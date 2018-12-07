«Понятия не имеем, как»: ученые нашли тюленя с угрем в носу

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований, работавшие в рамках Гавайской программы исследования белобрюхих тюленей, увидели тюленя, у которого из носа свисал угорь. Фотографию животного они разместили в Facebook.

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Это довольно редкое явление, отмечает биолог Чарльз Литтнан. Однако за последние годы количество случаев выросло.

«За почти 40 лет наблюдений мы не видели этого вплоть до последнего времени», — отмечает он.

Интересно, что угорь всегда оказывается в правой ноздре. Однако это может быть просто совпадением, считает Литтнан.

«Мы понятия не имеем, как это происходит», — признается он.

Насчет того, как угорь попадает тюленю в нос, у авторов работы есть несколько версий. Дело в том, что белобрюхие тюлени питаются на дне водоема или близко к нему — они ловят добычу, обыскивая коралловые рифы. Тюлени зарываются носом в песок в поисках осьминогов. В это время затаившийся в песке угорь вполне может забраться тюленю в нос и застрять там. Или же сам угорь искал добычу и наткнулся на тюленя.

Исследователи отмечают, что явление наблюдалось только у молодых тюленей, что может быть связано с их неопытностью при охоте.

Также не исключено, что тюлени проглатывают угрей целиком, а когда срыгивают, те выходят не через рот, а через нос.

У тюленя, которого заметили исследователи, в ноздре застряла голова угря. Однако известны случаи, когда угорь оказывался в носу почти полностью. Кроме проблем с дыханием это опасно заражением бактериями, если угорь умрет и начнет разлагаться.

Когда тюлень ныряет под воду, его ноздри закрываются, отмечают ученые. Угорь в носу мешает этому и животное может захлебнуться.

Во всех случаях с застрявшими в носу тюленей угрями специалистам удалось их извлечь. Тюлени чувствовали себя хорошо, угрям же повезло меньше.

Белобрюхие тюлени относятся к вымирающим видам. Небольшое их количество обитает в Черном море у побережья Болгарии и Турции. В основном они живут в Средиземном море и у атлантического побережья Африки. На Гавайях обитает около 1400 особей. У них нет врагов кроме человека.

Впрочем, иногда тюлени и сами угрожают человеку. Так, в Шотландии

около пятидесяти тюленей напали на рыболова, который шел по пляжу города Аймут. Спасаясь от животных, мужчина начал забираться вверх по скале и застрял там.

Спасательная операция началась только с наступлением темноты, после того как в экстренные службы поступил вызов о произошедшем инциденте.

В вызволении рыбака со скалы участвовали четыре спасательных бригады береговой охраны, а также полиция. Для того, чтобы спасатель мог подняться к нему на высоту 23 метра, пришлось использовать специальный канат.

А в Новой Зеландии тюлень швырнул осьминога в лицо мужчине, проплывавшему мимо на каяке.

«Мы просто сидели в лодках посреди океана, а затем появился этот огромный тюлень с осьминогом в зубах и начал меня избивать», — рассказал он. Камера, заснявшая неожиданную встречу, была прикреплена к лодке каякера. По словам Рошель Константин, профессора школы биологических наук Университета Окленда, спортсмен, скорее всего, не был целью животного, а просто оказался рядом. А тюлень просто бросал добытого осьминога, чтобы оторвать его щупальца. Подобное поведение ранее не раз описывалось учеными, наблюдающими за тюленями и дельфинами.

«Я видела тюленей, делающих это, ранее, просто обычно на пути не попадается человек, — пояснила биолог. – Это отличная пища, особенно когда попадается большая особь, как на видео».

А в мае 2018 года морской котик Миша сбежал из дельфинария в Анапе в Грузию. Дрессированный котик сбежал во время шторма еще зимой 2016 года. Тогда дирекция дельфинария переживала, что котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море. После этого котика поймали у берегов Абхазии, но и оттуда ему удалось улизнуть.

Дрессированный котик сбежал во время шторма из дельфинария в Анапе зимой 2016 года. Тогда дирекция дельфинария переживала, что котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море.

После этого котика поймали у берегов Абхазии, но и оттуда ему удалось улизнуть.

Рыбаки и водолазы обнаружили котика в лососевом хозяйстве в окрестностях грузинского города Поти. Об этом сообщил глава департамента рыболовства и мониторинга Национального агентства окружающей среды Арчил Гучманидзе. В Черном море, по словам Гучманидзе, обитает только один вид тюленей, а Миша относится к другому. Вскоре агентство отправило экспедицию, чтобы изучить котика.