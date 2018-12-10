«Это будет фантастика»: Voyager вылетел к звездам

Второй раз в истории человечества рукотворный аппарат проник в межзвездную среду. В настоящее время аппарат NASA Voyager 2 покинул границы гелиосферы — «пузыря», в котором существуют заряженные частицы и магнитные поля, создаваемые Солнцем. Как сообщает NASA, это событие члены миссии обсудят на проходящей сегодня встрече Американского геофизического союза.

Основываясь на данных с разных приборов зонда, ученые пришли к выводу,

что аппарат пересек внешнюю границу гелиосферы 5 ноября.

Эта область, называемая гелиопаузой, находится там, где разреженный солнечный ветер встречается с холодной, плотной межзвездной средой. Близнец аппарата, Voyager 1, пересек эту границу в 2012 году.

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В настоящее время Voyager 2 находится в 18 млрд километров от Земли, и операторы до сих пор способны поддерживать с ним связь. Однако сигналы до него доходят с опозданием на 16,5 часов.

«Это еще одно восхитительное событие в 41-летней истории «Вояджера», — рассказал во время пресс-конференции Эд Стоун, участник миссии Voyager из Калифорнийского технологического института, бывший директор Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам ученых, пересечение границы выглядело как резкое падение в темпах регистрации частиц солнечного ветра и соответствующее увеличение фиксации частиц галактических космических частиц, детектируемых инструментами аппарата.

Характер пересечения этой условной границы аппаратом сильно отличается от того, как пересекал границу зонд-близнец шесть лет назад. «Это то, что вызывает интерес, — пояснил Стоун. — Мы находимся в другом месте — одно было в северной полусфере, другое в южном, кроме того, наложилась разница в солнечном цикле. Мы бы сильно удивились, если бы все выглядело так же».

Наблюдая за выходом второго аппарата в межзвездное пространство, ученые намерены комбинировать их измерения, сделанные до и после пересечения грацицы. «Я занималась изучением галактических космических лучей в течение долгих лет изнутри гелиосферы, — пояснила Джорджия Денолфо из Космического центра имени Годдарда. – Поэтому особенно восхитительно считать, что у нас будет аппарат в той области, которую я изучала».

Несмотря на почтенный возраст аппаратов, члены миссии надеются, что новый этап в ее реализации продлится еще не менее десяти лет.

Оба зонда были запущены в 1977 году с разницей всего в 16 дней, причем первым стартовал именно Voyager 2. Изначально оба аппарата запускались с целью пролета мимо планет-гигантов Юпитера и Сатурна. Однако позднее второй аппарат пролетел еще и мимо Урана с Нептуном. «Оба аппарата в прекрасном здравии, если говорить о них как людях в почтенном возрасте, — пошутила Сьюзан Додд, член миссии. — Они функционируют просто отлично».

Космические аппараты снабжаются электроэнергией за счет так называемых РИТЭГов (радиоизотопных термоэлектрогенераторов) и постепенно теряют мощность по мере распада имеющихся запасов плутония. По словам Додд, ежегодно мощность РИТЭГов падает примерно на четыре ватта, одновременно падает и тепловыделение, которое позволяет аппаратам поддерживать нужную температуру.

Ученые пристально следят за температурой на борту Voyager 2, поскольку она приблизилась к точке замерзания гидразина — топлива для реактивных двигателей. «Поэтому нам приходится нередко делать выбор между мощностью и обогревом, особенно на Voyager 2», — пояснила Додд.

По мере истощения радиоизотопных источников энергии ученым придется отключать некоторые инструменты на борту аппаратов. «Доктору Стоуну и научной команде предстоит принимать непростые решения — какие инструменты отключать первыми, — считает она. — Эти решения будут приниматься из расчета наибольшей научной отдачи. Моя личная цель состоит в том, чтобы эти аппараты прослужили по пятьдесят лет. Если мы продержимся до 2027 года, миссии отметят 50-летие. Я думаю, это будет фантастика».

В настоящее время связь с обоими аппаратами поддерживается с помощью сети дальней космической связи NASA, антенны которой находятся в Калифорнии, Мадриде и Австралии. Изначально рассчитанные на пятилетний срок работы, оба аппарата многократно превысили все расчетные сроки эксплуатации.