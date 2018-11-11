Поцелуй в небе и метеориты: на что смотреть этой ночью

В воскресенье 11 ноября на территории России можно будет увидеть так называемый «поцелуй» Луны и Сатурна — молодой серп Луны окажется всего в одном градусе от планеты. Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом над юго-западным горизонтом.

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Луна — самое близкое к Земле небесное тело, всего около 400 млн км отделяют спутник от нашей планеты. А вот Сатурн от Земли находится на расстоянии более одного млрд км и является самой дальней из видимых невооруженным глазом планет Солнечной системы.

А ближе к полуночи можно будет наблюдать метеорный поток Северные тауриды, который в этот день достигнет своего максимума.

Следить за метеорным потоком лучше всего за городом, вдали от городской засветки. Молодая Луна скрылась за горизонт в 19 часов и не помешает наблюдениям.

Тауриды — ежегодный метеорный поток, наблюдаемый в сентябре — декабре. Радиант метеорного потока (то есть точка, откуда, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры) находится в созвездии Тельца. Тауриды ассоциируются с кометой Энке — они представляют собой выделившиеся в прошлом из кометы шлейфы метеорных частиц, орбиты которых со временем изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли.

Тауриды состоят из двух ветвей — Южных и Северных таурид. Их радианты дрейфуют по небу параллельно — один южнее, другой севернее на расстоянии около 9° друг от друга. Максимумы ветвей наблюдаются у Южных таурид примерно с 30 октября по 7 ноября, у Северных — с 4 по 7 ноября. Активность каждой из ветвей оценивается приблизительно в семь метеоров в час.

Впервые наблюдение Таурид осуществлялось в 1869 году, и до конца XIX века наблюдения северной ветви были постоянными, а южной — периодическими.

Видимо, по этой причине эти ветви не воспринимались как стабильный метеорный поток. В 1940—1950 годы накопленные данные позволили рассчитать параметры орбит ветвей, что позволило ассоциировать эти ветви с кометой Энке. При этом угол между плоскостями орбит потоков и кометы составлял 10—15°, но это могло объясняться накопленным за длительный период влиянием Юпитера.

Комета Энке — самая короткопериодическая комета, ее период обращения составляет 3,3 года. Ее в начале XIX века открыл немецкий астроном Иоганн Франц Энке, который, изучив орбиты нескольких комет, понял, что имеет дело с одним и тем же небесным телом, и вычислил его орбиту. В 1819 Энке опубликовал свои выводы и точно спрогнозировал очередное появление кометы, произошедшее в 1822 году.

Как и остальные кометы, комета Энке от прохождений мимо Солнца постепенно разрушается.

Диаметр кометы, по разным данным, составляет от 2 до 4,8 км, с момента открытия она потеряла до 85% своей массы. Ранее предполагалось, что из-за малой оставшейся массы ядра последние сближения кометы с Солнцем, которые можно будет наблюдать, состоятся в 1994, 2000 и 2004 году. Затем выдвигались предположения, что сближение с Солнцем в 2007 году станет последним в истории кометы Энке: запас летучих веществ закончился, комета перестала испускать газовый хвост и превратилась в небольшой астероид. Однако на данный момент эти теории не подтвердились.

А в конце октября россияне могли наблюдать «жизнерадостную», или «охотничью» Луну. Никакого научного смысла в этих названиях нет, символичность этого полнолуния связана с древними народными верованиями.

Охотничья Луна получила свое название от индейских племен. Традиционно, охотники использовали дни, когда она всходила, для выслеживания оленей и лис, которые готовились к зиме. Поскольку к концу сентября — началу октября зерно с полей уже было убрано, охотники могли с легкостью разглядеть животных.

Европейцы стали использовать этот термин после того, как вступили в контакт с коренными американцами и начали колонизировать Северную Америку.

Также в честь Охотничьей Луны устраивались пиршества. Хотя праздники среди коренных американцев не устраивались уже с 1700-х годов, с 1968 года в городе Лафайет, штате Индиана, проводится ежегодный тематический фестиваль.

В англоязычных странах урожайной луной (Harvest moon) называют полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию, охотничьей луной (Hunter's Moon) — следующее за ним полнолуние.

Охотничья Луна появляется в октябре, и лишь раз в четыре года — в ноябре.