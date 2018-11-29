«Не будем советизировать»: как Сталин одобрил Югославию

29 ноября 1943 года было принято решение о создании социалистической Югославии — страны, которая на полвека заняла важное место на геополитической карте не только Европы, но и всего мира, возглавив Движение неприсоединения. Этот блок позиционировал себя в качестве третьей силы — противовеса Североатлантическому альянсу (НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД).

В начале Второй мировой войны значительная часть королевства Югославия подверглась оккупации странами «оси».

В Сербии было сформировано подконтрольное немцам коллаборационистское правительство генерала Милана Недича. Черногория имела статус протектората Италии. Словению две державы-агрессоры поделили между собой. На хорватских территориях воцарился марионеточный режим местной разновидности фашистов — усташей, которые всецело подчинялись Берлину и «прославились» на всю планету феноменальной жестокостью при расправах над своими жертвами.

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Сопротивление нацистам оказывали сведенные в Народно-освободительную армию (НОАЮ) отряды красных партизан под руководством генерального секретаря югославской Компартии (КПЮ) Иосипа Броз Тито и ведомые полковником Дражей Михайловичем четники-монархисты. Одновременно с противостоянием общему врагу две группировки активно воевали между собой, а их лидеры испытывали друг к другу личную ненависть. Ряд историков склонны заключать, что одновременно с борьбой против иностранных захватчиков на землях бывшего югославского королевства шла ожесточенная Гражданская война.

Партизаны и четники в основном концентрировались в незанятых немцами и итальянцами или слабо ими контролировавшихся труднодоступных горных районах Боснии, Сербии и Черногории.

Симпатии СССР по вполне понятным идеологическим причинам всецело были на стороне Тито, которого очень ценил Иосиф Сталин и даже одно время рассматривал в качестве своего преемника. Особую расположенность вождя к югославскому коммунисту показывало, например, позволение ему, иностранцу, наблюдать за парадами с трибуны Мавзолея.

Для Великобритании и США «своим» был Михайлович. Однако, понимая, что четники проигрывают конкуренцию за влияние на Балканах партизанам, а, кроме того, периодически вступают в сношения с немцами, союзники вынужденно изменили свою позицию. На проходившей в конце ноября 1943 года Тегеранской конференции было утверждено решение о как можно более масштабной помощи югославским коммунистам. Так «Большая тройка» оценила вклад НОАЮ в общее дело. Партизаны признавались решающей военной силой на территории Югославии.

23 ноября в занятом партизанами боснийском Яйце открылась вторая сессия Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). На заседании было рассмотрено и принято несколько принципиально важных решений по дальнейшему устройству Балкан. Во-первых, АВНОЮ объявлялось верховным законодательным и исполнительным органом. Во-вторых, состоялось провозглашение Национального комитета по освобождению Югославии (НКОЮ) с функциями временного правительства, которое возглавил Тито, получивший в этот же день звание маршала. В-третьих, был одобрен план создания югославской конституции и строительства после окончания Второй мировой нового демократического федеративного государства.

В единую державу со столицей в Белграде должны были войти на принципах равноправия Сербия, Хорватия, Босния, Словения, Македония и Черногория с совокупным населением свыше 16 млн человек.

В печатных органах КПЮ укоренялся и активно пропагандировался новый этноним для обозначения народной общности — югославы, которыми становились все граждане будущей страны, независимо от национальности. В межэтнической политике Тито последовательно придерживался принятого КПЮ лозунга о братстве и единстве».

«Я хочу увидеть тот день, когда Югославия сольется в единую общность, когда она больше не будет лишь официально единой, но станет сообществом единой югославской нации», — говорил коммунистический вожак.

В будущее предполагалось взять далеко не всех представителей старой Югославии. На том же вече эмигрантское правительство в Лондоне лишалось всех прав и объявлялось распущенным. Королю Петру II Карагеоргиевичу отныне запрещалось возвращаться в страну в любом качестве. На этом направлении назревал потенциальный конфликт интересов с Великобританией и США, которые хотели в конечном итоге подчинить коммунистов кабинету министров-изгнанников.

Напротив, события в Яйце вызвали категорическое одобрение Советского Союза.

Уже 14 декабря Совнарком признал НКОЮ единственным «полномочным представителем народов Югославии», оказывая ему в дальнейшем широкую военную и материальную поддержку.

В штаб Тито прибыли официальные военные миссии США, Великобритании и СССР.

«Мы считаем Югославию союзником Советского Союза, — говорилось в телеграмме Сталина и наркоминдела Вячеслава Молотова, адресованной Тито и всем югославским коммунистам. – Мы хотели бы, чтобы Югославия стала нашей главной опорой в Юго-Восточной Европе. Мы считаем необходимым объяснить, что мы не планируем советизации Югославии, а вместо этого предпочитаем поддерживать контакты с демократической Югославией, которая будет союзницей СССР».

Официальное провозглашение Федеративной Народной Республики Югославии состоялось ровно два года спустя, 29 ноября 1945-го, после окончательной ликвидации монархии Учредительной скупщиной. Однако на гербе Югославии, под шестью факелами, символизировавшими шесть республик, значилась дата «29 ноября 1943 года». На многие десятилетия День республики приобрел статус крупнейшего государственного праздника, пережил крах страны и был упразднен только в 2002 году, когда в «общем доме» остались только Сербия и Черногория.

По закону, вокруг 29 ноября устанавливались два нерабочих дня. В республиканских столицах проводились официальные торжества и памятные салюты. Ветеранам и новым героям вручались ордена, а первоклассники получали красные пионерские галстуки. Сегодня коммунистический период оценивается на постюгославском пространстве преимущественно негативно, но не без ностальгии среди людей старшего возраста.