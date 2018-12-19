Слепая, безногая, прячется: в честь Трампа назвали червягу

Слепая безногая амфибия из Панамы получила имя в честь Дональда Трампа — Dermophis donaldtrumpi. По мнению представителей компании EnviroBuild, выбравшей такое название, способность земноводного прятать голову в песок хорошо отражает отношение Трампа к проблеме глобального изменения климата, сообщает новостная служба BBC.

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Новая «тезка» Трампа обитает в Панаме и относится к бесхвостым червягам (цецилиям) — безногим земноводным, похожим на дождевых червей. У нее, как и у других червяг, есть рудиментарные глаза, способные различать лишь свет и тьму. Также она способна отращивать дополнительный слой кожи, который потом съедают молодые червяги. Червяги живут в земле и потеряли конечности предположительно более 60 млн лет назад.

Название выбрал сооснователь британской компании по продаже экологически чистых строительных материалов EnviroBuild Эйдан Белл. За это право он заплатил $25 тыс. на аукционе. Ученые, открывшие новый вид, согласились использовать название Белла.

«Dermophis donaldtrumpi особенно чувствителен к последствиям изменений климата и, следовательно, находится под угрозой вымирания напрямую из-за политики своего однофамильца», — говорит Белл.

Недавно Трамп, выслушав доклад правительства о том, что изменение климата уже наносит вред американцам, заявил: «Я не верю в это».

Фоторепортаж: Рыбка Обама и жук Летов: животные, названные в честь знаменитостей __is_photorep_included12100501: 1

«Защита оставшихся в мире тропических лесов в настоящее время признана одним из наиболее эффективных способов смягчить последствия изменения климата, хотя каждый день уничтожаются почти 70 тыс. акров лесов, — отмечает Крис Редстон, представитель фонда Rainforest Trust UK, организовавшего аукцион. — Это не только усугубляет изменения климата, но и разрушающе действует на дикую природу, вредит коренным народам и погодным условиям планеты».

Это не первое животное, названное в честь Трампа — в январе 2017 года была открыта миниатюрная моль Neopalpa donaldtrumpi с «прической» из светло-желтых чешуек — почти как у президента. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике.

Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.

В честь предыдущего президента США, Барака Обамы, тоже получили имя несколько животных. В 2016 году был открыт новый вид пестрых гавайских рыбок Tosanoides obama, а в 2018 году — ископаемый организм Obamus coronatus. Так ученые решили подчеркнуть страсть экс-президента к науке.

Нередко ученые называют новых животных в честь музыкантов и музыкальных групп. Так, в ноябре 2018 года российские энтомологи назвали новый вид жука-пилоуса в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Ученый Алексей Сажнев, открывший жука, отметил, что как творческая личность Летов очень повлиял на него.

В честь рок-группы Pink Floyd получили название креветки Synalpheus pinkfloydi. Их характерная особенность — огромная клешня размером с половину туловища, которой они способны издавать резкие звуки, по громкости сопоставимые с ружейными выстрелами. Щелчок клешни порождает кавитационный пузырь, который движется со скоростью до 100 км/ч, испуская звук громкостью 218 децибел. Сталкиваясь с добычей — мелкой рыбешкой или другой креветкой — пузырь схлопывается, оглушая или даже убивая ее.

Новый вид получил название благодаря характерному розовому окрасу клешни. Таким образом открывший его исследователь хотел отдать дань уважения любимой группе.

А в честь группы Radiohead был назван вид муравьев Sericomyrmex radioheadi.Как отметила одна из исследовательниц Ана Джесовник,

название он получил не только из-за любви ученых к музыке Radiohead, но и как знак уважения к музыкантам, которые неравнодушны к проблемам экологии, в частности глобального потепления.

Нередко животные получают имена и в честь вымышленных персонажей. Так, новый вид гиббонов в Китае был назван в честь Люка Скайуокера, персонажа фантастической саги «Звездные войны». Исследователи назвали его хулоком Скайуокера — отчасти потому, что китайское написание названия (Hoolock tianxing) читается как «движение небес», отчасти из любви к «Звездным войнам».

В честь еще одного персонажа саги, Дарта Вейдера, был назван ископаемый меченосец — обнаруженные в Северной Америке окаменелости напомнили ученым шлем легендарного ситха.

В 2017 году российские энтомологи назвали паразитоидную осу-наездника в честь создательницы сайта Sci-Hub Александры Элбакян — Idiogramma elbakyanae — в знак признания ее вклада в предоставление доступа к научному знанию для всех исследователей. Сайт уже несколько лет предоставлял свободное скачивание научных статей, распространяемых по подписке или за плату. Элбакян, однако, приняла этот знак внимания за оскорбление и на время закрыла доступ к сайту из России, сославшись на травлю со стороны «либеральной оппозиции».