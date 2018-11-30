«Ситуация плохая»: Жорес Алферов экстренно госпитализирован

Нобелевский лауреат, академик РАН Жорес Алферов переведен в Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт, сообщает «Интерфакс».

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«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», - сказал собеседник агентства.

Источник в Российской академии наук подтвердил госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ.

Отвечая на вопрос, насколько серьезна ситуация, собеседник агентства ответил: «Плохая».

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в городе Витебске Белорусской ССР. Родители назвали его в честь Жана Жореса, вождя французских социалистов. В 1952 году он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (ныне — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина).

Основными направлениями научной деятельности Алферов выбрал физику и технологию полупроводников, полупроводниковую и квантовую электронику. Темой для кандидатской диссертации молодого ученого в 1961 году стали транзисторы. Впоследствии Алферов переключился на изучение гетероструктур (искусственных кристаллов) и движения в них света и других видов излучения.

Гетероструктуры — это выращенные на подложке слоистые структуры из различных полупроводников. Между двумя различными материалами формируется гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей.

Многочисленные попытки создания всевозможных приборов, работающих на этом принципе, заканчивались ничем только из-за того, что для результативного гетероперехода не удавалось найти идеальную гетеропару. Но Алферов смог это сделать: он создал пару из арсенида алюминия и арсенида галлия (AIAs/GaAs), а затем GaAs/AIGaAs, отличавшуюся большей стойкостью к окислению на воздухе. Эти гетеропары вскоре обрели в мире электроники мировую известность.

Алферов и его коллеги продолжали совершенствовать технологию, предлагая все более удачные гетеропары. В его лаборатории работали с лазерами, уже в 1970 году там создали первые в мире радиационно-стойкие солнечные батареи. Ими оснащали спутники, они снабжали электроэнергией орбитальную станцию «Мир».

С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе, в 1987-2003 годах занимал должность директора института.

В 2000 году Алферов стал лауреатом Нобелевской премии за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Всего ученый стал автором более 500 научных работ и почти сотни изобретений.

В феврале 2001 года Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) с целью объединения интеллектуальных, финансовых и организационных усилий российских и зарубежных физических и юридических лиц для содействия развитию российской науки и образования.

В 2002 году на базе Научно-образовательного центра Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН был создан Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН, ректором которого стал Алферов. При нем действует лицей «Физико-техническая школа», в выпускниках которого Алферов видел будущее российской науки.

«Будущее России — наука и технологии, а не распродажа сырья. И будущее страны не за олигархами, а за кем-то из моих учеников», — говорил он.

В 2007 году Алферов стал одним из авторов «Письма десяти академиков» — открытого письма о проблеме клерикализации страны, адресованного президенту России Владимиру Путину. Алферов и его коллеги были обеспокоены «все возрастающей клерикализацией российского общества, активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни», в частности в систему государственного образования.

Ученый был председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ. Также Алферов занимал должность вице-президента РАН с 1991 по 2017 год. В 2013 году Алферов избирался на пост президента РАН, за него было подано 345 голосов, он занял второе место. Также Алферов был сопредседателем консультативного научного совета фонда «Сколково».

С 2013 года, когда началась реформа РАН, Алферов выступал последовательным ее противником.

На одном из митингов в защиту российской науки в сентябре он выступил с резкой критикой действовавшего президента РАН Владимира Фортова, который узнал о планах реформы РАН на заседании кабинета министров.

По словам Алферова, будь он, а не Владимир Фортов избран президентом РАН, события развивались бы совсем по-другому. «Я думаю, что в таком случае не был бы внесен этот закон и изменения бы эти вносились по частям, что называется «степ бай степ». Потому что ответ мой был бы мгновенный. На заседании правительства я бы сразу же, прошу прощения, истерику устроил бы! И это прекрасно знали», — заявил Алферов.

Начиная с конца 1980-х годов Алферов ведет активную политическую жизнь. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от академии наук, а с 1995 года был депутатом всех созывов Государственной думы.

В сентябре 2018 года Алферов привлек к себе внимание СМИ после того, как его голос был отдан за проект закона об изменениях в пенсионном законодательстве. Как позднее выяснилось, это произошло по ошибке: его коллега по партии Сергей Казанков случайно нажал на кнопку голосования на месте отсутствующего Алферова.

«Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой»,— объяснил Казанков.

В конце октября Алферов принимал участие в торжествах по случаю столетнего юбилея Физико-технического института имени Иоффе.