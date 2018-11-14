Курсы валют$ 67.84 (-0.257) 76.62 (-0.232)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
Украина спасает Россию: что не понравилось Петлюре

100 лет назад гетман Скоропадский призвал к созданию Всероссийской федерации

100 лет назад лидеры Украинской народной республики Владимир Винниченко и Симон Петлюра сформировали Директорию и приступили к вооруженной борьбе против режима гетмана Павла Скоропадского, который 14 ноября 1918 года объявил о курсе на вхождение Украины во Всероссийскую федерацию. Продлившиеся ровно месяц бои закончились победой петлюровцев над оборонявшими Киев русскими офицерами. После взятия города многие защитники подверглись жестокой расправе.

100 лет назад резко обострилась политическая обстановка на Украине. Разворачивался очередной этап борьбы за власть между гетманом Павлом Скоропадским, опиравшимся на крупных землевладельцев, и левыми националистами УНР во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой, пользовавшихся поддержкой крестьян. Оба входили в Центральную раду, которая провозгласила себя властью после Февральской революции, а затем отказалась признать большевистский Совнарком и объявила курс на отделение Украины от России.

Реклама

28 апреля 1918 года она была разогнана немцами, отправившими нескольких министров в Лукьяновскую тюрьму. На следующий день одного из богатейших людей бывшей империи и царского генерала Скоропадского провозгласили гетманом всея Украины на съезде хлеборобов – помещиков и крупных крестьянских собственников. УНР переименовывалась в Украинскую державу. Однако баланс сил в регионе резко поменялся после завершившего Первую мировую войну Компьенского перемирия, по которому капитулировавшая Германия обязывалась отвести войска с оккупированных территорий.

Это было абсолютно не на руку гетману, чья власть держалась в Киеве во многом за счет иностранного военного контингента.

В условиях скорой потери крепкого союзника и фактического покровителя Скоропадский провозгласил курс на стремительное сближение с Россией. Если раньше его политика в отношении этой страны была скорее двойственной, то теперь, 14 ноября 1918 года, гетман подписал «Грамоту», в которой прямо призывал к созданию федерации с «многострадальной, но великой» Россией. В своем манифесте Скоропадский рассматривал Украину как самую успешную, однако все же лишь часть единого государства.

«При дружеской помощи Центральных держав Украина первой навела у себя порядок и законность и сохраняла спокойствие вплоть до сегодняшнего дня. Относясь с сочувствием ко всем страданиям Великороссии, Украина всеми силами старалась помочь своим братьям, оказывая им гостеприимство и поддерживая их всеми средствами в борьбе за восстановление в России крепкого государственного порядка», — гетманский посыл был очевиден: он рассчитывал на антибольшевистски настроенных людей, прежде всего на русских офицеров, которые массово переселялись в «политически терпимый» при Скоропадском Киев.

Как подчеркивал правитель, после Октябрьской революции именно на Украине нашли приют «все униженные и угнетенные большевистским деспотизмом граждане бывшей России».

По изложенной в «Грамоте» задумке гетмана, «древнее могущество и сила Российского государства» должны были быть восстановлены на федеральных принципах, причем Украине принадлежало бы в федерации одно из ведущих мест.

«Грамота» была резко негативно воспринята частью украинского общества, стремившейся к созданию самостоятельного государства. От гетмана отвернулись прежде вполне лояльные его «полумонархическому и диктаторскому», по оценкам современных украинских историков, режиму военные из этнических формирований и интеллигенция. Изменившейся ситуацией поспешили воспользоваться самостийники, жаждавшие реванша.

14 ноября бывшие деятели Центральной рады во главе с Винниченко и Петлюрой образовали в Белой Церкви Директорию – высший орган государственной власти УНР.

Винниченко стал председателем, Петлюра – главным атаманом, отвечавшим за военное направление.

