Маск, санкции, заговор: кого «Роскосмос» винит в провалах

В госкорпорации «Роскосмос» нашли новую причину, которая мешает отечественной космонавтике вернуть лидерство в космосе. Дело в «информационной атаке», призванной создать образ «пожирающей федеральные деньги» структуры.

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«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. «Роскосмос» пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим», — заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. — Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе.

Планомерно пытаются сложить образ «Роскосмоса» как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги».

Цель — лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA».

На днях очередное обвинение «Роскосмоса» в финансовых нарушениях прозвучало из уст главы счетной палаты Алексея Кудрина.

По его словам, в госкорпорации были выявлены различные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Особое внимание Кудрин обратил на завышение цен, назвав их «космическими». Как подчеркнул чиновник, с «Роскосмосом» имеются «большие проблемы». «Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами.

Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано»,

— сказал председатель Счетной палаты. Комментируя слова Кудрина, Устименко заявил, что обвинения касаются итогов более ранних проверок.

«…Говоря о «Роскосмосе», он (Кудрин –«Газета.Ru») ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей — это не «украденные деньги» (у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы), а сумма вовремя незарегистрированных РИДов — так называемых результатов интеллектуальной деятельности за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность. И касаются эти цифры бумажной отчетности упраздненного Федерального космического агентства. «Роскосмос» как госкорпорация появилась потом. А то, что некоторые граждане в СМИ восприняли эти цифры на свой лад, говорит о том, что иногда люди путают прямой угол с температурой закипания воды».

Прокомментировал представитель госкорпорации и недавнее заявление Генпрокуратуры о том, что в отношении «Роскосмоса» заведено 16 уголовных дел.

«Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода — до прихода нынешней администрации «Роскосмоса». Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто «путает свою шерсть с государственной», — заявил Устименко, попросивший общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности, «создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии».

В недавно опубликованном отчете «Роскосмоса» о деятельности в 2017 году были названы и другие факторы, мешающие госкорпорации. Там считают, что снижение доли экспорта российской ракетно-космической техники с ожидаемых 24,5% до 8,5% связано с западными санкциями, а также падением курса рубля, из-за чего космические аппараты не удалось оснастить «высококачественной импортной аппаратурой».

А вину за потерю Россией доли рынка средств выведения в «Роскосмосе» возложили,

в частности, на Илона Маска, который вышел на этот рынок «при содействии государства с демпинговыми ценами».

В трех случаях незапуска ранее запланированных аппаратов «Роскосмос» указал, что неудачи объясняются тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.

Искать внешние причины своих проблем в «Роскосмосе» принялись в период наиболее острой критики госкорпорации, связанной с целой чередой неудач, обернувшихся для нее как материальными, так и репутационными издержками.

В середине июля в головном институте «Роскосмоса» — Центральном НИИ машиностроения — прошли обыски по уголовному делу о государственной измене. В кабинеты некоторых сотрудников института, занимающегося, в частности, исследованиями и технологическими разработками в области ракетостроения, пришли сотрудники ФСБ. Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации: здесь силовики явились в кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона.

В августе в Подмосковье были задержаны по делу о мошенничестве заместитель гендиректора космической госкорпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. До этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение имени Лавочкина» Сергея Лемешевского, которого обвинили в хищении более 330 млн руб у «Роскосмоса».

Объектом очередной критики «Роскосмос» стал в сентябре после обнаружения в обшивке российского корабля «Союз» кем-то просверленного отверстия, которое теперь должны изучить российские космонавты в открытом космосе. Наконец, главной неудачей отечественной космонавтики стала авария при старте пилотируемого корабля «Союз», случившаяся 11 октября.