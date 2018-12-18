Планета Далекая: что нашли на задворках Солнечной системы

Международная группа ученых сообщила об открытии самого далекого объекта в Солнечной системе. Он же — первый объект, обнаруженный на расстоянии более ста астрономических единиц, равных среднему расстоянию от Земли до Солнца.

Первооткрыватели небесного тела так его и назвали — «Далекая», уже позднее ему было присвоено более официальное название 2018 VG18, следует из решения Центра малых планет Международного астрономического союза, оглашенного накануне.

Roberto Molar Candanosa/Scott S. Sheppard/Carnegie Institution for Science

«Все, что мы знаем об объекте 2018 VG18, — это его чрезвычайная удаленность от Солнца, его примерный диаметр и цвет», — пояснил Дэвид Толен, исследователь из Гавайского университета. — Поскольку 2018 VG18 настолько удален, он вращается очень медленно,

и на один оборот вокруг Солнца у него уходит скорее всего более тысячи лет».

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«Я воскликнул «далекий!», когда его обнаружил, и он оказался действительно очень далеким объектом», — пояснил соавтор открытия Скотт Шеппард из Института Карнеги в Вашингтоне. Далекая находится на расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца, что в 3,5 раза дальше орбиты Плутона. Таким образом, 2018 VG18 побила прежний рекорд дальности, который числился за карликовой планетой Эрида, вращающейся на удалении 96 астрономических единиц.

Примерно на таком же расстоянии от Солнца, 120 а.е., сейчас находится американский космический аппарат Voyager 2, который буквально на днях вышел в межзвездное пространство, покинув пределы так называемой гелиопаузы.

Ученые уточняют, что 2018 VG18 не является самым далеким из существующих объектов на задворках Солнечной системы, а стал лишь самым удаленным из открытых. В примеру, известно, что транснептуновый объект Седна имеет очень вытянутую орбиту и при достижении афелия удаляется от Солнца более чем на 900 астрономических единиц. Кроме того, считается, что триллионы комет населяют так называемое Облако Оорта на расстоянии от 5 до 100 тыс. астрономических единиц.

Изначально Дальняя была обнаружена на 8-метровом телескопе Subaru на Гавайях в ноябре этого года, затем ее существование было подтверждено при помощи Магелланова телескопа в Чили.

Наблюдения показали, что размер тела составляет порядка 500 километров, что с большой вероятностью означает округлость формы и позволяет причислить его с карликовым планетам. Розоватый цвет планеты указывает на высокую концентрацию льда в ее составе.

Scott S. Sheppard/David Tholen

Эта команда ученых занимается поиском самых удаленных объектов в Солнечной системе, надеясь обнаружить девятую планету, наличие которой было предсказано в 2016 году. На ее существование указали отклонения в движении нескольких тел, обнаруженные ранее.

«2018 VG18 является самым удаленным и самым медленно движущимся из ранее обнаруженных тел, поэтому потребуется несколько лет, чтобы полностью определить его орбиту, — пояснил Шеппард. — Однако оно было найдено в той же области неба, что и открытые ранее далекие объекты Солнечной системы, что предполагает схожесть орбит большинства их них. Сходство орбит, демонстрируемая многими малыми удаленными телами Солнечной системы, убеждает нас в существовании удаленной, массивной планеты, которая пасет эти малые объекты».

Поскольку орбита неуловимой девятой планеты слишком удалена и может составлять сотни и даже тысячи астрономических единиц, планета может менять орбиты других далеких тел, которые «не чувствуют» влияние больших планет Солнечной системы. Поэтому наблюдения за отклонениями этих мелких объектов могут навести астрономов на область неба, где возможно найти девятую планету в будущем.

«Это открытие стало действительно международным достижением с использованием телескопов, расположенных на Гавайях и в Чили, с привлечением организаций и университетов в США», — пояснил Чедвик Трухильо, соавтор работы.

Ранее в октябре эта же команда ученых в поисках Планеты X обнаружила очередную карликовую планету, которой дали название Гоблин. Она находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца и имеет радиус около 300 километров. «Эти отдаленные объекты — словно дорожка хлебных крошек, ведущая нас к Планете Х. Чем больше их мы найдем, тем лучше сможем изучить внешние границы Солнечной системы и найти эту планету, которая формирует их орбиты», — отметили исследователи.