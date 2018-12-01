«Оно так блестит!» Что нашел марсоход

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте NASA, посвященном миссии Curiosity.

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Исследователи назвали этот объект «маленький Колонси» в честь острова Колонси к северу от Шотландии. Они предполагают, что это может быть метеорит, но точно это выяснить поможет лишь химический анализ.

«Команда считает, что это может быть метеорит, потому что он так блестит, — делится доктор Сюзанна Швенцер. — Но его вид может быть обманчив, поэтому доказательства должны опираться на химический состав».

На марсоходе установлен набор инструментов ChemCam, он позволит изучить образцы прямо на Марсе. С его помощью марсоход способен взять пробы необходимых образцов и провести их спектральный анализ, а также прислать на Землю фото проб в высоком разрешении. Кроме «маленького Колонси» ученые собираются исследовать марсианские камни.

Марсоход Curiosity, четвертый ровер NASA, прибыл на Марс 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили «семью минутами ужаса», в кратере Гейла.

Задачей миссии было установить, были ли на Марсе когда-либо условия, подходящие для жизни, получить подробные данные о климате и геологии планеты, а также провести подготовку к высадке на Марс человека.

Для этого необходимо изучить минералогический состав почв планеты, попытаться найти следы биологических процессов, выяснить, как формировались марсианские камни и почвы, оценить эволюцию марсианской атмосферы и текущие распределение и круговорот воды и углекислого газа, а также установить спектр радиоактивного излучения поверхности планеты.

Подготовка к запуску началась еще в 2004 году с отбора NASA предложений по оснащению нового марсохода. К 2008 году завершилось создание компонентов марсохода, запуск был запланирован на конец 2011 года. А тем временем на сайте NASA проводилось голосование по выбору названия для марсохода. Из всех предложенных названий победило Curiosity («любопытство»), предложенное шестиклассницей из Канзаса.

С момента высадки Curiosity преодолел уже более 16 км и взобрался на 165 м по склону горы Эолида. Он обнаружил следы древнего ручья, определил минеральный состав марсианского грунта, впервые в истории пробурил поверхность Марса и добыл образцы твердого грунта.

На Земле работу марсохода обеспечивают более 400 человек.

Трехметровый марсоход весит 899 кг и передвигается со скоростью до 144 м/ч. Он оснащен камерами, набором инструментов дистанционного исследования, спектрометром, ковшом для забора грунта, комплектом метеорологического оборудования. Всего он обладает 10 научными приборами для исследования внешних условий на поверхности Марса и 17 цветными и черно-белыми камерами для навигации и съемок.

Кратер Гейла был выбран для посадки неслучайно — в далеком прошлом он был марсианским морем, и на его дне накопились минералы, образовавшиеся за время жизни этого водоема. Предполагалось, что изучение его грунта позволит ответить на вопрос о существовании жизни на Марсе.

Уже в первые месяцы работы Curiosity обнаружил в кратере следы древнего озера, которое, по предположениям ученых, было пресноводным и содержало углерод, водород, кислород, азот и серу — ключевые химические элементы, необходимые для зарождения жизни.

Тем не менее следов самой жизни марсоход пока не нашел. В 2012–2013 годах Curiosity прилежно анализировал образцы грунта в поисках метана, который также мог указывать на существование жизни на Марсе, но безуспешно. Наконец в 2014 году он обнаружил присутствие метана в атмосфере планеты, а также органические молекулы в образцах скальных пород. Кроме того, были найдены окаменелости, схожие с теми, что формируют земные микробы на мелководьях озер и рек. Однако эти находки все же не говорят о существовании жизни на Марсе напрямую.

В 2013 году марсоход повредил одно из колес, а в 2014-м распорол и другое — острый камень, попавшийся ему на пути к Эолиде, центральному пику кратера Гейла, оставил в колесе дыру размером 3х8 см. В начале 2017 года сломались два грунтозацепа среднего левого колеса.

Поломка трех грунтозацепов свидетельствует о достижении колесом 60% срока службы.

Предполагалось, что миссия продлится около двух лет. Но марсоход до сих пор продолжает перемещаться по планете, делая новые пробы и отправляя на Землю свежие снимки пейзажей Марса.