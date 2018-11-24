«Проверим, были американцы на Луне или не были»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он говорил накануне во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает РИА «Новости».

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были... Они говорят, что были, мы проверим», — шутливо сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы «Роскосмоса», сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

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Сам факт высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, впрочем, не вызывает сомнений в научном сообществе, а аргументы сторонников теории «Лунного заговора» давно опровергнуты.

По мнению конспирологов, рябь на поверхности полотна флага, съемка установки которого якобы происходила на Земле, вызвана порывом ветра.

В действительности же она обусловлена затухающими колебаниями, возникшими при установке флага.

Не слишком большая высота прыжков астронавтов вызвана тем, что, хотя вес их тела на Луне уменьшился, их масса возросла из-за скафандра и системы жизнеобеспечения. Кроме того, из-за наддува скафандра быстрые движения, необходимые для прыжка, были затруднительны, а из-за утраты контроля над равновесием могли привести к падению и повреждению скафандра, шлема или системы жизнеобеспечения.

Теория о том, что ракета-носитель «Сатурн-5» никогда не была готова к запуску, и вовсе базируется на косвенных факторах вроде предшествовавших лунной миссии неудачных запусков и массовых увольнений в Центре космических исследований имени Маршалла, где она разрабатывалась.

Более компромиссная версия теории заговора гласит, что на Луну был отправлен беспилотный модуль, а переговоры с Землей и телеметрия были были фальсифированы, но доказательств этому нет. Эта версия требует либо тайного создания отдельного беспилотного имитатора, либо тайного продолжения закрытой в январе 1968 года программы «Сервейер», либо значительной модификации созданного в рамках лунной программы пилотируемого лунного модуля (его оснащение системой автоматического забора грунта, механизмами приведения в рабочее состояние научных приборов). Потребовалась бы также фальсификация всех фото- и видеосъемок на Луне. При использовании «Сервейера» также необходима была бы фальсификация привезенного лунного грунта.

Среди новых доказательств пребывания американцев на Луне — снимки индийского зонда «Чандраян-1» и американского лунного аппарата LRO. На них зафиксированы места приземления сразу нескольких «Аполлонов» и даже следы ботинок астронавтов.

«Прилунение» американских астронавтов произошло 20 июля 1969 года. Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.

Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю. После полета члены экипажа и образцы лунной породы прошли строгий карантин, который не выявил никаких лунных микроорганизмов.

Успешное выполнение программы полета «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной Президентом США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.

Несмотря на слова Рогозина, сложно сказать, когда же все-таки удастся и России проверить, были ли американцы на Луне. Российская миссия «Луна-25» откладывается раз за разом. Аппарат, старт которого все еще официально запланирован на 2019 год, по словам ученых, не сможет полететь ранее 2021 года.

Главная причина — неготовность прибора БИБ (Блок инерциальный бесплатформенный), который используется в системе навигации. Когда стало ясно о задержке с этим прибором,

ученые попытались заменить его на иностранный аналог, однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США.

Теперь единственный выход — разработать другой прибор, однако весить он будет 10 кг вместо запланированных 1,5, и разработка его составит 18 месяцев.