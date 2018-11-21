Утечка мозгов: чем на самом деле может быть насморк

Американец пять лет думал, что страдает от аллергического насморка, но на самом деле из его носа вытекала окружающая мозг жидкость. О его истории, которая могла закончиться инвалидностью или смертью, рассказывается на канале ABC11.

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Когда Грег Филпоттс из Северной Каролины столкнулся с тем, что из его носа практически все время текла жидкость, он обошел множество врачей. Мужчина получил несколько разных диагнозов, в том числе пневмонию и хронический бронхит, но чаще всего врачи склонялись к аллергическому риниту.

Постоянно «подтекающий» нос вносил немало сложностей в жизнь Филпоттса.

Окончательно его добил последний День благодарения — когда мужчина готовил праздничный ужин, из его носа вновь потекла жидкость, залив блюдо.

«Я готовил еду, стоял на кухне, и она просто добавилась к ингредиентам. Это испортило весь обед, — рассказывает он. — Ты можешь быть где угодно. Ты можешь быть в самолете, можешь говорить с кем-то — и она просто потечет по твоему лицу».

От странного насморка ничего не помогало. Чтобы не залить все вокруг вытекающей из носа жидкостью, Филпоттсу приходилось набивать ноздри салфетками.

Неизвестно, как долго бы мужчина еще боролся с тем, что он считал насморком, и насколько бы пострадало его здоровье, но он попал на прием к доктору Альфреду Илорете.

Тот, обследовав мужчину, нашел причину его страданий — разрыв мозговой оболочки. Жидкость, в которой находится мозг, протекала через отверстие и текла из носа.

Филпоттсу повезло — за то время, что он жил с ошибочными диагнозами, его мозг не пострадал.

«Эта жидкость защищает мозг от ударов, травм и так далее, — поясняет Илорета. — Иногда, когда есть такие повреждения, может развиться восходящая инфекция. Бактерии могут попасть из носа в мозг, что приводит к менингиту».

Такие «протечки» обычно возникают при трещинах в костях или разрывах оболочек. Жидкость вытекает через нос или ухо. При этом может возникать головная боль, изменения зрения и потеря слуха.

По подсчетам врачей, от разрыва оболочек, без учета тех, что вызваны травмой, страдают пять человек на каждые 100 тыс.

В большинстве случаев разрывы затягиваются сами — от пациента требуется лишь соблюдать постельный режим. Но в случае Филпоттса понадобилась операция.

С помощью эндоскопа хирурги добрались до разрыва и закрыли его собственными тканями пациента.

Доктор Илорета отмечает, что если при насморке течет только из одной ноздри, а также присутствует головная боль или соленый привкус во рту, стоит уделить этим симптомам внимание — возможно, они свидетельствуют отнюдь не о насморке.

Есть и другие способы отличить повреждение мозговых оболочек от насморка.

Так, если течение жидкости возникло после травмы, продолжается долгое время, усиливается при наклоне головы, не зависит от времени года и окружающей обстановки, а объем жидкости заметно больше, чем при обычной простуде или аллергии — это повод для беспокойства и тщательного обследования.

Для точной диагностики, скорее всего, придется сделать КТ и МРТ, а также сдать на анализ саму вытекающую из носа жидкость. При консервативном лечении необходимо принять меры, снижающие внутричерепное давление — постельный режим, прием диуретиков, в отдельных случаях — установка дренажа. При оперативном хирурги закрывают отверстие в оболочке мозга. Чаще всего врачи рекомендуют сначала дать организму справиться с «протечкой» самому, на это уходит одна-две недели. Если это не помогает, то назначают операцию.

В мае 2018 года врачи помогли женщине с аналогичной проблемой. В 2013 Кендра Джексон попала в автомобильную аварию, при которой ударилась лицом о приборную панель. Впоследствии у нее начался хронический насморк, появились сильные головные боли и проблемы со сном.

Долгое время врачи списывали насморк на аллергию, и лишь один из отоларингологов выяснил, что из носа Кендры течет не слизь, а спинномозговая жидкость.

В сутки женщина теряла до 240 мл спинномозговой жидкости — почти половину от производимого спинным мозгом объема. Нейрохирурги нашли источник «протечки» — крошечное отверстие между черепом пациентки и ноздрями. Они избавились от него с помощью жировой ткани самой Джексон. Врачи рассчитывают, что женщина полностью поправится.