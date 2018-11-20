От «Зари» до заката: сколько осталось МКС

Ровно 20 лет назад, 20 ноября 1998 года, начала строиться Международная космическая станция, сегодня — крупнейшая внеземная лаборатория, на которой работают космонавты из разных стран мира.

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Малоизвестный факт: история возникновения станции восходит еще к революционным событиям осени 1993 года. О реализации проекта «подлинно международной космической станции» вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета Министров России Виктор Черномырдин объявили 2 сентября того года.

А 4 октября, когда танки расстреливали Белый дом, в Москве проходила встреча представителей Российского космического агентства,

представителей ГКНПЦ им. Хруничева и РКК «Энергия» с представителями NASA и фирмы Boeing, на котором было принято предложение об использовании в качестве первого модуля МКС энергетического блока «Заря». «Наши американские коллеги прибыли, несмотря на обстрел Белого дома, и стали обсуждать конфигурацию станции, как ее строить», — вспоминал участник переговоров Сергей Шаевич, ныне директор программы МКС Центра имени Хруничева.

5 февраля 1995 был подписан Протокол о вкладах сторон в обеспечение запуска первого модуля станции. Этот пуск получил обозначение 1А/R — первый американо-российский полет. Подписанный 15 августа 1995 года контракт предусматривал проектирование, детальную отработку, изготовление, полный цикл испытаний, транспортировку на космодром Байконур, проведение предстартовой подготовки и запуск модуля «Заря».

«Заря» — это 20-тонный многоцелевой герметичный модуль, в основе которого прочный герметичный корпус, у которого на заднем коническом днище расширенной части размещен осевой узел для стыковки со Служебным модулем Космической Станции. В создании модуля «Заря» в общей сложности участвовало около 240 российских предприятий.

Запущен на орбиту он был лишь спустя три года. 20 ноября 1998 года он был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон», с этого момента и началась летопись Международной космической станции, которая сначала работала в беспилотном режиме.

Уже 7 декабря с ФГБ «Заря» был состыкован второй элемент орбитальной станции — соединительный модуль «Юнити». Через два года в составе станции новое пополнение — служебный модуль «Звезда».

Обитаемой станция стала только спустя два года после начала строительства, 2 ноября 2000 года,

когда к ней пристыковался космический корабль «Союз ТМ-31» с экипажем первой долгосрочной экспедиции. В состав экипажа МКС-1 входили российские космонавты Юрий Гидзенко, Сергей Крикалев и американский астронавт Уильям Шеперд.

В течение четырех месяцев ими было выполнено 143 сеанса геофизических, медико-биологических и технических исследований и экспериментов. В феврале 2001 года команда экспедиции осуществила интеграцию лабораторного модуля «Дестини» в состав МКС.

В последующие годы к Международной космической станции были пристыкованы другие модули, сегодня их насчитывается 15.

В проекте МКС участвуют 14 стран, в том числе Россия, США, страны Европы и Канада, изначально участвовавшие Бразилия и Великобритания позднее вышли из проекта.

МКС уникальна своими размерами и обилием всевозможных рекордов, установленных на ней. Стоимость станции превышает $150 млрд — это делает ее самым дорогим в истории человечества рукотворным объектом, созданным в единственном экземпляре. .

Станция имеет размер с футбольное поле, длина ее составляет 109 метров, ширина — 73 метра, масса — более 400 тонн. Общий объем станции — 916 кубометров, обитаемый объем — 388 кубометров.

За все время эксплуатации к станции было осуществлено 136 пусков с Земли. 42 раза доставлялись элементы станции: 37 раз — на американских челноках, пять — на российских ракетах «Протон» и «Союз».

Станция делает один оборот вокруг Земли за полтора часа, на небе она видна как третий после Луны и Венеры по яркости объект.

С момента первой экспедиции станцию посетили 230 человек из 18 стран мира.

За все время космонавтами было выполнено 205 выходов в открытый космос. Астронавт Пегги Уитсон во время пребывания на МКС установила женский рекорд продолжительности пребывания на орбите — 665 дней.

На станции установлены тренажеры, душевые кабины и специальная система переработки воды, которая позволяет перерабатывать даже мочу космонавтов и снизить зависимость от поставок воды с Земли на 65%.

Основная задача экипажа — проведение научных экспериментов и обслуживание станции. Большая часть экспериментов посвящается воздействию микрогравитации на организм человека. Так, в недавно российские ученые обнаружили, что долговременное пребывание в невесомости приводит к снижению объема серого вещества мозга.

«Нами обнаружено достоверное снижение серого вещества в височной области коры, максимальное снижение объема составляло 3,3%. Что касается белого вещества мозга, для него тоже характерно снижение объема, — рассказала «Газете.Ru» завотделом сенсомоторной физиологии Института медико-биологических проблем РАН, к.б.н. Елена Томиловская. — Спустя шесть месяцев уровень серого вещества возвращается примерно к предполетному уровню».

В ходе другого российского эксперимента «Тест» на высоте МКС были найдены бактерии, обитающие в Баренцевом море и острове Мадагаскар. Найдены также ДНК растительных геномов, архебактерий и грибов.

После отказа США от программы Space Shuttle российские корабли «Союз» остались единственным средством доставки людей на МКС.

Ситуация должна поменяться в конце 2019 года, когда США планируют начать полеты собственных пилотируемых кораблей.

Сегодня грузы и продукты на МКС доставляются кораблями американскими Cygnus и Dragon, японским HTV и российским «Прогрессом».

Практика показала, что работа МКС сильно зависит от ритмичности запусков с Земли и их безаварийности. Так, катастрофа американского челнока Columbia

в 2003 году заставила прервать полеты шаттлов, что привело к сокращению экипажа станции до двух человек.

А недавняя авария пилотируемой ракеты «Союз-ФГ» на время поставила под вопрос возможность снабжения станции при помощи ракет семейства «Союз». Впрочем, в причинах в «Роскосмосе» разобрались, и следующий экипаж отправится на МКС 3 декабря.

Главный вопрос связан с судьбой МКС после 2024 года, до которого действуют нынешние соглашения стран-участниц. «Техническое состояние МКС позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 года», — сказал представитель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин.

«Идет обсуждение продления эксплуатации станции до 2028 года. Я думаю, она до 2028-го точно может отслужить, а дальше — покажут испытания», — сказал «Российской Газете» Сергей Крикалев, директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Рос­космос». Между тем в США звучат призывы отказаться от участия в проекте после 2024 года и даже сдать американскую часть МКС частникам.