, то японцы сначала хотят урегулировать вопрос принадлежности островов, ссылаясь на Симодский договор 1855 года, по которому южные Курилы были закреплены за Японией.

Из-за неразрешенного конфликта мир по итогам советско-японской войны 1945 года так никогда и не был подписан. Состояние военного времени между странами официально прекратила Московская декларация 1956 года. Уже тогда ради достижения полноценного мира первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. При таком раскладе противоположная сторона отказывалась бы от претензий на Итуруп и Кунашир.

Однако категорически против добровольного отказа Токио от Итурупа и Кунашира выступали США, пригрозившие невозвращением других потерянных японцами территорий.

После распада СССР проблема островов вновь приобрела высокую актуальность. В ноябре 1997 года во время неформальной встречи в Красноярске российский президент Борис Ельцин и премьер-министр Японии Рютаро Хасимото договорились приложить все усилия, чтобы заключить мир к 2000 году. В январе 1998-го была учреждена комиссия по вопросам подготовки соглашения под патронажем глав МИД. Однако на пути к сближению возникли новые препоны.

Американо-японский договор о взаимном сотрудничестве 1960 года обновлял принципы взаимоотношений между странами, закрепленные Сан-Францисским договором 1951 года, выравнивая их в пользу проигравшей стороны во Второй мировой войне.

При этом США сохраняли право на размещение военных баз в Японии, которая обязывалась защищать их в случае нападения. Обе страны также обязывались воздерживаться от использования силы против третьих государств. Заключение соглашения с американцами спровоцировало самые массовые протесты в Японии в послевоенный период, что привело в итоге к отставке премьер-министра Киси.

Помимо данных, связанных с государственной принадлежностью Курильских островов, в открытом доступе появились и другие любопытные документы, посвященные подготовке Вашингтонского договора. Так, открывшиеся свидетельства показывают, что первое предложение американцам о пересмотре условий Сан-Франциско-1951 сделал глава МИД Мамору Сигэмицу на встрече с госсекретарем Джоном Даллесом в августе 1955 года. Однако инициатива была отклонена из-за плохого знания японским дипломатом английского языка.

Диалог между министрами шел без переводчика, и американец не совсем правильно понял своего собеседника.

Более того, манера произношения Сигэмицу ошибочно заставила Даллеса предположить, что японец ведет разговор в агрессивной и неуважительной форме. Не добавляло дружбы в отношения дипломатов и отбытие Сигэмицу довольно длительного тюремного заключения по обвинению на Токийском процессе в качестве военного преступника.

В статусе генерального секретаря Демократической партии Японии на встрече присутствовал Киси, который уже в следующем году сменил Сигэмицу на посту главы МИД и проводил подчеркнуто проамериканскую политику. Уже став премьером, в 1957 году он посетил США, где фактически повторил предложение своего предшественника о пересмотре старого договора и заключении соглашения о взаимной обороне на правах равных партнеров.

Согласование положений прошло в два этапа. На первом Киси предлагал американцам использовать военные базы в Японии практически без ограничений и направлять войска за границу.

На втором этапе переговоров предполагалось подписать документ, который обязывал бы страны защищать друг друга в случае возникновения опасности.

По мнению профессора Такаси Синобу из Нихонского Университета, обнародованные документы показывают, что Киси придерживался последовательной политики внесения поправок в Конституцию и создания договора о взаимной обороне с США.