Онлайн. Земля дрожала: 30 лет катастрофе в Армении

В Новое время разросшееся до города поселение входило в состав Персии. А в 1801-м Гюмри вошел в состав Российской империи. Новый статус был закреплен по итогам русско-персидской войны 1804-1813 годов. В 1837-м город посетил Николай I, выдавший лестные оценки недавно построенной крепости. С визитом самодержца связана новая веха в истории города: в честь его супруги Александры Федоровны Гюмри переименовали в Александрополь. В 1850-м он был повышен до центра Александропольского уезда Эриванской губернии. В крепости дислоцировался Северский 18-й драгунский полк, в котором в 1871-1881 годах числился Александр II, а в 1901-1917 – Николай II. Сегодня российскую армию представляет здесь 102-я база.

В начале XX века город стал крупным железнодорожным узлом что позитивно сказалось на его экономическом и культурном развитии. Население Александрополя на рубеже столетий составляло примерно 32 тыс. жителей.

Окрестности города становились ареной ожесточенных боев русской и турецкой армий в Крымскую и Первую мировую войны. В мае 1918 года, уже после выхода большевиков из войны с подписанием Брестского мира, Александрополь на несколько месяцев отошел неприятелю (современная граница Турции находится всего в 10 км к востоку от Гюмри).

В годы российской Гражданской войны в Александрополе конкурировали за власть националисты из партии Дашнакцутюн и революционные силы. Кончилось все созданием в Армении созданием Советской республики. В 1924 году город был переименовал в честь почившего вождя пролетариата, получив имя Ленинакан. Следующее переименование пришлось на 1991-й, когда в начале года городу вернули историческое название Кумайри, а в конце, после провозглашения государственной независимости, — Гюмри.