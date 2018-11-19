«Папа, я ошибся»: Испания взялась за гомеопатов

Испанское правительство объявило войну альтернативной медицине, такой, как гомеопатия и иглоукалывание. Министры науки и здравоохранения разработали план по исключению подобных практик из медицинских центров, сообщает испанская газета El País. По словам министра образования Исабель Селайа, цель данного шага – защитить граждан страны.

План направлен на то, чтобы «избежать потенциально вредного воздействия» альтернативных практик, «когда они используются как альтернатива или дополнение к лечению», методы которого должны быть «строго научно обоснованными», отмечается в заявлении правительства.

Среди примеров альтернативной медицины указаны в том числе гомеопатия, ароматерапия и акупунктура. Попал в «черный список» и психоанализ Фрейда — несмотря на его популярность, на сегодняшний день нет достаточных доказательств его эффективности, зато существуют иные методы лечения психических расстройств, как медикаментозные, так и психотерапевтические, способные помочь пациенту гораздо быстрее.

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«Многие люди по-прежнему считают, что некоторые виды лечения работают, несмотря на отсутствие доказательств», — отмечается в документе. Так, согласно опросу 2016 года, «59,8% населения считают,что у иглоукалывания есть терапевтические свойства, а 52,7% считают, что гомеопатические препараты работают», — отмечается в плане.

Помимо того, что альтернативная медицина не работает, ее методы «негативно влияют на здоровье, приводя к хроническому течению болезни, вызывая новые или даже увеличивая риск смерти», гласит текст документа. По словам министров, это происходит из-за того, что пациенты позже обращаются за квалифицированной медицинской помощью, что снижает ее эффективность, а то и вовсе от нее отказываются.

Согласно программе правительства, в Испании будет активно распространяться научная информация о псевдомедицинских методах лечения и их опасности. Власти будут бороться с рекламой нетрадиционных методов лечения и собираются избавить медицинские учреждения от тех, кто их практикует. Планируется, что в результате вся деятельность в области здравоохранения в стране будет осуществляться исключительно дипломированными профессионалами.

«Общественные и частные учреждения, в которых практикуется псевдомедицина, не смогут называть себя медицинскими центрами, — подчеркивает министр здравоохранения Мария Луиза Карседо. — Их наличие создает впечатление, что у псевдомедицинских практик есть терапевтический эффект. Первое, что мы должны сделать — показать, что его нет».

Также специальные комиссии проверят испанские университеты, чтобы выявить случаи выдачи дипломов специалистам по нетрадиционной медицине.

В последнее время специалисты в области здравоохранения и науки оказывали активное давление на Министерство здравоохранения для принятия мер после нескольких громких смертей. В одном из таких случаев, зарегистрированном Испанской ассоциацией по защите пациентов от псевдонаучной терапии, 21-летний Марио Родригес скончался от лейкемии — он отказался от прописанного врачами лечения, поверив натуропату, который обещал вылечить болезнь витаминами.

«Папа, я ошибся», — сказал он своему отцу перед смертью.

Отец Родригеса подал в суд на натуропата и выиграл дело — суд постановил, что он должен понести ответственность за то, что ввел пациента в заблуждение, будто рак можно вылечить благодаря его рекомендациям.

Другим громким случаем стала смерть экономистки Розы Морильо. Несмотря на хорошее образование и блестящую карьеру, она всю жизнь доверяла альтернативной медицине и даже училась администрированию в этой области.

Поэтому когда в феврале 2014 года у нее в груди было обнаружено небольшое уплотнение и врач порекомендовал удалить его хирургически, женщина решила получить второе мнение у другого специалиста. Когда лицензированный гинеколог заверил ее, что с раковой опухолью можно справиться с помощью гомеопатии, она ему поверила.

Сахарные шарики не помогли. За два года опухоль разрослась в четыре раза и дала метастазы. Женщина скончалась в муках.

«Мы все учимся на своих ошибках», — сказала она онкологу, к которому все же решила обратиться, за несколько недель до смерти.

«Если бы ей рассказали и показали, что с ней будет, как это делается на сигаретных пачках, возможно, все было бы по-другому, — считает сестра Розы. — Если гомеопатия не лечит рак, врачи, которые ее практикуют, должны находиться под большим контролем со стороны властей».

Эти и другие случаи смерти людей, которых можно было бы спасти, обратись они к настоящим врачам, сподвигли 400 испаских ученых подписаться под открытым письмом, адресованным правительству.

«Да будет ясно: псевдонаука убивает, — начиналось оно. — В некоторых случаях, таких, как с Марио Родригесом, мы имеем дело с людьми, которые не являются врачами, но работают в медицинских центрах, которые нарушают законодательство в области здравоохранения. В других случаях, таких, как с Розой Морильо, они являются лицензированными специалистами, о которых известно медицинским ассоциациям; последние позволяют этим специалистам продолжать вводить в заблуждение серьезно больных пациентов, что в лучшем случае приводит к обману, а в худшем — к смерти».

Опасность альтернативных методов при терапии рака наглядно показало исследование 2018 года — онкологи установили, что отказ от нормального лечения в пользу альтернативных практик вдвое снижает пятилетнюю выживаемость при онкологии.

Как выяснилось, среди тех, кто прибегал к альтернативным методам, от химиотерапии отказывались 34% больных, от радиотерапии — 53%, от хирургического вмешательства — 7%.

«Тот факт, что использование альтернативной медицины связано с отказом от методик лечения с доказанной эффективностью и повышенным риском смерти, должен стать для пациентов и врачей поводом задуматься, — отметил онколог Скайлер Джонсон. — К сожалению, все дело в отношении к роли альтернативной терапии. Она может использоваться для облегчения осложнений при лечении от рака, но многие воспринимают ее саму и как эффективный метод лечения тоже».