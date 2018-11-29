Беззаконие природы: в Австралии нашли быка-гиганта

Австралийский бык-гигант стал звездой соцсетей — от 1400-килограммового животного отказались все скотобойни. О необычном животном сообщает издание The New York Times.

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Фермер Джефф Пирсон, у которого было около 20 тыс. голов скота, купил годовалого быка Никерза голшитно-фризской породы в расчете на то, что он станет вожаком стада. Уже тогда он был крупнее остальных коров, но Пирсон даже не предполагал, что тот вымахает до таких габаритов.

Быки этой породы могут весить до 1200 кг и достигать 143—145 см в холке, но Никерз побил этот рекорд.

Пятнистый бык вырос до 193 см, став среди коров настоящим гигантом.

Внушительные габариты спасли Никерзу жизнь. Когда хозяин попытался выставить быка на аукцион, его не купил ни один мясокомбинат — забить такой крупный экземпляр очень сложно. Так Никерс избежал бойни.

После того, как фотографии быка попали в интернет, за его судьбой следила вся Австралия. Переживать за Никерза нет повода, уверяет его хозяин — остаток дней гигант мирно проведет на ферме.

По словам Пирсона, коровы его обожают и сотнями следуют за ним по загону. Большинство коров — темно-коричневые, поэтому на их фоне черно-белый Никерз выделяется еще сильнее.

В ответ на вопрос, не планирует ли фермер разводить коров-великанов, Пирсон разводит руками: к сожалению, Никерс кастрирован и не сможет дать потомство.

Местный ветеринар Руперт Мазерсол признается, что впервые столкнулся с таким огромным быком, однако не видит в его размерах ничего удивительного.

«В последние 30-40 лет мы наблюдали значительное увеличение среднего размера коров, — говорит он. — Очевидно, быки продолжат расти, если мы будем ориентироваться на размеры при селекции».

Не впечатлена размерами быка и эксперт по животноводству и геномике Аник Боуман. Она отмечает, что на габариты Никерза просто повлияли сразу несколько факторов.

Во-первых, он самец, а самцы в большинстве случаев крупнее самок. Во-вторых, он относится к довольно крупной породе.

На фотографиях же он стоит среди коров другой, более мелкой породы, из-за чего создается впечатление, будто Никерз в два раза больше нормы.

Важен и возраст быка — ему уже семь лет, в то время как другим животным на фото — около года.

«Быков-кастратов обычно забивают в возрасте до трех лет, — отмечает фермер Крейг Хикман из Новой Зеландии. — Так что у него было время, чтобы набрать массу».

При этом родители Никерза не отличались выдающимися размерами. Да и сам бык при рождении был совершенно обычным. Но и это не вызывает у специалистов удивления — гигантизм, как и карликовость, наблюдались у многих видов животных.

Ранее Боуман даже опубликовала работу, в которой предположила, что размеры тела у рогатого скота, собак и людей регулируют одни и те же гены. А, значит, возможность вырасти до огромных габаритов есть у любого млекопитающего при соответствующих условиях.

Чтобы сказать наверняка, обусловлены ли размеры Никерза генами, понадобится анализ ДНК.

Не исключено, что дело в работе гипофиза Никерза — нарушения в этой области мозга способны привести к росту тела. Это ранее наблюдалось у головастиков, которые продолжали увеличиваться в размерах, при этом так и не превращаясь в лягушек.

Неизвестно, будет ли Никерз расти и дальше. Впрочем, рост не может продолжаться вечно, отмечает профессор зоологии Ричард Вассерсуг.

«Существуют четкие ограничения того, насколько большим может стать любое существо, прежде чем его системы органов не смогут удовлетворять нужды организма», — говорит он.

Несмотря на внушительные размеры, Никерз — не самый большой бык в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, таковым стал итальянский бык Беллино высотой более двух метров.

А в Калифорнии недавно от дефицита кальция умер бык Даниэль, который был той же породы и примерно таких же размеров, что и Никерз. За день он съедал 45 кг сена, 6,8 кг зерна и выпивал 378 литров воды. Ему было восемь лет.

У Никерза пока что проблем со здоровьем нет.

Пирсону поначалу льстило внимание прессы, но сейчас он от него уже устал и говорит, что у него есть и более насущные вопросы.

«Да, послушайте, нам тут надо заниматься скотом, — говорит он. — Нам нравится, что Никерзу уделяют столько внимания, но у нас есть ежедневные дела».

Австралия славится своими гигантскими животными. Именно оттуда родом 38-килограммовый вомбат, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Там водятся тростниковые жабы весом около 600 г. В Австралии живет 90-килограммовый кенгуру Роджер, который выглядит так, будто регулярно посещает спортзал. Ну а гигантские австралийские пауки уже давно стали мемом соцсетей. Кстати, бояться их не стоит — для людей они вполне безобидны.