Пили и курили: как отмечали первый День благодарения

Глиняные трубки для курения табака 400-летней давности обнаружили археологи в Вирджинии. Найденные артефакты могут указывать на место, где переселившимися в Новый Свет из Англии пуританами впервые был отпразднован День благодарения, сообщает National Geographic. Вопреки традиционному представлению, первопроходцами в данном отношении выступили отнюдь не легендарные пилигримы с «Мэйфлауэра» в 1621 году,

а их духовные единомышленники двумя годами ранее, высадившиеся примерно в 1000 километрах южнее.

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Такой стереотип ошибочно сложился во многом под влиянием написанного в начале XX века полотна американского художника Жана Леона Жерома Ферриса, на котором изображена раздача угощений индейцам в 1621 году. Исследователи уверены, что уже подобрались вплотную к научному обоснованию важного факта жизнедеятельности более ранней пуританской колонии Беркли, непродолжительное время существовавшей на берегу реки Джеймс. Трубки, по их мнению, доказывают тесные контакты между европейцами и коренными народами Америки. Две группы людей могли раскуривать табак, ведя переговорный процесс или заключая мирное соглашение.

38 поселенцев сошли на берег с корабля под командованием капитана Джона Вудлиффа 4 декабря 1619 года. Тогда же ими была заложена традиция отмечать дату успешного прибытия как День благодарения. При этом точное расположение первоначального поселения Беркли до сих пор оставалось неизвестным. Через три года оно подверглось уничтожению индейцами. В ходе этих событий был убит лидер колонистов Джордж Торп, который планировал обучать коренных жителей. Новые колонисты заселили эти места в следующем веке, но обстоятельства жизни и гибели их предшественников были загадкой.

«Мы можем найти геофизические аномалии, а также артефакты начала XVII века», — подчеркнул профессор департамента антропологии и археологии Бристольского университета Марк Хортон.

Приуроченные к 400-летнему юбилею первого Дня благодарения раскопки будут продолжены. Исследователи надеются обнаружить захоронения жителей колонии. По словам Хортона, важно понять мотивы и идеалы людей, побудившие их пересечь Атлантику и искать лучшую жизнь в Новом Свете. Участники проекта убеждены, что результаты исследований могут получиться «невероятными».

Помимо трубок археологи обнаружили остатки аппарата для дистилляции. Предполагается, что колонисты первыми начали производить кукурузный ликер.

Пуританами принято называть английских протестантов, отличавшихся религиозным фанатизмом, храбростью, аскетизмом и уверенностью в собственной исключительности. Из-за преследования властей им приходилось переселяться в континентальную Европу и Северную Америку. Именно пуританские колонии положили начало массовому заселению континента англичанами. На первых порах им приходилось вести тяжелую борьбу за существование. Эмигранты были вынуждены отбивать атаки превосходящих их численно индейцев, чьи исконные земли они заняли, страдали от нехватки пищи и сурового климата.

Пассажиры капитана Вудлиффа были первыми представителями Западной Англии в Америке и отличались ортодоксальностью даже по меркам остальных пуритан.

При этом самое первое английское поселение на территории современных США было основано в 1607 году группой лояльных властям людей по приказу королевского двора.

Джеймстаун просуществовал до 1699 года, после чего был заброшен. Колония Беркли располагалась примерно в 50 км от него.

Ранее в Египте обнаружили гробницу с десятками кошачьих мумий, а также мумиями жуков-скарабеев. Находка сделана при раскопках на каменистом краю архитектурного комплекса пирамиды Усеркафа в некрополе Саккары в 30 км к югу от Каира. Этот фараон являлся основателем V династии и правил примерно в 2494-2487 годах до нашей эры. Однако найденные артефакты, по оценкам археологов, гораздо моложе и относятся к середине первого тысячелетия до н. э.

Вместе с мумиями были обнаружены позолоченные фигуры кошек и бронзовая статуя богини Баст, которая изображалась в виде женщины с головой кошки и почиталась как покровительница этого животного.

А в карьере Хатнуб, где в древности добывали алебастр, нашли остатки насыпи примерно 4500-летней давности. При помощи примитивного пандуса рабочие эпохи фараона Хеопса передвигали гигантские каменные блоки и, вероятно, строили пирамиды. Ученые почти уверены, что такую систему использовали не только на месте обнаружения в алебастровом карьере, но повсеместно.