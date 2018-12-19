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«Чаю дайте! Не снимайте»: экипаж МКС на Земле. LIVE

Экипаж 57-й экспедиции на МКС вернулся на Землю — онлайн

Корабль «Союз-МС-09» с экипажем МКС возвратился на Землю. Бытовой отсек с дырой сгорел, на Землю вернулись участники 57-й длительной экспедиции на МКС космонавт Сергей Прокопьев («Роскосмос»), астронавты Александр Герст (ESA) и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA). «Газета.Ru» следит за возвращением в режиме онлайн.
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Трансляция
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08:57

«Чаю дайте выпить!», — говорит кто-то за кадром. «Ягодного», — добавляет Герст.

08:52

Сергей Прокопенко сидит в ушанке.

08:49

Астронавт Александр Герст (ESA) буквально выпрыгнул с корабля с улыбкой, и сразу дает интервью на немецком языке. Сказал, что у него есть своя шапка.

08:47

Серина Ауньён-Чэнселлор тоже извлечена из корабля. Видно и слышно, что ей плохо, ее тошнит. Члены спасательной группы дают ей специальные пакеты и просят не снимать. Ведущая трансляции говорит, что космонавты чувствуют себя прекрасно. По лицу Серины не скажешь.

08:43

«Там шапочка черная лежит! Наденьте на командира», — говорит кто-то за кадром.

08:37

Есть первые кадры! Сергея Прокопьева достали из корабля.

Союз посадка
Роскосмос
08:31

Пока нет картинки с приземления, ведущая трансляции Роскосмоса расспрашивает опытного космонавта Олега Скрипочку. «Вы знакомы с Сергеем Прокопьевым, какие вообще космонавты?».

08:28

«Союз МС-09» находился в составе МКС с 8 июня 2018 года. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Сергей Прокопьев совершил два выхода в открытое космическое пространство по программе полёта российского сегмента МКС.

08:21

Уточнили время приземления — 8.11 мск. Экипаж чувствует себя нормально.

08:18

К посадочной капсуле выдвинулись спасательные группы. Пока на картинке пусто — видны какие-то камни в степи.

08:10

Посадку подтвердили, время касания 8.02 мск. Но пока на экранах степь.

08:07

Должна произойти посадка. В ЦУПе ждут подтверждения. Из-за дымки в степи ничего не видно.

08:02

Казахстанская степь покрыта снегом, в районе приземления пасмурная морозная погода. Кружат вертолеты Ми-8. Уже более 40 лет эти милевские трудяги встречают всех российских, а последние годы и иностранных космонавтов, возвращающихся с орбиты.

07:57

Связь с экипажем установлена.

07:56

На землю с космонавтами летят результаты исследования дыры, на которые очень рассчитывают в Роскосмосе. 11 декабря в ходе выхода в открытый космонавты вскрыли оболочку корабля «Союз», чтобы добраться до злосчастной дыры в открытом космосе. Вскрытие помогло осмотреть злополучное отверстие и понять причины его происхождения. Тогда же были взяты пробы черного вещества снаружи корабля, которое космонавты назвали «затычкой».

07:52

Идет управляемый спуск, основная часть перегрузки уже прошла, сейчас она не превышает одной единицы. На Земле экипаж ждут две группы спасения, они находятся на месте штатного и баллистического приземления. Бытовой отсек отстыковался и уже сгорел в атмосфере, прощай, дыра!

07:46

Происхождение дыры стало темой номер один при обсуждении российской космической отрасли, приходит понимание, что скорее всего, дыра была просверлена на Земле. Ранее глава Роскосмоса предполагал, что это мог сделать кто-то из членов экипажа на орбите.

07:42

Есть разделение корабля на отсеки! Космонавты закрыли гермошлемы.

07:41

Отверстие залатали герметиком, вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом – вероятно, дрелью.

МКС
NASA/Reuters
07:34

Несмотря на то, что в последние годы и даже десятилетия старты и посадки космонавтов стали рутиной, после событий сентября внимание ко всем космическим процедурам усилилось. История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев(Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США). «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

07:23

В ЦУПе доложили о включении двигателя на торможение. Скоро космонавты закроют гермошлемы перед разделением корабля на отсеки.

07:15

Космонавты летят в спускаемом отсеке многострадального корабля «Союз-МС-09», дыра в котором, обнаруженная 30 августа, стала космической новостью номер 1. 2,5 часа назад корабль отстыковался от МКС и начал автономный полет.

07:10

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим утром мы предлагаем вам вместе понаблюдать за возвращением на Землю очередного экипажа Международной космической станции.