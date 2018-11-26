Само выйдет: можно ли глотать конструктор

«Ребенок проглотил деталь от конструктора! Что делать?» — пишут на форумах обеспокоенные родители. Они поспешно ведут пострадавшее чадо к гастроэнтерологу и даже настаивают на том, чтобы положить ребенка в больницу.

Глотать мелкие предметы действительно может быть опасно для ребенка, но на детальки конструктора это не распространяется,

выяснили ученые из Королевской больницы Лондона и других исследовательских центров Великобритании. Исследование было опубликовано в Journal of Pediatrics and Child Health.

Реклама

«Дети часто глотают монеты (как правило, с минимальными побочными эффектами), однако проглатывание других предметов изучалось мало. Родителей интересуют последствия проглатывания множества предметов. В этом исследовании мы стремились определить типичное время выхода из организма другого часто проглатываемого предмета — голову фигурки из набора популярного конструктора, — обосновывают они важность исследования.

В возрасте от 6 месяцев до 3 лет ребенок склонен «пробовать мир на вкус», поясняют они. Это приводит к 128 тыс. случаям проглатывания и вдыхания мелких предметов в год в одной только Великобритании.

В то время как вред от проглатывания батареек, магнитов или лекарств известен, последствия глотания деталей конструктора пока не изучались.

Чтобы выяснить, насколько опасно глотать детали от конструктора, ученые предложили проделать это шестерым добровольцам 27-45 лет, трем мужчинам и трем женщинам из онлайн-сообщества педиатров. Ученые не работали с теми, кто пережил гастроэнтерологическую операцию или испытывал отвращение к фекалиям.

Каждый участник вел дневник, в котором описывал характер естественных отправлений кишечника до и после проглатывания конструктора. Частота и вид стула характеризовались на основании специально разработанной для этого шкалы.

Все участники проглотили детали конструктора в один и тот же временной промежуток — с 7 до 9 утра. Обнаружить деталь в стуле им удалось спустя 1,14-3,04 дня. Две женщины нашли ее уже в «результатах» первого похода в туалет, еще одна выловила деталь из стула на второй раз.

Двум мужчинам потребовалось облегчиться трижды, прежде чем они нашли игрушечную голову в своем кале.

Однако у последнего участника, который также является соавтором работы, возникли затруднения — он старательно изучал собственный кал на протяжении двух недель после проглатывания детали, но так ее и не нашел.

В исследовании не сообщается, каковы были его дальнейшие действия и удалось ли ему все же ее обнаружить. Не исключено, что он просто ее не заметил.

Значимых изменений в характере стула у испытуемых не наблюдалось. У кого-то он стал тверже, у кого-то мягче, но связь этого с попаданием в кишечник инородного тела выявлена не была.

«Игрушечный предмет быстро проходит через кишечник взрослых людей без осложнений, — подводят итог исследователи. — Это должно успокоить родителей, которые могут переживать, что его выход из организма может занять много времени и будет болезненным».

Ученые отмечают, что у ребенка этот процесс может занять больше времени, чем у взрослого, но заверяют, что серьезных проблем для беспокойства нет.

Также их внимание привлекло, что женский организм справился с избавлением от детальки быстрее, но выборка участников была слишком маленькой, чтобы исключить случайное совпадение.

Проглатывание других предметов может принести куда больше проблем. Так, в 2017 году хирурги прооперировали женщину, в юности проглотившую скобу от брекетов.

Тридцатилетняя женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Первичное обследование выявило, что ее сердцебиение было быстрее нормального, а брюшина воспалена. Однако все остальные показатели были в норме. УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков также не выявило патологий. И лишь компьютерная томография позволила обнаружить шестисантиметровый фрагмент проволоки, застрявший в кишечнике.

Из-за проволоки у женщины случился заворот кишок, который и вызвал боли. По словам пациентки, в юности она носила брекеты, но сняла их еще 10 лет назад и не помнит, чтобы она проглатывала или теряла такой большой кусок проволоки. После операции здоровью и жизни женщины больше ничего не угрожает.