Живым или мертвым: как поймали Саддама. ОНЛАЙН

В марте 2003 года войска США и их союзников по коалиции — Великобритании, Австралии и Польши при поддержке курдских формирований начали вторжение в Ирак с целью свержения президента Саддама Хусейна. Официальным поводом к интервенции являлось обнаружение и последующее уничтожение оружия массового поражения, которое якобы имелось в распоряжении властей страны, но в итоге так и не было найдено. Иракская армия, несмотря на почти двукратное численное превосходство, оказалась разгромлена всего за три недели. В начале апреля американцы взяли штурмом президентский дворец на берегу Тигра в Багдаде, и за несколько следующих дней захватили под контроль всю столицу. Хусейн с ближайшим окружением был вынужден бежать из города. В течение восьми месяцев ему удавалось скрываться от преследователей благодаря сохранившим лояльность иракцам. Потеряв надежду найти свергнутого лидера самостоятельно, руководство США объявило награду за информацию о его местонахождении в размере $25 млн. «Газета.Ru» воспроизводит события операции по захвату Хусейна 13 декабря 2003 года в исторической онлайн-трансляции. Давайте вместе вспомним, как пленили одного из самых харизматичных политиков Азии конца XX века.