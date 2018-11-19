«Никто не имеет права вас бить»: как Милошевич воевал с албанцами

30 лет назад в Югославии произошли события, которые на Западе считают началом эскалации сербо-албанского конфликта. Противники Слободана Милошевича убеждены, что 19 ноября 1988 года были заложены основы его будущего «авторитарного режима». По мнению сторонников политика, в белградском районе Ушче была предпринята смелая попытка удержать Югославию от распада и межнациональных распрей. Тем не менее, именно с этой даты многие историки постюгославских стран отсчитывают начало процесса крушения державы, которая при Иосипе Броз Тито возглавляла Движение неприсоединения, имела одну из лучших экономик в социалистическом лагере и пользовалась авторитетом в мире, а при преемниках маршала скатилась в разруху, кризис и внутренние распри. Милошевич оказался единственным, кто предпринял реальную попытку изменить ситуацию.

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В конце 1980-х годов резко ухудшилось положение проживавших в Косово сербов, против которых албанским большинством предпринимались незаконные действия при попустительстве составленных из албанцев органов правопорядка. Проблема существовала и раньше, однако до поры на нее предпочитали не обращать внимания. Впервые по-настоящему делом косовских сербов озаботился достаточно популярный среди сербского населения председатель президиума ЦК Союза коммунистов Сербии Милошевич. 24 апреля 1987 года он встретился с краевым руководством в Косово-Поле. Во время переговоров у здания администрации завязалась потасовка между сербскими демонстрантами и милиционерами-албанцами. Один из пикетчиков, местный житель Митар Баевич крикнул выходившему функционеру о том, что блюстители порядка избивают мирных сербов.

«Никто не имеет права вас бить!» — сказал в ответ Милошевич. Эта фраза быстро стала крылатой и принесла ее автору славу как борцу за права сербского меньшинства в Косово.

Изначально будущий президент страны, черногорец по происхождению, одинаково осуждал проявления как албанского, так и сербского национализма. Однако очень скоро сам стал произносить речи, в которых оппоненты находили проявления национализма. В глазах многих западных критиков режима Милошевича в 1990-е глава Югославии представал ярым националистом, хотя сам себя таковым никогда не считал. И все же изречений об идеалах коммунизма в его выступлениях становилось все меньше. Некоторые современные исследователи периода склонны считать, то в какой-то момент Милошевич решил стать лидером не всех югославов, добиться чего в условиях коренного размежевания конца 1980-х было, наверное, невозможно, а конкретно сербов, которым понравились устремления политика по защите интересов этого народа в Косово.

19 ноября 1988 года в Ушче, где Сава впадает в Дунай, собрался один из самых массовых митингов в истории Сербии и наиболее многочисленный для Белграда. Под лозунгом Братства и единства» Милошевич вывел на улицу 1,3 млн человек (хотя его противники говорили лишь о нескольких сотнях тысяч). Его слова обсуждали как в Югославии, так и за ее пределами. Милошевич впервые публично заявил о нападениях, которым подвергаются косовские сербы со стороны албанских сепаратистов. Запад особенно насторожили высказывания коммунистического вожака об «иностранном заговоре по уничтожению Югославии».

В начале своего выступления Милошевич отметил, что «так много людей не выходило на улицы Белграда с 20 октября 1944 года, когда город был освобожден от немцев».

«Теперь здесь вновь собрались представители всех югославских народов, — подчеркнул он. — Самое важное, что нужно решить, — это установление мира и порядка в Косово. Бесконечные страдания сербов и черногорцев в этом крае тяжело ранят наши сердца. Люди еще могут смириться с нищетой, но они никогда не согласятся жить без свободы. Косово – это самый центр сербской истории, ее культуры и национальной памяти. Необходимо остановить террор в Косово и объединить Сербию.

Битву за Косово мы выиграем независимо от тех козней, которые нам строят в стране и за рубежом.

Мы победим несмотря на то, что внешние враги Сербии объединились с внутренними и вступили в заговор против нас. А то, что наш народ всегда побеждает в борьбе за свободу, хорошо знают и турецкие, и немецкие завоеватели. В обеих Мировых войнах мы сражались с верой в то, что боремся за справедливость. Я призываю всех добрых албанцев в Косово, которые выступают против зла, объединиться против своих шовинистов, которые вредят не только сербам и черногорцам, но и своему собственному народу. В Косово сегодня терроризм и ненависть все смелее поднимают голову, но не забудем, что регион находится в нашей, югославской стране».

Мероприятие началось в 12:00 исполнением гимна Югославии «Гей, славяне» и закончилось в 13:30 «Праздничной песней». С этого момента в современной Сербии модно отсчитывать новую веху в истории.

Обладая развитыми ораторскими навыками, Милошевич собирал митинги в разных городах социалистической Сербии, что в конечном итоге позволило ему занять президентское кресло. 28 июня 1989 года, в день 600-летия Битвы на Косовом поле, состоялось еще одно знаменитое выступление политика.

«Я хочу вам сказать, товарищи, что вы должны оставаться здесь, — сказал Милошевич, обращаясь к сербскому меньшинству. — Это — ваша земля, это — ваши домашние очаги, ваши поля и сады, это — ваша история.

Вы не должны оставлять эту землю только потому, что жизнь здесь трудна, потому, что вы подвергаетесь унижениям.

Сербы и черногорцы никогда не пасовали перед трудностями, никогда не отступали в часы сражений. Вы должны оставаться здесь — во имя ваших предков и ваших потомков. Югославия не существует без Косова!»

Вооруженное противостояние становилось неизбежным. Напряженность в крае все возрастала, но временно отошла на второй план из-за войн в Хорватии и Боснии. В 1998 году активизировались боевые действия. В результате конфликта силы НАТО приняли решение бомбить города Югославии в марте 1999 года. В 2008-м албанские власти Косово объявили о независимости в одностороннем порядке.