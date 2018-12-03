Новый триумф SpaceX: Маск успешно запустил ракету-старуху. LIVE

При помощи спасения и повторного использования ступеней Маск намерен совершить революцию в космонавтике, значительно снизив себестоимость пусков. И, похоже, ему это удается. Маск, к слову, забрал себе львиную долю коммерческих пусков, на которые раньше мог рассчитывать «Роскосмос». «Роскосмос» считает, что Маск нарочно демпингует, и в этом кроется причина неудач российской госкорпорации. Ах, да, вторая причина — санкции. Об этом он открыто признался в недавнем годовом отчете.