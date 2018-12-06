Онлайн. Земля дрожала: 30 лет катастрофе в Армении

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От Ленинакана (Гюмри) до Кировокана (Ванадзора) – 65 км по автодороге в восточном направлении, это час езды. Легко представить, какими были масштабы бедствия.
В Новое время разросшееся до города поселение входило в состав Персии. А в 1801-м Гюмри вошел в состав Российской империи. Новый статус был закреплен по итогам русско-персидской войны 1804-1813 годов. В 1837-м город посетил Николай I, выдавший лестные оценки недавно построенной крепости. С визитом самодержца связана новая веха в истории города: в честь его супруги Александры Федоровны Гюмри переименовали в Александрополь. В 1850-м он был повышен до центра Александропольского уезда Эриванской губернии. В крепости дислоцировался Северский 18-й драгунский полк, в котором в 1871-1881 годах числился Александр II, а в 1901-1917 – Николай II. Сегодня российскую армию представляет здесь 102-я база.
В начале XX века город стал крупным железнодорожным узлом что позитивно сказалось на его экономическом и культурном развитии. Население Александрополя на рубеже столетий составляло примерно 32 тыс. жителей.
Окрестности города становились ареной ожесточенных боев русской и турецкой армий в Крымскую и Первую мировую войны. В мае 1918 года, уже после выхода большевиков из войны с подписанием Брестского мира, Александрополь на несколько месяцев отошел неприятелю (современная граница Турции находится всего в 10 км к востоку от Гюмри).
В годы российской Гражданской войны в Александрополе конкурировали за власть националисты из партии Дашнакцутюн и революционные силы. Кончилось все созданием в Армении созданием Советской республики. В 1924 году город был переименовал в честь почившего вождя пролетариата, получив имя Ленинакан. Следующее переименование пришлось на 1991-й, когда в начале года городу вернули историческое название Кумайри, а в конце, после провозглашения государственной независимости, — Гюмри.
В Ленинакане, втором по величине городе Армении, по состоянию на 1988 год проживали свыше 220 тыс. человек (в сегодняшнем Гюмри – около 120 тыс.). Климат здесь континентальный, сухой. Зима долгая и холодная, порой температура опускается до минус 40 градусов. Зато лето жаркое, воздух прогревается до 36 градусов тепла. Почвенный покров, в основном, состоит из плодородных земель — чернозема, однако, в юго-восточной части города примерно 500-600 га почвы эродированы. Вся южная часть города расположена над артезианским бассейном. Первые поселения на территории современного Гюмри появились еще в бронзовом веке. В VIII веке до нашей эры жители Урарту применительно к этой местности говорили о населенном пункте Кумайри.
Регион, в котором произошло землетрясение, является частью большого сейсмического района, простирающегося от Турции до Аравийского моря. Здесь, на Аравийском полуострове, он медленно сближается с Евразийской плитой. Землетрясение произошло из-за столкновения и надвигания одной плиты на другую непосредственно под Спитаком. Несмотря на тот факт, что землетрясение было умеренной величины (6,9 балла по шкале Рихтера), существовали различные факторы, поспособствовавшие большим масштабам произошедших разрушений. Среди них: время суток, температура замерзания зимой, бедность почвы и просчеты в строительстве зданий.
7-го декабря 1988 года северо-запад Армении сотрясло мощнейшее землетрясение, сила которого в эпицентре достигала 10 баллов по шкале Рихтера. ЧП охватило 40% территории республики с населением около 1 млн человек. За считанные секунды полностью или частично были разрушены второй по величине армянский город Ленинакан (нынешний Гюмри),Спитак, Кировакан (Ванадзор), Степанаван, 17 более мелких городов и поселков, 324 села и населенных пункта Спитакского, Ахурянского, Гугаркского, Арагацкого, Калининского и Степанаванского районов. В результате природного катаклизма погибли свыше 25 тыс., стали инвалидами около 19 тыс. и остались без крова порядка 500 тыс. человек. Из-за угрозы аварии пришлось отключить Армянскую АЭС. Были уничтожены или пришли в аварийное состояние сотни школ и детски садов, два театра, 14 музеев, 350 клубов и домов культуры, почти 400 библиотек, свыше 200 промышленных предприятий, дававших 82 тыс. рабочих мест, километры авто- и железнодорожного полотна. По самым скромным подсчетам, Армения понесла убытки в размере 13 млрд долларов. «Газета.Ru» воспроизводит события кошмарного дня в истории СССР в исторической онлайн-трансляции.