Голову с плеч: как выжить в «Игре престолов»

Как не погибнуть в «Игре престолов»? Быть женщиной и переметнуться от одной фракции к другой, выяснили исследователи из Университета Макуори в Австралии — именно эти особенности снижают риск гибели персонажа. Исследование было опубликовано в журнале Injury Epidemiology.

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«Игра престолов» — это популярный сериал, в основу которого легла серия романов «Песнь Льда и Пламени» современного американского писателя Джорджа Мартина. Первый сезон сериала вышел в 2011 году, премьера последнего, восьмого сезона, запланирована на апрель 2019 года. Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действуют множество персонажей и развиваются несколько сюжетных линий.

Авторы работы подчеркивают, что насильственные смерти действительно были распространены в Средние века и до них — в Античности количество насильственных смертей составляло 500 на 100 тыс. населения в год, в Средневековье снизилось до 40, а в Новое время — до менее чем 10. В войнах гибли до 15% населения, сегодня же — менее пяти человек на 100 тыс. Снижению смертности поспособствовали появление государства с монополией на использование силы, появление приоритета мирных отношений и торговли над завоеваниями, появление идей о правах человека и в целом повышение уровня знаний.

Основной целью исследования было изучить смертность и выживаемость героев сериала, определить прогностические факторы, описать причины и обстоятельства смерти.

«Вторичная цель исследования состояла в том, чтобы дать авторам возможность пересмотреть первые семь сезонов, прежде чем на экраны выйдет восьмой», — шутят авторы работы.

Ученые проанализировали случаи гибели персонажей сериала на протяжении семи сезонов и выяснили, что шансы выжить повышались, если персонаж менял сторону, как Тирион Ланнистер, который сначала входил в свиту короля Роберта Баратеона, но затем переметнулся на сторону его конкурентки на трон Дейнерис Таргариен. Также шансы выжить были выше у персонажей знатного происхождения, чем у простолюдинов. Кроме того, мужчины умирали намного чаще — в 71,8% случаев.

Эпидемиолог доктор Рейдар Листад, один из авторов исследования, отмечает: «В «Игре престолов» высокий риск смерти персонажей. К концу седьмого сезона сериала умерли более половины — 186 из 330, включенных в исследование. Насильственная смерть была наиболее распространенной. Хотя эти результаты вряд ли удивят зрителей, мы определили несколько факторов, которые связаны с высокой и низкой выживаемостью героев, что способно помочь определить, кто выживет в последнем сезоне».

Исследователи собрали данные о смертности и выживании 330 персонажей из всех 67 эпизодов сериала. Они учли социально-демографические данные, такие как пол, социальный статус, род занятий, религиозные взгляды, приверженность той или иной фракции, время «жизни» на экране и обстоятельства смерти.

Они установили, что большинство смертей произошло в Вестеросе (80,1%), а чаще всего герои погибали дома.

Наиболее распространенной причиной смерти стали травмы (73,7%), особенно ранения головы и шеи, в том числе 13 обезглавливаний.

Только семь персонажей скончались от естественных причин, например, от старости. Также персонажи погибали от ожогов (11,8%) и отравлений (4,8%).

Чаще всего персонажи теряли жизнь при нападении (63%), во время боевых действий (24,4%) или были казнены (5,4%).

Вероятность смерти в течение первого часа после появления на экране составила 14%. Время жизни персонажей варьировалось от 11 секунд до 57 часов и 15 минут, в среднем оно составило 28 часов 48 минут.

По очевидным причинам, не надо приравнивать мир «Игры престолов» к современному, отмечают исследователи. Однако определенные выводы о вселенной сериала сделать можно. Процесс становления цивилизованного общества здесь явно идет, но еще далек от завершения. Хотя феодальные территории в Вестеросе объединились в семь королевств, которые, в свою очередь, подчинены правлению Железного трона, политическая структура королевства, очевидно, нестабильна. Очевидно, что акцент делается на войне, а не на торговле. Количество школ очень мало, а знания и разум, по всей видимости, не играют серьезной роли в решении проблем и принятии решений. Хотя некоторых персонажей беспокоит сохранность человеческих жизней, кто-то пытается отменить рабство, такие идеи не слишком распространены в мире «Игры престолов».

Исследователи отмечают, что и в реальном мире в странах и районах с низким социально-экономическим статусом 80% жертв убийств — мужчины.

Другие факторы риска насильственной смерти — переходные процессы в политическом режиме, нестабильный климат и нехватка качественного государственного управления. Хотя влияние этих факторов на смерти в «Игре престолов» не изучалось, исследователи подчеркивают, что их роль очевидна.

Для того, чтобы во вселенной «Игры престолов» воцарился мир, авторы работы предлагают сосредоточить усилия правительства на расширении торговли и инвестициях в учреждения, поставляющие общественные блага (школы, больницы и т. п.), улучшить инфраструктуру, а также разработать и внедрить политику предотвращения насилия. Впрочем, такие изменения сделают сериал куда менее зрелищным, так что вряд ли они будут интересны сценаристам.