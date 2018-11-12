Год отлетать: «Роскосмос» откажется от «Союза»

2019 год станет последним годом эксплуатации ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Твиттере, напомнив, что с 2020 года доставка экипажей на МКС будет осуществляться другой ракетой семейства «Союз».

«С января 2020 года «Союз-МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а»»,— написал он.

Именно брак при сборке ракеты «Союз-ФГ» стал причиной аварии 11 октября, в результате которой не состоялся запуск российского и американского космонавтов к Международной космической станции. Отчет о выводах комиссии был оглашен 1 ноября, им в последние несколько дней Рогозин выступил с несколькими заявлениями на темы, мало связанные с аварией, которые были широко подхвачены СМИ.

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Так, накануне появилось видео, на котором Рогозин предложил внедрить сталинские методы проверки качества при сборки новой ракетной техники. «Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и [сказали] что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая.

Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС (системы аварийного спасения)», — сказал Рогозин на заседании в ракетно-космической корпорации «Энергия», на что присутствующие рассмеялись.

Так Рогозин отреагировал на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле. «Федерация» — многоразовый пилотируемый корабль, ставший одним из главных долгостроев отечественной космонавтики —

его разработка ведется уже десятый год, а первый полет намечен на 2023 год.

Этот корабль предназначен для доставки грузов и людей на околоземную орбиту и к Луне, предполагается, что численность экипажа составит до четырех человек. Его проектирование было начато еще в 2009 году, а испытания несколько раз переносились. Ранее Рогозин заявлял, что есть серьезные претензии к разработчикам «Федерации» в плане подготовки документации и фактическом срыве прежних сроков, поскольку корабль должен был появиться в 2016 году.

В словах об отказе от ракет «Союз-ФГ» нет ничего нового. Известно, что после октябрьской аварии у «Роскосмоса» осталось пять аналогичных «Союзов-ФГ» с украинской системой управления. Эти ракеты хранятся не собранные, в пакет они собираются только на космодроме. Ракета-носитель«Союз-ФГ» среднего класса, разработана и производится в АО «РКЦ Прогресс» (г.Самара). Предназначена для выведения на околоземную орбиту пилотируемых кораблей типа «Союз», грузовых космических кораблей типа «Прогресс» по программе МКС. Первый запуск «Союз-ФГ» состоялся в мае 2001 года.

В настоящее время это единственная в мире ракета-носитель, используемая для запуска пилотируемых кораблей с экипажами к МКС.

Одновременно с планом отказа от ракет «Союз-ФГ» Рогозин рассказал об основных планах Госкорпорации по работе на космодромах Байконур и Восточный. Из них следует, что на Байконуре на 2022 год намечено начало летных испытаний новой ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте с космическими аппаратами, а с 2023 – первые испытания с новым пилотируемым кораблем «Федерация». В 2025 году произойдет полный отказ от использования тяжелой ракеты «Протон-М», к тому времени пуски тяжелых ракет перейдут на космодром Восточный.

На космодроме Восточный на 2023 год намечено начало эксплуатации стартового комплекса для легкой и тяжелой ракет «Ангара». На 2026 год намечено начало испытаний Ангары-5В с водородной ступенью.

Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» стала главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет. Выводы аварийной комиссии были обнародованы в ЦУПе 1 ноября.

Олег Скоробогатов, замглавы ЦНИИМАШ, возглавивший госкомиссию, рассказал: «Виновник всего этого — наш датчик… причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии носит эксплуатационный характер».

Брак был допущен при сборке пакета в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур, установила комиссия, рекомендовав перепроверить оставшиеся уже собранные ракеты. Авария уже нарушила план снабжения и доставки космонавтов к МКС, однако после перепроверки уже было удачно запущено три ракеты семейства «Союз» — с космодрома в Плесецке и Куру. Следующий пилотируемый пуск ракеты к МКС намечен на 3 декабря.