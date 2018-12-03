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Новый триумф SpaceX: Маск успешно запустил ракету-старуху. LIVE

Маск запускает ракету-старуху. Онлайн

64 спутника и человеческий пепел успешно запустил Илон Маск этим вечером на ракете, которая отправилась в космос уже в третий раз. За рекордно массовым пуском наноспутников «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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22:57

Маск сообщает, что половинки головного обтекателя снова промахнулись и не попали в сети. Однако они совершили мягкую посадку на воду, не пострадали и после просушки могут быть снова использованы.

22:51

Оператор пуска сообщает об успешном развертывании четырех спутников

22:46

Из этих 64 спутников 49 представляют собой так называемые кубсаты, кубики со стороной 10 см весом 1,4 кг. «Среди спутников на борту 23 предоставлены университетами, 19 строят изображения, 23 – демонстраторы технологий, два – «выставочные» и один предоставлен высшей школой», — сообщали в компании Spaceflight, операторе запуска.

22:35

Но вернемся к полезной нагрузке. Эти 64 спутника — настоящий зоопарк, их предоставили в общей сложности 34 коммерческих и правительственных организаций из разных стран мира. И да, вы не ошиблись, на одном из них в космос отправятся человеческие останки!

22:25

22:20

Вот этот корабль

Корабль с сетью
SpaceX/Twitter.com
22:13

Еще одна интрига этого запуска — сможет ли Маск спасти головной обтекатель ракеты. Сделать это он попытается не в первый раз — для этого снова в море вышел корабль со специально растянутой сетью Mr. Steven. Ни одна из прошлых попыток не увенчалась успехом, поэтому спасение обтекателя стало бы большой сенсацией.

21:57

Как и предполагалось, передача данных с борта прервалась, поскольку ракета летит вне зоны действия наземных антенн.

21:50

Вот они — первые кадры в третий раз спасенной ступени! Она еще полетает!

21:45

Есть посадка первой ступени! В отличие от прежних пусков, ее посадка на баржу впервые показана в прямом эфире, и зрители могли видеть зрелищные кадры спасения ступени.

21:40

Высота 300 км. Вторая ступень работает нормально. Первая летит в океан.

21:38

Есть отделение первой ступени. Особая задача — плавно посадить ее на плавающую платформу, чтобы она еще послужила.

21:35

Есть пуск! Ракета взмыла в небо в под крики зрителей.

21:31

До пуска менее 2 минут. Похоже, он все-таки состоится.

21:29

Рекордным этот пуск станет и благодаря выводимой нагрузке. В этот раз ракета Falcon 9 выводит на орбиту целых 64 спутника! Это небывалое число разом выводимых спутников не только для корпорации SpaceX, но и для американской космонавтики вцелом!

21:25

Старт этой ракеты должен был состояться еще в середине ноября, но несколько раз откладывался то из-за погоды, то из-за необходимости дополнительных проверок.

21:16

При помощи спасения и повторного использования ступеней Маск намерен совершить революцию в космонавтике, значительно снизив себестоимость пусков. И, похоже, ему это удается. Маск, к слову, забрал себе львиную долю коммерческих пусков, на которые раньше мог рассчитывать «Роскосмос». «Роскосмос» считает, что Маск нарочно демпингует, и в этом кроется причина неудач российской госкорпорации. Ах, да, вторая причина — санкции. Об этом он открыто признался в недавнем годовом отчете.

21:09

Эта ракета относится к последней модификации ракет Block 5, допускающих многократное повторное использование первых ступеней. Первый раз она летала в космос в мае, второй — в августе этого года. Каждый раз при этом первая ступень была спасена с помощью специальной плавучей баржи в океане.

21:01

Пуск этот уникален сразу по нескольким причинам. По сути, в космос летит новейшая, и одновременно старейшая ракета. Дело в том, что первая ступень этой ракеты уже летала в космос. И если ранее Илон Маск, владелец компании SpaceX, уже запускал бывшие в употребении ракеты, то сегодня в космос летит настоящая «старушка», уже дважды побывавшая там.

SpaceX
SpaceX
20:52

Это действительно космический понедельник! Сегодня днем весь мир следил за пуском с Байконура первого после октябрьской аварии пилотируемого корабля «Союз», который прошел успешно. А уже этим вечером по московскому времени с космодрома в Калифорнии должна стартовать ракета Falcon 9, к которой тоже обращено немало внимания. Стартовое окно для это пуска откроется в 21.32 мск и продлится 30 минут.

20:51

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот понедельник мы предлагаем вам проследить за вторым за сегодня важным космическим стартом, который состоится на западном побережье США.