Новый триумф SpaceX: Маск успешно запустил ракету-старуху. LIVE

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Маск сообщает, что половинки головного обтекателя снова промахнулись и не попали в сети. Однако они совершили мягкую посадку на воду, не пострадали и после просушки могут быть снова использованы.
Оператор пуска сообщает об успешном развертывании четырех спутников
Из этих 64 спутников 49 представляют собой так называемые кубсаты, кубики со стороной 10 см весом 1,4 кг. «Среди спутников на борту 23 предоставлены университетами, 19 строят изображения, 23 – демонстраторы технологий, два – «выставочные» и один предоставлен высшей школой», — сообщали в компании Spaceflight, операторе запуска.
Но вернемся к полезной нагрузке. Эти 64 спутника — настоящий зоопарк, их предоставили в общей сложности 34 коммерческих и правительственных организаций из разных стран мира. И да, вы не ошиблись, на одном из них в космос отправятся человеческие останки!
Вот этот корабль
Еще одна интрига этого запуска — сможет ли Маск спасти головной обтекатель ракеты. Сделать это он попытается не в первый раз — для этого снова в море вышел корабль со специально растянутой сетью Mr. Steven. Ни одна из прошлых попыток не увенчалась успехом, поэтому спасение обтекателя стало бы большой сенсацией.
Как и предполагалось, передача данных с борта прервалась, поскольку ракета летит вне зоны действия наземных антенн.
Вот они — первые кадры в третий раз спасенной ступени! Она еще полетает!
Есть посадка первой ступени! В отличие от прежних пусков, ее посадка на баржу впервые показана в прямом эфире, и зрители могли видеть зрелищные кадры спасения ступени.
Высота 300 км. Вторая ступень работает нормально. Первая летит в океан.
Есть отделение первой ступени. Особая задача — плавно посадить ее на плавающую платформу, чтобы она еще послужила.
Есть пуск! Ракета взмыла в небо в под крики зрителей.
До пуска менее 2 минут. Похоже, он все-таки состоится.
Рекордным этот пуск станет и благодаря выводимой нагрузке. В этот раз ракета Falcon 9 выводит на орбиту целых 64 спутника! Это небывалое число разом выводимых спутников не только для корпорации SpaceX, но и для американской космонавтики вцелом!
Старт этой ракеты должен был состояться еще в середине ноября, но несколько раз откладывался то из-за погоды, то из-за необходимости дополнительных проверок.
При помощи спасения и повторного использования ступеней Маск намерен совершить революцию в космонавтике, значительно снизив себестоимость пусков. И, похоже, ему это удается. Маск, к слову, забрал себе львиную долю коммерческих пусков, на которые раньше мог рассчитывать «Роскосмос». «Роскосмос» считает, что Маск нарочно демпингует, и в этом кроется причина неудач российской госкорпорации. Ах, да, вторая причина — санкции. Об этом он открыто признался в недавнем годовом отчете.
Эта ракета относится к последней модификации ракет Block 5, допускающих многократное повторное использование первых ступеней. Первый раз она летала в космос в мае, второй — в августе этого года. Каждый раз при этом первая ступень была спасена с помощью специальной плавучей баржи в океане.
Пуск этот уникален сразу по нескольким причинам. По сути, в космос летит новейшая, и одновременно старейшая ракета. Дело в том, что первая ступень этой ракеты уже летала в космос. И если ранее Илон Маск, владелец компании SpaceX, уже запускал бывшие в употребении ракеты, то сегодня в космос летит настоящая «старушка», уже дважды побывавшая там.
Это действительно космический понедельник! Сегодня днем весь мир следил за пуском с Байконура первого после октябрьской аварии пилотируемого корабля «Союз», который прошел успешно. А уже этим вечером по московскому времени с космодрома в Калифорнии должна стартовать ракета Falcon 9, к которой тоже обращено немало внимания. Стартовое окно для это пуска откроется в 21.32 мск и продлится 30 минут.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот понедельник мы предлагаем вам проследить за вторым за сегодня важным космическим стартом, который состоится на западном побережье США.