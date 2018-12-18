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Кто первый: Маск и Безос запускают ракеты. LIVE

Маск и Безос запускают свои ракеты. Онлайн

Три космических пуска за день — таков рекорд, который будет поставлен сегодня в США. За пуском ракет двух американских частников — Илона Маска и Джефа Безоса — «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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17:36

Незадолго до старта обратный отсчет прекратился и на стартовом столе ракеты Маска. Из-за технических неполадок старт перенесен на завтра! Шоу не состоялось!

17:31

Незадолго до старта приходит новость, что Безос отложил свой пуск из-за технических проблем.

17:29

Этот пуск — рекордный для компании Илона Маска, 66-й пуск ракеты Falcon 9, начиная с 2010 года. И, внимание, 20-й пуск ракеты Falcon 9 в текущем 2018 году. А с учетом стартовавшей в феврале сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy это 21-й пуск компании Space X. Столько ракет в год Маск не запускал никогда.

17:21

Старт Falcon 9 состоится с 40-й площадки. Особенность полезной нагрузки, а спутник GPS надо вывести на орбиту 20 тыс. километров, вынуждает в этот раз отказаться от спасения первой ступени ракеты — довольно редкое для SpaceX событие. Задачи Минобороны важнее!

17:05

Похоже, ракеты Маска и Безоса действительно стартуют почти одновременно! Компания SpaceX отложила пуск ракеты на 23 минуты, выходит, ракета Безоса полетит спустя всего три минуты.

17:01

Однако вернемся во Флориду, где через несколько минут должна стартовать ракета Falcon 9. Сейчас началась заправка второй ступени ракеты кислородом. Ракета стоит на стартовом столе. Вот она:

16:50

Следом, спустя 19 минут, с космодрома в Западном Техасе стартует ракета давнего конкурента Маска — миллиардера Джефа Безоса c капсулой New Shepard. Окно для запуска ракеты Маска составляет 26 минут, так что пока не известно, чья ракета стартует раньше.

16:46

Открывать праздник предстоит Илону Маску. Запуск его ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал намечен на 17.11 мск. Ракета должна вывести в космос очередной спутник системы GPS в интересах Минобороны США.

16:41

Здравствуйте, уважаемые любители космоса, «Газета.Ru» приглашает вас понаблюдать сразу за двумя космическими пусками, которые состоятся сегодня в США с разницей в 19 минут. Всего же, судя по планам, оглашенным заранее, в США за один день сегодня состоится пуск аж трех ракет – настоящий праздник космонавтики!