Украина спасает Россию: что не понравилось Петлюре

100 лет назад резко обострилась политическая обстановка на Украине. Разворачивался очередной этап борьбы за власть между гетманом Павлом Скоропадским, опиравшимся на крупных землевладельцев, и левыми националистами УНР во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой, пользовавшихся поддержкой крестьян. Оба входили в Центральную раду, которая провозгласила себя властью после Февральской революции, а затем отказалась признать большевистский Совнарком и объявила курс на отделение Украины от России.

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28 апреля 1918 года она была разогнана немцами, отправившими нескольких министров в Лукьяновскую тюрьму. На следующий день одного из богатейших людей бывшей империи и царского генерала Скоропадского провозгласили гетманом всея Украины на съезде хлеборобов – помещиков и крупных крестьянских собственников. УНР переименовывалась в Украинскую державу. Однако баланс сил в регионе резко поменялся после завершившего Первую мировую войну Компьенского перемирия, по которому капитулировавшая Германия обязывалась отвести войска с оккупированных территорий.

Это было абсолютно не на руку гетману, чья власть держалась в Киеве во многом за счет иностранного военного контингента.

В условиях скорой потери крепкого союзника и фактического покровителя Скоропадский провозгласил курс на стремительное сближение с Россией. Если раньше его политика в отношении этой страны была скорее двойственной, то теперь, 14 ноября 1918 года, гетман подписал «Грамоту», в которой прямо призывал к созданию федерации с «многострадальной, но великой» Россией. В своем манифесте Скоропадский рассматривал Украину как самую успешную, однако все же лишь часть единого государства.

«При дружеской помощи Центральных держав Украина первой навела у себя порядок и законность и сохраняла спокойствие вплоть до сегодняшнего дня. Относясь с сочувствием ко всем страданиям Великороссии, Украина всеми силами старалась помочь своим братьям, оказывая им гостеприимство и поддерживая их всеми средствами в борьбе за восстановление в России крепкого государственного порядка», — гетманский посыл был очевиден: он рассчитывал на антибольшевистски настроенных людей, прежде всего на русских офицеров, которые массово переселялись в «политически терпимый» при Скоропадском Киев.

Как подчеркивал правитель, после Октябрьской революции именно на Украине нашли приют «все униженные и угнетенные большевистским деспотизмом граждане бывшей России».

По изложенной в «Грамоте» задумке гетмана, «древнее могущество и сила Российского государства» должны были быть восстановлены на федеральных принципах, причем Украине принадлежало бы в федерации одно из ведущих мест.

«Грамота» была резко негативно воспринята частью украинского общества, стремившейся к созданию самостоятельного государства. От гетмана отвернулись прежде вполне лояльные его «полумонархическому и диктаторскому», по оценкам современных украинских историков, режиму военные из этнических формирований и интеллигенция. Изменившейся ситуацией поспешили воспользоваться самостийники, жаждавшие реванша.

14 ноября бывшие деятели Центральной рады во главе с Винниченко и Петлюрой образовали в Белой Церкви Директорию – высший орган государственной власти УНР.

Винниченко стал председателем, Петлюра – главным атаманом, отвечавшим за военное направление.

В состав Директории также вошли члены Украинской партии социалистов-самостийников Афанасий Андриевский, Андрей Макаренко и Федор Швец из Крестьянского союза. В январе 1919 года Директория расширилась до шести человек за счет включения Евгения Петрушевича, лидера ЗУНР, с которой УНР заключила «Акт Злуки» (объединение в единое государство).

Было объявлено антигетманское восстание и начат поход на Киев. Выступление поддержали бывший офицер Русской императорской армии, правый националист на службе гетмана Петр Болбочан, 5 ноября произведенный Скоропадским в полковники, а уже 16-го захвативший Харьков для Директории, а также командиры Подольского корпуса и Черноморского коша. Основное ударное ядро оппозиции, как вспоминал впоследствии Винниченко, составил отряд сечевых стрельцов под руководством Евгения Коновальца – виднейшей в будущем фигуры украинского националистического движения и руководителя ОУН, убитого в 1938 году сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым.

«Главной нашей силой, на которую я более всего рассчитывал, был полк сечевых стрельцов, галичан, стоявший в Белой Церкви.

Он имел полторы тысячи штыков, был образцово дисциплинирован и состоял из национально сознательного элемента», — писал Винниченко в мемуарах.

Ответным действием Скоропадского стала мобилизация русских офицеров: эти события подробно описаны в романе очевидца Михаила Булгакова «Белая гвардия». На призыв откликнулись лишь около 5 тыс. военных – менее трети от проживавших в Киеве на тот момент. В основном эти люди симпатизировали белой Добровольческой армии, в то время как к Скоропадскому испытывали довольно холодные чувства из-за его «незалежной» позиции до ухода немцев.

«Мы подчиняемся генералу Антону Деникину, а за гетмана умирать не хотим», — таков был лейтмотив их высказываний.

Так, 14 ноября русские гетманские части — дружина генерала Святополк-Мирского и Киевская офицерская дружина генерала Кирпичева – провозгласили себя частью Добровольческой армии и подняли над штабом российский флаг.

15 ноября на стенах киевских домов появились листовки с призывом к всенародному восстанию против Скоропадского, а еще сутки спустя начались первые серьезные столкновения – сечевики атаковали и разоружили в Белой Церкви сотню «Державной варты» — службы внутреннего порядка Украинской державы.

Гетманская армия между тем распадалась на глазах. Примеру Болбочана последовали другие дезертиры из его Запорожского корпуса, Серожупанной стрелецко-казацкой дивизии и других формирований. Категорическое неприятие у этнических украинцев вызвало решение гетмана назначить главнокомандующим очень популярного среди русских офицеров генерала, деникинского представителя в Киеве Федора Келлера по прозвищу «Первая шашка России». Уже 26 ноября Скоропадский, исправляя свой просчет, а также ревнуя к его славе, отправил графа в отставку.

Малочисленные отряды офицеров и юнкеров не спасли Украинскую державу. В ночь на 13 декабря бойцы Директории предприняли штурм Киева, который обороняло войско общей численностью около 3 тыс. штыков при 43 орудиях и 103 пулеметах. Петлюровцы превосходили гарнизон более чем в десять раз. 14 декабря немцы заключили с УНР договор о нейтралитете. Город пал, на улицах начались массовые зверские расправы над неуспевшими снять погоны и спрятаться офицерами и юнкерами.

Скоропадский спешно подписал отречение и бежал, переодевшись в немецкую форму.

Не сумевший пробиться из Киева на Дон с небольшим отрядом генерал Келлер наотрез отказался сделать то же самое, был брошен петлюровцами в Лукьяновскую тюрьму и через несколько дней убит при этапировании вместе с двумя адъютантами.

Директории не удалось закрепиться в Киеве надолго. Уже 5 февраля 1919 года город заняла Красная армия, а 31 августа – Вооруженные силы Юга России, в которые была преобразована Добровольческая армия. В белогвардейских источниках это событие называется «Освобождением Киева», в украинских – «Киевской катастрофой».