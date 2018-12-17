«Развращает молодежь»: почему в СССР запретили мужеложество

17 декабря 1933 года президиум Центрального исполнительного комитета (высший орган государственной власти в тот период) СССР постановил распространить уголовную ответственность за мужеложество. Днем ранее с проектом закона согласились члены Политбюро (руководящий орган партии) ЦК ВКП (б). Так возвращались порядки, существовавшие при царском режиме, но упраздненные в первые годы существования Советской России. На смену «прогрессивной» декриминализации преследования гомосексуалистов вводилось еще более суровое, чем раньше, – «реакционное» — наказание. «Половое сношение мужчины с мужчиной» каралось отныне лишением свободы на срок до пяти лет. За иные формы однополой любви предлагалось осуждать еще сильнее. Так, «мужеложство, совершенное с использованием зависимого положения либо с насилием, за плату, по профессии или публично» могло привести участников за решетку на целых восемь лет.

Ярым инициатором введения ответственности за однополые отношения являлся заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода.

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Еще 15 сентября этот высокопоставленный чекист доложил лично генеральному секретарю ЦК ВКП (б) и фактическому лидеру СССР Иосифу Сталину о раскрытии заговора «общества педерастов». Аресту подверглись 130 человек. Как указывал Ягода в пояснительной записке, гомосексуалисты занимались «созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других организованных формирований с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки».

«Актив педерастов, используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и на флот», — сообщалось в донесении.

Сталин поручил разобраться с актуальной проблемой члену Политбюро Лазарю Кагановичу.

«Надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление»,

— так звучало распоряжение, сыгравшее роль спускового крючка в развернувшемся процессе.

Если сразу после революции в ученых кругах выработалось вполне лояльное отношение к мужеложеству («Понимая неправильность развития гомосексуализма, общество не может возлагать вину за нее на носителя этих особенностей», — рассуждали юристы), то 16 лет спустя против «порока» объявлялся крестовый поход. Лица с нетрадиционной половой ориентацией, настоящие и мнимые, становились в один ряд с самыми отпетыми врагами советских граждан, по мнению правящей верхушки, — троцкистами, белогвардейцами, английско-японскими шпионами и кулаками. В результате разгрома силовиками сложившейся до революции системы однополых отношений с банями, ресторанами и гостиницами многие гомосексуалы были взяты органами на карандаш и завербованы «в государственных интересах».

Для разработки обоснования необходимости применения карательных мер к гомосексуалистам Ягоде понадобилось ровно три месяца. 13 декабря он обратился к Сталину с новой запиской, в которой, в частности, проинформировал вождя о том, что «педерасты занимались вербовкой и развращением совершенно здоровой молодежи, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев». Одновременно зампредседателя ОГПУ жаловался на отсутствие закона, который позволил бы преследовать за однополую связь в уголовном порядке. Примечательно, что тучи сгустились только над мужчинами: о женщинах в прожекте Ягоды не было сказано ни слова.

Наказание для лесбиянок не значилось и в уже готовом варианте закона, где четко прописывался наказуемый проступок – «мужеложество».

Статья была добавлена в УК РСФСР 1 апреля 1934 года в раздел «половые преступления» под номером 154-а, а в более поздних кодексах трансформировалась в 121-ю. На пути к окончательному утверждению некоторые формулировки подверглись корректировкам и уточнению. Был исключен ряд отягчающих обстоятельств и установлены нижние сроки наказания, что являлось передовой практикой для законодательства того времени. Итак, за классический половой акт между двумя мужчинами осуждали на срок от 3 до 5 лет, а за мужеложество с применением насилия – от 5 до 8.

Постепенно статья вошла в уголовные кодексы союзных республик, причем в некоторых из них претерпела определенные изменения ввиду «национальных традиций». Например, в Таджикской ССР термин «мужеложество» заменили на «бачебазство» и, как и в Узбекистане, поместили в главу о «пережитках старого быта». Бача-бази – вид детской проституции в некоторых странах Средней Азии, когда мальчики в женской одежде исполняют перед взрослыми мужчинами эротические танцы, а затем могут за деньги удовлетворить сексуальные потребности «клиента».

