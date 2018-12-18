Кто первый: Маск и Безос запускают ракеты. LIVE

- 272053 просмотра Дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте
- 218965 просмотров Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения
- 164154 просмотра Кто виноват в обрушении кровли здания в Подмосковье
- 153156 просмотров Сборная России с крупным счетом обыграла финнов на Кубке Первого канала
- 147151 просмотр «Краснодар» и «Зенит» узнали соперников в Лиге Европы
- 131823 просмотра Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине
- 117452 просмотра Конструктор украинских бронекатеров посетовал на отсутствие ракет
Незадолго до старта обратный отсчет прекратился и на стартовом столе ракеты Маска. Из-за технических неполадок старт перенесен на завтра! Шоу не состоялось!
Незадолго до старта приходит новость, что Безос отложил свой пуск из-за технических проблем.
Этот пуск — рекордный для компании Илона Маска, 66-й пуск ракеты Falcon 9, начиная с 2010 года. И, внимание, 20-й пуск ракеты Falcon 9 в текущем 2018 году. А с учетом стартовавшей в феврале сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy это 21-й пуск компании Space X. Столько ракет в год Маск не запускал никогда.
Старт Falcon 9 состоится с 40-й площадки. Особенность полезной нагрузки, а спутник GPS надо вывести на орбиту 20 тыс. километров, вынуждает в этот раз отказаться от спасения первой ступени ракеты — довольно редкое для SpaceX событие. Задачи Минобороны важнее!
Похоже, ракеты Маска и Безоса действительно стартуют почти одновременно! Компания SpaceX отложила пуск ракеты на 23 минуты, выходит, ракета Безоса полетит спустя всего три минуты.
New T-0 of 9:34 EST, 14:34 UTC, to account for upper level winds. Launch webcast will go live about 15 minutes before liftoff → https://t.co/gtC39uBC7z— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2018
Однако вернемся во Флориду, где через несколько минут должна стартовать ракета Falcon 9. Сейчас началась заправка второй ступени ракеты кислородом. Ракета стоит на стартовом столе. Вот она:
Следом, спустя 19 минут, с космодрома в Западном Техасе стартует ракета давнего конкурента Маска — миллиардера Джефа Безоса c капсулой New Shepard. Окно для запуска ракеты Маска составляет 26 минут, так что пока не известно, чья ракета стартует раньше.
Открывать праздник предстоит Илону Маску. Запуск его ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал намечен на 17.11 мск. Ракета должна вывести в космос очередной спутник системы GPS в интересах Минобороны США.
Здравствуйте, уважаемые любители космоса, «Газета.Ru» приглашает вас понаблюдать сразу за двумя космическими пусками, которые состоятся сегодня в США с разницей в 19 минут. Всего же, судя по планам, оглашенным заранее, в США за один день сегодня состоится пуск аж трех ракет – настоящий праздник космонавтики!