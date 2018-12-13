Курсы валют$ 66.24 (-0.109) 75.18 (-0.289)
Москва: -2°C
Живым или мертвым: как поймали Саддама. ОНЛАЙН

Исторический онлайн операции «Красный восход» по поимке Саддама Хусейна

15 лет назад в результате проведенной американским спецназом операции «Красный восход» в замаскированном подземном укрытии на заброшенной ферме близ реки Тигр был обнаружен и захвачен свергнутый президент Ирака Саддам Хусейн. Еще совсем недавно главнокомандующий огромной армии, теперь он предстал перед удивленным миром как изможденный старик с потерянным взглядом. «Газета.Ru» воспроизводит развитие событий в районе города Тикрит 13 декабря 2003 года в исторической онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:44

Американцы разрабатывают два места, где предположительно может скрываться Хусейн. Им присвоены кодовые названия «Росомаха-1» и «Росомаха-2». Добыть сведения удалось при помощи предателя, который кое-что знал об укрытии Саддама, и при попадании в руки солдат молчать не стал. Он явно хотел урвать кусок от обещанных $25 млн. Уже позже представители армии США хвастались журналистам, что картину расположения возможных убежищ Хусейна удалось построить, благодаря допросам арестованных и тщательному анализу информации.

10 лет со смерти Саддама Хуссейна 5
Reuters
Саддам Хусейн, 1997 год
18:32

В 10:15 утра субботы, 13 декабря, американцы получили информацию о возможном местонахождении свергнутого президента. Началось проведение операции «Красный восход» (другой вариант перевода – «Красная заря», операция получила название в честь одноименного фантастического фильма 1984 года о Третьей мировой войне и вторжении советских войск в США). Отряд 1-й бригадной боевой группы 4-й пехотной армии США численностью порядка 600 бойцов (спецназ, инженерные войска и силы поддержки) под командованием генерал-майора Рэймонда Одиерно вместе с группами стран-союзниц выдвинулись в район города Эд-Даур в 150 км севернее Багдада. Совсем рядом, но на другом берегу Тигра расположена Аль-Ауджа, родной городок Хусейна. Километров 15 разделяют их по прямой, однако чтобы переправиться по мосту, необходимо делать крюк.

Багдад
Muhanad Mohammed/Reuters
18:19

Чтобы выйти на след Саддама, американцы составили список из почти 2 тыс. человек из окружения экс-президента. Где-то обязательно должен был показаться край ниточки, которая ведет к цели... В октябре на КПП неподалеку от Тикрита были задержаны несколько иракцев, имевших при себе около $2 млн. Такой улов укоренил американцев во мнении, что Хусейн где-то близко.

Солдаты Армия США
Omar Sobhani/Reuters
18:13

Саддам покинул Багдад 10 апреля на белом «олдсмобиле». Конечной целью маршрута бегства были окрестности Тикрита – города, где бывший президент провел детские и отроческие годы. Подробности эвакуации из столицы рассказал впоследствии один из бодигардов Хусейна, Маад аль-Насури.

10 лет со смерти Саддама Хуссейна 1
Hoda Emam/Reuters
Саддам Хусейн, дата снимка неизвестна
18:00

В марте 2003 года войска США и их союзников по коалиции — Великобритании, Австралии и Польши при поддержке курдских формирований начали вторжение в Ирак с целью свержения президента Саддама Хусейна. Официальным поводом к интервенции являлось обнаружение и последующее уничтожение оружия массового поражения, которое якобы имелось в распоряжении властей страны, но в итоге так и не было найдено. Иракская армия, несмотря на почти двукратное численное превосходство, оказалась разгромлена всего за три недели. В начале апреля американцы взяли штурмом президентский дворец на берегу Тигра в Багдаде, и за несколько следующих дней захватили под контроль всю столицу. Хусейн с ближайшим окружением был вынужден бежать из города. В течение восьми месяцев ему удавалось скрываться от преследователей благодаря сохранившим лояльность иракцам. Потеряв надежду найти свергнутого лидера самостоятельно, руководство США объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $25 млн. «Газета.Ru» воспроизводит события операции по захвату Хусейна 13 декабря 2003 года в исторической онлайн-трансляции. Давайте вместе вспомним, как пленили одного из самых харизматичных политиков Азии конца XX века.

10 лет со смерти Саддама Хуссейна 10
Goran Tomasevic/Reuters
Американский солдат накрывает флагом США статую Саддама Хусейна в Ираке, 2003 год