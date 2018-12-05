Тайны древних людей: найдена диадема из бивня мамонта

Крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет обнаружили археологи в прошедшем полевом сезоне в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, сообщается на сайте Института археологии и этнографии СО РАН. На закругленном конце диадемы видно прорезанное отверстие, через которое, очевидно, был продет шнурок для завязывания диадемы на затылке.

По мнению сотрудников института, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил ее для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как бытовой предмет.

Диадема, по всей видимости, была сломана еще при использовании или вскоре после него. О том, что ее точно кто-то носил, говорят характерные следы — потертости в определенных местах, которые специалисты легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении. Диадема не украшена орнаментом, так что она вряд ли была каким-то культовым украшением.

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«Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере», — отметили в ИАЭТ СО РАН.

Младший научный сотрудник института Александр Федорченко также отметил, что

древнейшие диадемы — очень редкая находка, причем не только в Денисовой пещере, но и в мире.

«При изготовлении таких предметов их сначала тщательно вымачивали, чтобы материал приобрел пластичность и не трескался при обработке, а после придания получившейся пластине необходимой формы изгибали ее под нужным углом. Изогнутый предмет имеет тенденцию возвращать свою исходную форму с течением времени, так называемый эффект памяти формы, так что судить о размере головы древнего человека, который носил эту диадему, можно относительно условно, с оглядкой на законы физики», — пояснил Федорченко.

Ученые предполагают, что диадему мог изготовить представитель подвида человека, получившего название Homo altaiensis, или денисовец.

За годы исследований в Денисовой пещере археологи собрали достаточно крупную коллекцию изделий из бивня мамонта.

Всего предметов более 30-ти, большая часть которых — разнообразные бусины, но есть и три кольца, фрагменты браслетов, наконечники копий. Такой крупный предмет, как диадема — очень редкая находка на территории всей Сибири, отмечают ученые.

Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.

Ранее в Денисовой пещере было найдено самое древнее женское украшение — каменный браслет возрастом около 50 тыс. лет.

«Этот предмет можно назвать древнейшим украшением человека, древнейшим ювелирным изделием», — отметил доктор исторических наук Павел Волков.

Он добавил, что прежде предполагалось, что производство украшений началось 10-12 тыс. лет назад.

«Ранее считалось, что человек того периода не уделял времени художественному творчеству. И вдруг такая находка!», — сообщил Волков.

На браслете имеется отверстие, через которое, как считают ученые, продевалась веревочка с бусинкой. Исследователи полагают, что безделушка, скорее всего, принадлежала какой-то знатной особе и была символом престижа.

«Для изготовления этого браслета требовалось много труда, причем труда квалифицированного. Несомненно, это была большая ценность в то время, и маловероятно, что он принадлежал рядовому члену того общества», — сказал Волков.

По словам заместителя директора института археологии и этнографии СО РАН Михаила Шунькова, найденное украшение изменило понимание ученых о первобытном человеке.

«Для нас самих было необычно, что наиболее архаичный вид был обладателем прогрессивной культуры», — сказал Шуньков.

По его словам, браслет сложен в изготовлении.

В изделии сделаны аккуратные отверстия и, по всей видимости, для сверления применялась технология, сравнимая с современным станком.

Ученые смогли графически реконструировать вид браслета. Эти фотографии с выводами ученых уже опубликованы в нескольких научных журналах. Найденная часть каменного браслета сейчас хранится в музее института археологии и этнографии в Новосибирске.