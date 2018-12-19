«Вышло грубовато»: зачем Маск вырыл туннель

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под городом Хортон в округе Лос-Анджелес. Протяженность туннеля составила почти 2 км, он расположен на глубине 6-12 м и ведет от одного из шоссе города к аэропорту. Презентация транслировалась на сайте компании Маска The Boring Company.

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К назначенному времени у входа в туннель собрались сотни людей, в основном владельцев Tesla. Некоторых из них беспокоило, что подход Маска не побуждает людей отказываться от автомобилей.

На стройплощадке у входа в туннель сотрудники компании повесили длинные черные шторы, спрятав за ними строительный трейлер, а асфальт застелили серым ковром.

Торжественная первая поездка вышла не слишком впечатляющей.

Автомобиль Tesla Model X, за рулем которого сидел сотрудник компании Маска The Boring Company, проехал по туннелю примерно за две минуты с максимальной скоростью около 85 км/ч. Дорога была настолько неровной, что машину потряхивало как на грунтовке.

«У нас вроде как времени не хватило, — оправдался Маск, сославшись на проблемы с асфальтоукладчиком. — Ухабистости не будет, дорога будет гладкой как стекло. Это всего лишь прототип, потому пока вышло грубовато».

Несмотря на сложности, Маск назвал поездку «эпичной». Он отметил, что машина может разогнаться и до 170 км/ч, а в перспективе автомобили будут двигаться по туннелю со скоростью до 240 км/ч. Также, по словам Маска, благодаря глубокому залеганию туннелям будут не страшны землетрясения.

По словам Маска, строительство туннеля заняло около 18 месяцев и обошлось в $10 млн. Эта сумма не включает затраты на исследования, разработку или оборудование, и непонятно, включает ли она оплату рабочей силы.

Тем не менее, отмечает Маск, сумма вышла на несколько порядков ниже, чем при строительстве метро.

При этом в перспективе по туннелю можно будет передвигаться в 15 раз быстрее.

До сих пор этот туннель использовался для исследований в попытке ускорить передвижение по нему и удешевить саму постройку. Но Маск надеется, что в итоге он станет частью будущей большой транспортной сети города.

Маск предполагает разместить туннели рядом с крупнейшими музеями, стадионами, железнодорожными вокзалами и аэропортами Лос-Анджелеса. По ним смогут перемещаться любые электромобили, не только Tesla. Также там будет ходить транспорт, который смогут использовать пешеходы и велосипедисты. Маск рассчитывает закончить работу к 2028 году, когда в Лос-Анджелесе пройдут Олимпийские игры.

«Десять лет звучит как бесконечность, — говорит он. — Черт возьми, надеюсь, мы справимся».

Ранее предполагалось, что в транспортной сети автомобили будут перемещаться на автономных электрических платформах, но затем компания отказалась от этой концепции — она оказалась слишком сложной. Новой стратегией стала разработка специальных направляющих колес, которые крепятся к электромобилям и стабилизируют их во время езды по туннелю. В Tesla X они складываются под ходовой частью автомобиля, когда не нужны. Добавление колес повысит стоимость машины на $200-300 и не скажется на ее работе.

Маск отметил, что компания построит туннели на разных уровнях в несколько слоев, чтобы они могли вместить необходимое количество пассажиров. Он рассчитывает, что в будущем подземная сеть туннелей будет обслуживать до 4000 автомобилей в час — до 16 тыс. пассажиров. Это равно примерно 11,5 заполненным поездам нью-йоркского метро.

Строительство туннеля началось со слов Маска в твиттере о том, что его настолько разочаровывает дорожное движение в Лос-Анджелесе, что он купит бурильную установку и «просто начнет копать». Как оказалось, миллиардер не шутил — к началу 2017 года на стартовой площадке SpaceX красовалась дыра, начало тестовой трассы. По словам Маска, оптимизировать трафик в Лос-Анджелесе можно только двигаясь в трех измерениях, вверх или вниз, но летающие автомобили слишком опасны.

Инженеры и специалисты по планированию города раскритиковали планы Маска.

Его система не рассматривает основополагающие причины затруднений дорожного движения — «узкие» места на въездах и выездах с шоссе. Таковыми могут стать въезды и выезды из туннелей. Кроме того, Маск не учитывает, что города будут разрастаться. Также экологическая экспертиза для такого масштабного проекта может занять более 10 лет. В случае со строительством продемонстрированного туннеля ее процедура была упрощена, так как это тестовый объект.

Перед открытием туннеля Маск отменил пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести в космос очередной спутник системы GPS в интересах Минобороны США. Это должен был быть уже 66-й пуск Falcon 9 с 2010 года и 20-й в 2018 году. Ракета уже стояла на стартовом столе, но запуск пришлось отменить незадолго до пуска — обнаружились технические неполадки с датчиками первой ступени. Новая попытка состоится 19 декабря.