В состав Директории также вошли члены Украинской партии социалистов-самостийников Афанасий Андриевский, Андрей Макаренко и Федор Швец из Крестьянского союза. В январе 1919 года Директория расширилась до шести человек за счет включения Евгения Петрушевича, лидера ЗУНР, с которой УНР заключила «Акт Злуки» (объединение в единое государство).

Было объявлено антигетманское восстание и начат поход на Киев. Выступление поддержали бывший офицер Русской императорской армии, правый националист на службе гетмана Петр Болбочан, 5 ноября произведенный Скоропадским в полковники, а уже 16-го захвативший Харьков для Директории, а также командиры Подольского корпуса и Черноморского коша. Основное ударное ядро оппозиции, как вспоминал впоследствии Винниченко, составил отряд сечевых стрельцов под руководством Евгения Коновальца – виднейшей в будущем фигуры украинского националистического движения и руководителя ОУН, убитого в 1938 году сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым.

«Главной нашей силой, на которую я более всего рассчитывал, был полк сечевых стрельцов, галичан, стоявший в Белой Церкви.

Он имел полторы тысячи штыков, был образцово дисциплинирован и состоял из национально сознательного элемента», — писал Винниченко в мемуарах.

Ответным действием Скоропадского стала мобилизация русских офицеров: эти события подробно описаны в романе очевидца Михаила Булгакова «Белая гвардия». На призыв откликнулись лишь около 5 тыс. военных – менее трети от проживавших в Киеве на тот момент. В основном эти люди симпатизировали белой Добровольческой армии, в то время как к Скоропадскому испытывали довольно холодные чувства из-за его «незалежной» позиции до ухода немцев.

«Мы подчиняемся генералу Антону Деникину, а за гетмана умирать не хотим», — таков был лейтмотив их высказываний.

Так, 14 ноября русские гетманские части — дружина генерала Святополк-Мирского и Киевская офицерская дружина генерала Кирпичева – провозгласили себя частью Добровольческой армии и подняли над штабом российский флаг.

15 ноября на стенах киевских домов появились листовки с призывом к всенародному восстанию против Скоропадского, а еще сутки спустя начались первые серьезные столкновения – сечевики атаковали и разоружили в Белой Церкви сотню «Державной варты» — службы внутреннего порядка Украинской державы.

Гетманская армия между тем распадалась на глазах. Примеру Болбочана последовали другие дезертиры из его Запорожского корпуса, Серожупанной стрелецко-казацкой дивизии и других формирований. Категорическое неприятие у этнических украинцев вызвало решение гетмана назначить главнокомандующим очень популярного среди русских офицеров генерала, деникинского представителя в Киеве Федора Келлера по прозвищу «Первая шашка России». Уже 26 ноября Скоропадский, исправляя свой просчет, а также ревнуя к его славе, отправил графа в отставку.

Малочисленные отряды офицеров и юнкеров не спасли Украинскую державу. В ночь на 13 декабря бойцы Директории предприняли штурм Киева, который обороняло войско общей численностью около 3 тыс. штыков при 43 орудиях и 103 пулеметах. Петлюровцы превосходили гарнизон более чем в десять раз. 14 декабря немцы заключили с УНР договор о нейтралитете. Город пал, на улицах начались массовые зверские расправы над неуспевшими снять погоны и спрятаться офицерами и юнкерами.

Скоропадский спешно подписал отречение и бежал, переодевшись в немецкую форму.

Не сумевший пробиться из Киева на Дон с небольшим отрядом генерал Келлер наотрез отказался сделать то же самое, был брошен петлюровцами в Лукьяновскую тюрьму и через несколько дней убит при этапировании вместе с двумя адъютантами.

Директории не удалось закрепиться в Киеве надолго. Уже 5 февраля 1919 года город заняла Красная армия, а 31 августа – Вооруженные силы Юга России, в которые была преобразована Добровольческая армия. В белогвардейских источниках это событие называется «Освобождением Киева», в украинских – «Киевской катастрофой».