«Чаю дайте! Не снимайте»: экипаж МКС на Земле. LIVE

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«Чаю дайте выпить!», — говорит кто-то за кадром. «Ягодного», — добавляет Герст.
Сергей Прокопенко сидит в ушанке.
Астронавт Александр Герст (ESA) буквально выпрыгнул с корабля с улыбкой, и сразу дает интервью на немецком языке. Сказал, что у него есть своя шапка.
Серина Ауньён-Чэнселлор тоже извлечена из корабля. Видно и слышно, что ей плохо, ее тошнит. Члены спасательной группы дают ей специальные пакеты и просят не снимать. Ведущая трансляции говорит, что космонавты чувствуют себя прекрасно. По лицу Серины не скажешь.
«Там шапочка черная лежит! Наденьте на командира», — говорит кто-то за кадром.
Есть первые кадры! Сергея Прокопьева достали из корабля.
Пока нет картинки с приземления, ведущая трансляции Роскосмоса расспрашивает опытного космонавта Олега Скрипочку. «Вы знакомы с Сергеем Прокопьевым, какие вообще космонавты?».
«Союз МС-09» находился в составе МКС с 8 июня 2018 года. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Сергей Прокопьев совершил два выхода в открытое космическое пространство по программе полёта российского сегмента МКС.
Уточнили время приземления — 8.11 мск. Экипаж чувствует себя нормально.
К посадочной капсуле выдвинулись спасательные группы. Пока на картинке пусто — видны какие-то камни в степи.
Посадку подтвердили, время касания 8.02 мск. Но пока на экранах степь.
Должна произойти посадка. В ЦУПе ждут подтверждения. Из-за дымки в степи ничего не видно.
Казахстанская степь покрыта снегом, в районе приземления пасмурная морозная погода. Кружат вертолеты Ми-8. Уже более 40 лет эти милевские трудяги встречают всех российских, а последние годы и иностранных космонавтов, возвращающихся с орбиты.
Связь с экипажем установлена.
На землю с космонавтами летят результаты исследования дыры, на которые очень рассчитывают в Роскосмосе. 11 декабря в ходе выхода в открытый космонавты вскрыли оболочку корабля «Союз», чтобы добраться до злосчастной дыры в открытом космосе. Вскрытие помогло осмотреть злополучное отверстие и понять причины его происхождения. Тогда же были взяты пробы черного вещества снаружи корабля, которое космонавты назвали «затычкой».
Идет управляемый спуск, основная часть перегрузки уже прошла, сейчас она не превышает одной единицы. На Земле экипаж ждут две группы спасения, они находятся на месте штатного и баллистического приземления. Бытовой отсек отстыковался и уже сгорел в атмосфере, прощай, дыра!
Происхождение дыры стало темой номер один при обсуждении российской космической отрасли, приходит понимание, что скорее всего, дыра была просверлена на Земле. Ранее глава Роскосмоса предполагал, что это мог сделать кто-то из членов экипажа на орбите.
Есть разделение корабля на отсеки! Космонавты закрыли гермошлемы.
Отверстие залатали герметиком, вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом – вероятно, дрелью.
Несмотря на то, что в последние годы и даже десятилетия старты и посадки космонавтов стали рутиной, после событий сентября внимание ко всем космическим процедурам усилилось. История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев(Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США). «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В ЦУПе доложили о включении двигателя на торможение. Скоро космонавты закроют гермошлемы перед разделением корабля на отсеки.
Космонавты летят в спускаемом отсеке многострадального корабля «Союз-МС-09», дыра в котором, обнаруженная 30 августа, стала космической новостью номер 1. 2,5 часа назад корабль отстыковался от МКС и начал автономный полет.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru», этим утром мы предлагаем вам вместе понаблюдать за возвращением на Землю очередного экипажа Международной космической станции.