А в Азербайджане уголовно преследовался анальный секс, в том числе, между мужчиной и женщиной.

Впоследствии новая статья стала поводом для чисток религиозных и управленческих кругов среднеазиатских республик, где советские власти, как и на других окраинах, очень боялись роста национализма.

Закон был «опробован на практике» уже в 1934-м, когда прошли жесткие чистки в Наркоминделе. Бывший руководитель ведомства Георгий Чичерин был тайным гомосексуалистом и массово принимал на работу лиц с нетрадиционной ориентацией. По обвинению в мужеложестве репрессиям подверглись лучшие кадры во главе с заведующим протокольной частью Дмитрием Флоринским, после чего зампред ОГПУ Яков Агранов доложил о ликвидации «очагов гомосексуалистов», объявленных немецкими шпионами.

«Флоринский подтвердил свою принадлежность к гомосексуалистам и назвал свои гомосексуальные связи, которые имел до последнего времени с молодыми людьми, из них большинство вовлечено в гомосексуальные отношения впервые Флоринским», — докладывал чекист лично Сталину.

Дипломаты отправились в лагеря или были расстреляны.

Вопрос уголовно-процессуальной интерпретации мужеложества волновал коммунистов и на Западе. В том же 1934 году английский журналист Гарри Уайт написал письмо Сталину: «Достоин ли гомосексуал быть членом компартии?» Репортер пытался доказать на собственном примере, что гомосексуалы, которых в СССР миллионы, могут быть социально активными и честными коммунистами. Вождь внимательно изучил письмо, написав на полях: «идиот и дегенерат». Другой реакции не последовало.

Со страниц «Правды» Уайту ответил Максим Горький.

«В стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуем», — был категоричен писатель.

После убийства первого секретаря обкома Сергея Кирова 1 декабря 1934-го в Ленинграде за одну ночь схватили всех известных чекистам гомосексуалистов, кроме артистов балета. В тюрьмы бросили чиновников, ученых и писателей.

Аресты 1933-1934 годов сильно затронули сторонников впавших в опалу политиков Льва Троцкого и Григория Зиновьева, о бисексуальности которого ходили легенды.

Со своей стороны, подвергшиеся гонениям апологеты однополых отношения жаловались друг другу на «международный заговор» против гомосексуалистов всего мира. В качестве доказательства они кивали на казнь по обвинению в поджоге Рейхстага голландского коммуниста Маринуса ван дер Люббе и убийство лидера штурмовиков СА Эрнста Рема в 1934-м. Проводились параллели между Ночью длинных ножей в Германии, когда Адольф Гитлер не испугался лишить жизни своего ближайшего сподвижника, и негласно объявленными Сталиным гонениями на внутрипартийную оппозицию.

Не в последнюю очередь благодаря своей деятельности по борьбе с «педерастией» Ягоде посчастливилось возглавить созданный после смерти председателя ОГПУ Вячеслава Менжинского в 1934 году Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Впрочем, в какой-то мере главный чекист пал жертвой собственных задумок. При обыске в 1937-м у него, помимо порнографии, нашли резиновый фаллоимитатор, что послужило дополнительным мотив для критики. Во время смещения его преемника Николая Ежова гомосексуализм уже использовался в качестве тяжкого преступления. Как было сказано в обвинительном заключении, руководитель спецслужбы совершал акты мужеложства, «действуя в антисоветских и корыстных целях».

121-я статья УК просуществовала с поправками до 1993 года.

За 60 лет по ней были осуждены, по данным минюста, порядка 60 тыс. человек. В 1960-е доля осуждаемых за год равнялась 0,1% от общего числа. В современном уголовном кодексе России 121-я регламентирует ответственность за заражение венерической болезнью.