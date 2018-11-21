«Грабили и громили»: как поляки разнесли Львов

100 лет назад на территории прекративший свое существование Австро-Венгерской империи бушевала война между ее осколком, провозгласившим независимость, — Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР) — и восстановленной в это же время Польшей. Конфликт между государственными образованиями был неизбежен с момента их рождения, поскольку интересы сторон пересекались сразу на нескольких направлениях.

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Украинское и польское правительства претендовали на одни и те же земли со смешанным населением. Так, руководство ЗУНР во главе с Евгением Петрушевичем заявило в качестве подконтрольных исторические области Галичину (Галицию), Закарпатскую Русь и Буковину. По задумке идеологов, их держава включала в себя шесть крупных городов: помимо столицы Львова — Станислав (нынешний Ивано-Франковск), Тернополь, Черновцы, Ужгород и Перемышль (сегодня — Пшемысль в Польше). До всех военных потрясений, по состоянию на 1910 год, эти земли населяли порядка 5,4 млн человек, в том числе 60% украинцев и русинов, около 25% поляков и 12% евреев.

Особым объектом разногласий стал Львов, в котором украинцы составляли лишь 22% жителей, а поляки и евреи — более 60%.

Первый постоянный фронт конфликта сложился в Галичине. На начальном этапе война велась силами добровольческих формирований и имела характер позиционной. Несмотря на существенную военную помощь со стороны дружественной Украинской народной республики (35 тыс. человек к уже имевшейся 70-тысячной Галицкой армии, созданной на основе легиона сечевых стрельцов), ЗУНР существенно уступала Польше в численности войск (порядка 190 тыс. солдат и офицеров в совокупности).

В ноябре поляки отбили Перемышль и создали плацдарм для захвата Львова, который брал будущий герой советско-польской войны и первый руководитель возрожденного государства Юзеф Пилсудский. Если в начале операции перевес был на стороне украинцев, то по мере освобождения сил на других участках поляки перебрасывали под Львов новые подкрепления. Место набранных из школьников и студентов «львовских орлят» заняли закаленные ветераны. Польша превзошла ЗУНР в количестве офицеров, сечевики были в основном выходцами из рядового состава. Ожесточенные бои велись на городских улицах почти три недели. Поляки воспользовались подписанным 17 ноября перемирием, стянув свои войска в единый кулак. Четыре дня спустя начался штурм украинских кварталов.

Галицкой армии пришлось отступить. После падения Львова столица ЗУНР переехала в Тернополь.

В захваченном городе начались погромы. Главной целью польских военных и добровольческих формирований являлось еврейское население, к которому у выигравшей битву стороны имелись существенные претензии.

«В течение трех недель борьбы за Львов значительная часть евреев не только не придерживалась нейтралитета по отношению к польским войскам, но и неоднократно с оружием в руках оказывала сопротивление», — говорилось в воззвании польского командования.

О том, что симпатии евреев в период польско-украинской войны были на стороне украинцев, свидетельствуют и другие документы, приводимые в различных источниках.

«Евреи идут вместе с украинцами», — отмечали поляки.

Еврейскому населению пришлось пережить второй крупный погром за чуть более четыре года. 27 сентября 1914-го расправу над имуществом евреев учинили казаки из состава Русской императорской армии, обвинившие еврейских представителей в стрельбе по занявшим Львов войскам. Здания еврейского квартала были расстреляны и разграблены. Погибли, по разным оценкам, от 18 до 47 человек, ранения получили порядка 70-ти, многие подверглись аресту.

21 ноября кошмар повторился, только теперь он продолжался несколько дней. Жертв уже было больше – от 50 до 70 человек, если верить данным из различных источников. Поляки открыто грабили принадлежавшие евреям квартиры и магазины, избивали детей и издевались над женщинами. Многие получили ранения и увечья. Некоторые исследователи выдвигают версию, что погром явился местью за деятельность еврейской милиции, которая предпринимала усилия по недопущению погромов и якобы вела себя нелояльно к польскому населению.

При этом другие поздние авторы пытались переложить ответственность за случившееся на местные власти, среди которых было достаточно национал-демократов и которые попустительствовали погромщикам. В свою очередь, демократическая общественность Польши якобы возмутилась избиениями евреев, равно как и представители других стран Европы и США. Если доверять этой информации, во многих польских городах состоялись стихийные митинги против погрома во Львове.

Известно, что за львовских евреев пытались заступиться шведские социал-демократы, отправившие члену польского правительства Игнацы Дашиньскому телеграмму с призывом «использовать все свое огромное влияние, чтобы предотвратить дальнейшие эксцессы такого рода».

«Ведь столь бесчеловечные акции серьезно угрожают восприятию поляков как цивилизованного народа. В ваших интересах и в интересах обретенной вами свободы (что мы с радостью приветствовали) необходимо, чтобы вы защищали права национальных меньшинств, проживающих на польской территории», — подчеркивалось в обращении.

Подробно описывало события со слов очевидцев еврейское немецкоязычное издание Jüdische Rundschau.

«Надежный свидетель, который только что приехал из Львова, сообщает о невероятных событиях, которые произошли после завоевания Львова поляками. Польские легионеры, построенные в два ряда, маршировали под командованием офицеров по улицам еврейских кварталов и занимались систематическим грабежом, громили еврейские магазины при помощи штыков и ручных гранат, окружали дома и сжигали их.

Отдельные жители выскакивали из окон, спасаясь от огня. Легионеры стреляли в несчастных.

Во Львове около 10 000 евреев остались без крыши над головой, разрушено 80% еврейской коммерческой собственности, уничтожено 80 еврейских частных домов. В настоящее время есть сведения о 600 раненых, найдено 40 обугленных трупов. Грабеж продолжался беспрерывно с утра пятницы до полудня воскресенья. Это произошло почти сразу же после того, как в четверг утром украинские войска покинули город», — говорилось в статье под заголовком «Кровавая бойня во Львове».

По словам журналистов, польские легионеры «открыто и безо всякого стеснения» заявили, что еще накануне марша на Львов им разрешили грабить на протяжении 48 часов. Только по истечении этого времени была зафиксирована первая жалоба о противоправных действиях.

Во время устроенного пожара в еврейских домах заблокировали водопровод. В результате помимо жилых зданий сгорели три синагоги.

«Еврейское население Львова отчаянно взывает о помощи. Необходимо срочно откликнуться на этот зов, поскольку обязательно последуют дальнейшие неприятные акции поляков, пусть они и не будут связаны с погромами», — заключал Еврейский национальный совет Немецкой Австрии.

В июне 1919 года Галицкая армия под командованием бывшего генерала Русской императорской армии Александра Грекова предприняла попытку вернуть утраченные позиции. В рамках Чортковского наступления военные ЗУНР освободили значительную часть заявленной территории и вышли на подступы ко Львову. Однако из-за нехватки боеприпасов развить успех не удалось.

В начале июля Греков из-за конфликта с властями ЗУНР подал в отставку и уехал в Румынию, которая являлась участником войны на стороне Польши и выставила против украинцев четырехтысячный корпус. Войска Пилсудского перешли в контрнаступление, окончившееся разгромом армии ЗУНР, которая оказалась загнана в «треугольник смерти» —

попала в окружение одновременно поляками, Красной армией и Белыми частями и была вынуждена эвакуироваться на территории, еще остававшиеся под контролем УНР.

Вместе с армией пала и сама ЗУНР: ее земли были поделены между Польшей (Галичина), Румынией (Буковина) и Чехословакией (Закарпатье).