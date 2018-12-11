«Разве мы были на Луне?» В NASA высмеяли баскетболиста

Звездный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Стефен Карри усомнился в высадке американских астронавтов на поверхность Луны, сообщает The New York Times. Резонансное заявление разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» сделал во время подкаста Винса Картера и Кента Бэйзмора «Winging It».

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Когда речь зашла о кинематографе, спортсмен высказался в поддержку конспирологической теории о том, что правительство США якобы фальсифицировало документальные материалы, и посадки корабля «Аполлон-11», равно как и установки в этом месте национального флага, на самом деле не было.

Впрочем, слова Карри были не личным утверждением, а согласием с позицией одного из ведущих.

«Разве мы когда-либо были на Луне? Я так не думаю», — сказал Карри, отказавшись, однако развивать теорию заговора.

На это другой ведущий напомнил о версии, согласно которой высадка Нила Армстронга на Луну являлась постановкой и была снята режиссером Стэнли Кубриком в одном из павильонов Голливуда. Данная тема нередко в шутливой форме обыгрывается в массовой культуре. В частности, она фигурирует в одном из клипов немецкой группы Rammstein.

По мнению конспирологов, флаг США на исторических кадрах колышет ветер. Ученые объясняли это явление затухающими колебаниями, возникшими при установке стяга. Не слишком большая высота прыжков астронавтов, на которую также ссылаются критики, была вызвана тем, что, хотя вес их тела на Луне уменьшился, совокупная масса возросла из-за скафандра и системы жизнеобеспечения.

Теория о том, что ракета-носитель «Сатурн-5» никогда не была готова к запуску, и вовсе базируется на косвенных факторах вроде предшествовавших лунной миссии неудачных запусков и массовых увольнений в Центре космических исследований имени Джорджа Маршалла, где она разрабатывалась.

Сомнения в факте посещения землянами естественного спутника своей планеты существуют с момента объявления Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об успехе экипажа Нила Армстронга и Базза Олдрина, которые побывали на Луне 20 июля 1969 года. Астронавты собрали и доставили на Землю образцы лунного грунта. Выполнение миссии «Аполлона» ознаменовало победу США над СССР в лунной гонке.

В следующие три года NASA высаживало корабли на Луну еще пять раз, фактически монополизировав данную сферу.

В NASA оперативно отреагировали на заявление Карри, хотя отвечают далеко не на все подобные нападки. Атлета не стали критиковать из-за озвученных подозрений, а пригласили на экскурсию в посвященную Луне лабораторию в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Как отметил представитель NASA Аллард Бойтель, такой визит может состояться до или после ближайшей игры местных «Рокетс» с «Уорриорз» на своем паркете. В календаре регулярного чемпионата встреча команд в Техасе запланирована на 14 марта. По состоянию на текущий момент клуб Карри занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, а «Хьюстон» плетется на предпоследнем, 14-м месте.

«В лаборатории хранятся сотни фунтов лунных камней и пульт управления миссией «Аполлона», — резюмировал Бойтель. –

Во время своего прихода к нам мистер Карри сможет воочию увидеть, что мы сделали 50 лет назад, а также то, что мы делаем сейчас, чтобы вернуться на Луну в ближайшие годы, но уже с тем, чтобы на ней остаться».

Карьера двукратного чемпиона мира Карри сейчас переживает очередной взлет. В понедельник 30-летнего разыгрывающего признали лучшим игроком восьмой недели регулярного чемпионата в обеих конференциях. Он помог «Голден Стэйт» победить во всех трех состоявшихся на указанном отрезке матчах, набирая в среднем 30,7 очка, совершая 5,3 подбора и 5,7 передачи.

Теория о фальсификации американцами лунной миссии традиционно популярна в России. Так, глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном в середине ноября предложил проверить, действительно ли астронавты высаживались на Луне.

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим», — шутливо сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сегодня ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США.