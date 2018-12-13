«Риск повышен»: рак выбирает рожавших

Роды повышают риск развития рака груди на 80%, выяснили исследователи из Школы глобального здравоохранения Университета Северной Каролины. Этот эффект длится десятилетиями, установили они. Результаты работы были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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Несмотря на популярный миф об «оздоравливаюшем» воздействии беременности и родов на женский организм, известно, что они способны привести к массе неприятных последствий, от проблем со зрением и зубами, варикоза и недержания мочи до эклампсии — повышения артериального давления до опасного для жизни уровня.

Долгое время считалось, что нерожавшие женщины подвержены повышенному риску развития рака груди, однако новые данные показывают, что и здесь роды скорее вредят женскому здоровью, чем защищают его.

Ученые проанализировали 15 крупных исследований, в которых приняли участие в общей сложности почти 900 тыс. женщин. Оказалось, что в течение следующих пяти лет после первых родов риск рака груди возрастает на 80%, и лишь спустя 24 года снижается до того же уровня, что и у нерожавших женщин. «Защитный» эффект действительно проявляется, но только спустя 34 года — риск рака груди снижается примерно на четверть по сравнению с нерожавшими женщинами.

«Большинство людей знают, что у рожавших женщин риск рака молочной железы ниже, чем у тех, кто не рожал, но это относится к женщинам в возрасте 60 лет и старше, — говорит доцент эпидемиологии Хейзел Николс, одна из авторов исследования. —

Мы обнаружили, что для того, чтобы роды защитили от рака молочной железы, может потребоваться более 20 лет, а до этого риск рака у рожавших женщин будет повышен».

Рак груди — самый распространенный вид рака среди женщин репродуктивного возраста, отмечают исследователи. Очевидно, роды тоже вносят свой вклад в такое большое число онкологических диагнозов. При этом грудное вскармливание не влияло на риск развития рака, хотя ранее было показано, что оно снижает риск появления опухолей на 12-25%.

Дополнительный вклад в риск развития рака после родов вносит наследственность — ученые приводят данные других работ, согласно которым наиболее часто рак груди возникал в течение пяти лет после родов у женщин, чьи матери или сестры уже столкнулись с раковыми опухолями груди.

В этом исследовании было установлено, что у недавно родивших женщин с семейной историей рака груди его риск повышен в 3,5 раза по сравнению с нерожавшими женщинами без этого фактора риска.

«Мы должны признать, что привычные факторы риска развития рака молочной железы не всегда срабатывают одинаково в молодом возрасте», — говорит Николс.

Исследователи предлагают несколько объяснений обнаруженного эффекта. Одно из них заключается в пролиферации клеток молочной железы во время беременности. Пролиферация — это разрастание тканей, при котором клетки активно делятся — это может способствовать и активному росту раковых клеток. Кроме того, изменения молочной железы после родов способствуют миграции раковых клеток и появлению метастазов — в исследовании опухоли на более поздней стадии развития чаще выявлялись после родов, чем во время беременности.

Частично снизить риск помогали роды в более молодом возрасте — для женщин, решившихся на беременность в возрасте старше 35 лет, риск развития рака оказался выше.

Исследователи рассчитывают, что их результаты позволят разработать более эффективные стратегии выявления рака груди.

«Многие текущие исследования пытаются выявить факторы, которые позволят предсказывать индивидуальные риски развития рака груди, — поясняет Николс. —

Наша работа выявила один из таких факторов, и это можно использовать для построения прогноза».

Также они надеются, что врачи и женщины теперь перестанут верить, что роды защищают от рака груди и будут более внимательно относиться к женскому здоровью.

Ранее также было установлено, что у рожавших женщин укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумия.

По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры как минимум на 4,2% короче — это равно примерно 11 годам клеточного старения (т. е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.