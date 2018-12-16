4,4 тысяч лет спустя: что объявили находкой года

Нетронутую гробницу возрастом 4,4 тыс. лет обнаружили в 30 км к югу от Каира археологи, сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в фейсбуке. Неожиданное открытие, которое должно стать одним из главных в 2018 году, было сделано во время плановых раскопок в знаменитом некрополе Саккара. Специалистам уже удалось установить, что найденный мемориальный комплекс был выстроен для высокопоставленного жреца, служившего при дворе фараона V династии Нефериркаре Какаи (правил примерно в 2475-2465 годах до нашей эры).

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Как заявил египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани, на стенах отменно сохранившейся гробницы изображены сцены из жизни похороненного здесь человека с участием его матери, жены и детей. На древних рисунках люди производят керамическую посуду, готовят вино, соревнуются в музыкальных представлениях, плавают на лодках и охотятся.

Интерьер украшают большие раскрашенные статуи, вероятно, воздвигнутые в честь покойного и членов его семьи. Нанесенные при возведении и оформлении здания надписи раскрывают имена супруги и матери «хозяина» — Верет Птах и Мерит Мин.

Все артефакты будут извлечены из гробницы для дальнейшего изучения, отметил аль-Анани.

Как уточнил генеральный директор археологического комплекса в Саккаре Сабри Фараг, гробница представляет собой прямоугольное помещение длиной около 10 м с севера на юг, шириной 3 м и высотой примерно 3 м с подвалом в углу. Генеральный секретарь министерства Мостафа Вазири добавил, что постройка включает пять погребальных шахт, которые будут открыты и изучены при дальнейших раскопках. Также археологи нашли две ложные двери.

Экспедиция натолкнулась на гробницу еще в ноябре, однако долго не могла проникнуть внутрь, поскольку входные отверстия были тщательно замурованы. Преодоление устроенных древними строителями препятствий потребовало много времени. Ранее в окрестностях захоронения высокопоставленного жреца обнаружили могилы животных.

«Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году,

благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной», — подчеркнул министр аль-Анани.

В комплексе Саккара находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до н. э.). Раскопки проводятся здесь практически непрерывно с начала XX века. В 1924 году близ Ступенчатой пирамиды была обнаружена система погребальных камер. В 1996-м французы нашли гробницу Майи, кормилицы фараона Тутанхамона.

Фараон Нефериркара был сыном основателя династии Усеркафа и царицы Хенткаус I и наследовал своему брату Сахуре.

Ранее ученые знали о существовании вельможи Ти, который выполнял обязанности жреца при пирамидах Нефериркара и был погребен в Саккаре.

В конце октября в карьере Хатнуб примерно в 65 км к юго-востоку от современного города Эль-Минья, где в древности добывали алебастр, нашли остатки насыпного пандуса 4500-летней давности, который, вероятно, использовался при возведении пирамиды Хеопса. Система существенно облегчала процесс перемещения камней на строительную площадку. Сама насыпь располагалась в центре, а по обеим ее сторонам были смонтированы специальные лестницы.

А на востоке Каира археологами было обнаружено помещение для проведения праздников и торжеств эпохи одного из величайших фараонов Древнего Египта Рамзеса II (правил в 1279-1213 годах до н. э.).

Во время заседаний в найденном зале фараон занимал место на троне, установленном на возвышении. Так все собравшиеся могли лицезреть главу государства из любой части комнаты, а также слышать его речи.

В сентябре текущего года во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинции) Асуан на юге страны в дельте Нила была найдена статуя сфинкса из песчаника. Как предположили в министерстве по делам древностей, артефакт относится к эпохе Птолемеев — династии, основанной полководцем Александра Македонского и правившей Египтом в эллинистический (греческий) период до установления римского владычества. После более чем 2000-летнего пребывания в слоях грунта сфинкс находился в отменном состоянии. Местами на 28-сантиметровой фигуре сохранилась краска.