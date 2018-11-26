Тараны и навалы: как атакуют корабли

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир «Яны Капу», нарушивший, по мнению России, государственную границу в районе Керченского пролива. Это столкновение кораблей стало крупнейшим с августа 2017 года, когда ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» случайно протаранил торговый танкер Alnic MS у Малаккского пролива близ Сингапура. Несколько американских военнослужащих тогда получили ранения. А в июне того же года похожий инцидент произошел около берегов Японии, где не смогли разойтись другой американский эсминец «Фицджеральд» и филиппинский контейнеровоз ACX Crystal. Столкновение привело к значительным повреждениям американского судна и гибели семерых членов его экипажа.

Причиной ЧП были названы ошибки моряков США, которые к тому же, по уверению филиппинской стороны, не реагировали на предупреждающие сигналы.

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В военных целях морской таран начали применять еще в античные времена. Наряду с такими орудиями для ведения дальнего боя, как копья, стрелы, камни, метательные машины и греческий огонь, он являлся эффективным способом для достижения победы и применялся на ближней дистанции. Специально с данными целями на гребных кораблях римского флота устанавливали подводный таран – эмблон. Его мощь использовалась либо при лобовом столкновении, или же для скользящего удара носовой частью в борт по касательной, что приводило к поломке и потере весел и травмам вражеских гребцов.

В более поздний период античные суда оснащали надводным тараном меньшего размера, обычно выполненным в форме головы животного – например, барана или быка. Задачей атакующих было лишить корабль противника маневренности. Римляне успешно применяли таран против карфагенских судов в Пунических войнах.

«Когда назначенный день наступил, при громких криках бой начался с состязания гребцов.

Затем и сами суда стали разбивать друг друга, ударяя или в бока, или в эпотиды – выдававшиеся спереди брусья, – или в носовую часть, где удар был сильнее всего и где он, сбрасывая экипаж, делал корабль неспособным к действию»,

— описывал морской таран историк Аппиан.

В Средние века таран практически вышел из применения по причине невысокой надежности кораблей: столкновение парусных каравелл грозило крушением обоим участникам боя. Тем не менее, в Новое время ведущие морские державы опять начали оборудовать свои корабли «бивнями», предназначавшимися для поражения подводной части вражеского судна и его потопления.

Этот вид борьбы вновь обрел популярность у военных моряков с развитием парового флота. Свое второе рождение искусство применения морского тарана получило во второй половине XIX века. Отправной точкой в данном отношении, побудившей моряков по-новому оценить преимущества такого вида атаки, стал первый в истории бой броненосцев – «Вирджинии» южан и «Монитора» северян в ходе битвы на Хэмптонском рейде в 1862 году – самого знаменитого морского сражения Гражданской войны в США, когда конфедератский корабль успешно пошел на таран. Американский опыт активно перенимали другие страны, в том числе и Россия.

Тактика умышленного столкновения с неприятелем приобрела особую актуальность в годы Первой мировой войны, когда немецкие подводные лодки наводили ужас на пассажирские суда стран Антанты и США. Широко известен случай, как в апреле 1918 года трансатлантический лайнер «Олимпик» (единственный долго прослуживший близнец «Титаника» и «Британника») таранным ударом потопил в проливе Ла-Манш гордость Кайзерлихмарине подлодку U-103. Первую попытку тарана во Второй мировой войне совершил английский крейсер «Эксетер», в декабре 1939-го вступивший в бой с более мощным и тяжелым немецким линкором «Адмирал граф Шпее». Пережив огневые залпы, уничтожившие его артиллерию, британец отказался сдаться и на полном ходу вонзился в борт противнику. «Адмирал» вышел из боя и скрылся за дымовой завесой.

Силу вражеского тарана довелось пережить будущему президенту США, а в период Второй мировой – лейтенанту военно-морского флота Джону Кеннеди.

В августе 1942 года он получил задание атаковать японские корабли у Соломоновых островов, однако сам подвергся нападению. Столкновение с вражеским эсминцем разрезало судно пополам, Кеннеди упал на палубу и сильно травмировал спину. Уцелевшие члены команды пять часов плыли до берега, а Кеннеди еще и тащил на себе одного из раненых. За проявленное во время боевых действий мужество молодой моряк удостоился множества орденов и медалей. Его героизм активно раскручивали в прессе. Заработанная на войне слава заложила фундамент под успешную политическую карьеру.

Во время Великой Отечественной войны на авансцену вышли советские асы военно-морского дела. В августе 1941 года два бронекатера ВМФ СССР таранными ударами уничтожили в Выборгском заливе десять нацистских маломерных судов. Этот прием использовался и в дальнейшем. В декабре 1944-го в Баренцевом море эсминец «Живучий», сопровождавший конвой с грузами для СССР по ленд-лизу, потопил тараном напавшую на него немецкую субмарину.

«Удар был настолько сильный, что никто на мостике не устоял на ногах, — вспоминал участник боя Георгий Алхимов, слова которого приводил liewar.ru. — Я ухватился за леера ограждения мостика и повис на них. Немецкая подлодка была в надводном положении, и наш эсминец на полном ходу врезался в ее корпус между рубкой и кормой. Мы потеряли ход. В эти несколько мгновений пока корабль «сидел» на подлодке с ее палубы слышались крики, удары по металлу, скрежет и скрип металла.

На наших глазах лодка завалилась на левый борт и погрузилась под волны. «Живучий» прошел над местом погружения подбитой подлодки и сбросил серию глубинных бомб».

На излете Холодной войны широкую огласку имела операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод в Черном море. 12 февраля 1988 года два сторожевых корабля «Беззаветный» и СКР-6 совершили навал на ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» из состава американского шестого флота, которые ранее уже заходили за морскую границу СССР у южного побережья Крыма, что интерпретировалось советской стороной как провокация. После нескольких столкновений и подключения к делу авиации американские корабли ушли в нейтральные воды, где легли на дрейф.

Вернувшись на базу, «Йорктаун» подвергся длительному ремонту, а его командир был снят с должности за пассивные действия.

Капитан «Беззаветного» Владимир Богдашин был награжден орденом Красной Звезды и добился повышения по службе.

Идею применять навал бортом в случае отказа кораблей сменить курс одобрил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, требовавший при этом исключить возможность появления жертв среди личного состава. Соответствующая директива была разослана командующим фронтами на Севере, Тихом океане и Черном море еще в 1986 году.