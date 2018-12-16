Зеленая гостья: к Земле летит комета Виртанена

Сегодня, 16 декабря, к Земле на минимальное за всю историю наблюдений расстояние приблизится комета Виртанена. В темноте ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

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Комета 46P/Виртанена — короткопериодическая комета с периодом 5,4 года. В 1948 году ее открыл американский астроном Карл Виртанен. Диаметр ядра кометы оценивается в 1,2 км. Каждые 5,5 лет она возвращается к Солнцу, пролетая недалеко от Земли.

Изумрудный цвет небесное тело получило из-за испарений двухатомного углерода, зеленое свечение которого возникает от ультрафиолетового солнечного облучения газа в космическом вакууме.

16 декабря комета будет находиться всего в 30 раз дальше от Земли, чем Луна. Заметить смещение кометы на фоне звездного неба можно при наблюдении за небесным телом невооруженным глазом хотя бы в течение 10 минут, а при наблюдении в телескоп ее перемещение можно увидеть почти в реальном времени. 13 декабря 2018 года комета максимально приблизилась к Солнцу и тем самым увеличила свой блеск, а 16 декабря она пролетит на расстоянии 11,5 млн км от Земли. В XXI веке лишь четыре кометы приближались к Земле на еще меньшее расстояние.

Ожидается, что в максимуме блеска комета Виртанена достигнет яркости 3-4m, что сделает ее самой яркой кометой за пять лет. Она выглядит достаточно диффузным объектом с угловым диаметром порядка градуса, что вдвое больше диска Луны на небе. Комета очень чувствительна к условиям наблюдений: чтобы четко рассмотреть ее, необходимо максимально темное, незасвеченное небо.

«Это самое близкое расстояние, на которое комета Виртанена подходила к Земле на протяжении веков, — отмечает Пол Ходас, менеджер Центра изучения околоземных объектов NASA. — Это может быть одна из самых ярких комет за последние годы, и у астрономов будет возможность изучить ее вблизи, с помощью как оптических телескопов, так и радиолокационных».

Астрономы планируют изучить характерные газы, исходящие от кометы. Ее поверхность содержит много метана и углерода, а также обычный лед. Именно метан и замерзшая вода придают комете зеленый оттенок.

К комете Виртанена первоначально планировалось запустить АМС «Розетта» Европейского космического агентства. Из-за неполадок миссию пришлось перенести, и «Розетту» запустили к комете Чурюмова — Герасименко.

Происхождение кометы не установлено до сих пор. Возможно она входила в облако Оорта или откололась когда-то от более крупного тела. Так или иначе, комета представляет интерес для астрономов — ее изучение позволит узнать больше о кометах в целом и о происхождении Солнечной системы.

Наблюдение за ней будет вестись с помощью сразу трех телескопов NASA, в том числе с помощью «Хаббла».

«Эти наблюдения будут похожи на космическую миссию наоборот, потому что комета летит мимо нас, — говорит астрофизик Деннис Бодевиц. — Поскольку комета окажется очень близко к Земле, мы сможем исследовать пространство вокруг ядра, область, которую мы не можем изучить у большинства комет».

Растущая Луна пока что не будет серьезно мешать любительским наблюдениям, но зато станет проблемой несколько дней спустя. 22 декабря наступит полнолуние, что может немного помешать наблюдениям сближения кометы с Капеллой — самой яркой звездой в созвездии Возничего.

«Ночью 31 декабря надо будет смотреть прямо в зенит — она будет практически над самой головой, недалеко от созвездия Возничего. А рядышком, если под рукой будет бинокль, можно увидеть, как почти в ряд, кроме кометы Виртанена выстроятся еще две кометы», — рассказал ТАСС заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель краснодарского центра астрономии и космонавтики Русского географического общества Александр Иванов.

Он уточнил, что лучше всего небесное тело наблюдать за городом — увидеть его не помешают огни от домов, вывесок и фонарей. При этом если подняться в горы, комета станет еще заметнее; кубанские ученые, например, для наблюдений нередко отправляются на кавказское плато Лагонаки на границе Краснодарского края и Адыгеи. Собеседник добавил, что сейчас объект находится в южной части неба и видится достаточно большим — примерно с диск Луны. Заметить комету можно и невооруженным глазом.

В январе 2019 года комета Виртанена станет недоступной для наблюдения невооруженным глазом, а позднее ее невозможно будет увидеть и в бинокль.

В телескоп она будет видна лишь в 2029 и 2035 годах. Позднее это небесное тело уже нельзя будет наблюдать с Земли.

А в ночь с 13 на 14 декабря можно было наблюдать метеорный поток Геминиды, который стал одним из самых зрелищных в 2018 году. В небе вспыхивало до 120 метеоров в час.

В свою очередь, пик метеорного потока Урсиды можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 декабря, москвичи смогут увидеть до 10 небесных тел в час.