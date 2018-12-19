«Чаю дайте! Не снимайте»: экипаж МКС на Земле. LIVE

Несмотря на то, что в последние годы и даже десятилетия старты и посадки космонавтов стали рутиной, после событий сентября внимание ко всем космическим процедурам усилилось. История эта началась еще 30 августа, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев(Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США). «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.