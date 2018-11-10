Расовый вопрос: когда вымрут белые

Хотя общий коэффициент рождаемости с 1950 года сократился вдвое, население продолжает расти, выяснили ученые из Вашингтонского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

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Общий коэффициент рождаемости — среднее число детей, которых женщины рожают на протяжении репродуктивного возраста — уменьшился с 4,7 детей на женщину в 1950 году до 2,4 детей в 2017 году.

При этом с 1950 года население Земли почти утроилось — с 2,6 млрд до 7,6 млрд, говорится в докладе. С 1985 года население росло примерно на 85 млн человек в год.

«Поскольку женщины стали более образованными, чаще устраиваются на работу и имеют доступ к медицинским услугам, неудивительно, что рождаемость резко снизилась, — отмечает доктор Кристофер Мюррей, один из авторов исследования. — И она быстрее снижается среди молодых женщин».

The Lancet

Среди других факторов снижения рождаемости исследователи выделяют более поздние браки и снижение младенческой смертности.

«Возраст, в котором женщины выходят замуж, увеличивается, — отмечает доктор Джеймс Киари. — Брак — один из самых значимых факторов, влияющих на рождение детей во всем мире».

Коэффициент рождаемости у женщин 30-44 лет с 1995 года остался почти на том же уровне, отмечается в докладе. Слегка изменилось количество родов у матерей-подростков — оно снизилось с 9,9% от общего числа родов до 9,4%. Наиболее значимые изменения произошли в количестве родов у женщин 20-24 лет — оно сократилось на 49,4%. На 43,4% реже стали рожать девушки 15-19 лет.

Всего за 2007-2017 годы средний прирост населения составил в среднем 87,2 млн человек в год, в то время как в предыдущем десятилетии он был равен 81,5 млн в год.

The Lancet

Также за 1950-2017 годы существенно изменился состав населения — если в 1950 году на страны с высоким уровнем доходов, преимущественно в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, приходилось 35,2% населения, то в 2017 году этот показатель упал до 19,5%.

Рост населения происходил в основном за счет Южной Азии, стран Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Общий темп роста населения упал с 2% в год в 1964 году до 1,1% в 2017 году. В Северной Африке и на Ближнем Востоке он остался довольно высоким — 1,7% в 2017 году.

У стран Африки к югу от Сахары один из самых высоких показателей — 2,7% в 2017 году.

Наиболее существенные изменения наблюдались в Юго-Восточной и Восточной Азии и Океании — там темпы роста населения упали с 2,5% в 1963 году до 0,7% в 2017 году. В Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии темпы роста населения резко сократились к 1987 году, а в 1993-2008 годах население шло на убыль.

В России в 2017 году чаще всего рожали женщины 25-29 лет — 101 ребенок на 1000 женщин в год. Чуть реже рожали женщины 20-24 лет — 81,7 ребенка на 1000. На третьем месте женщины 30-34 лет — 74 ребенка. На 1000 девушек 15-19 лет пришлось 25,6 детей. 0,03 ребенка пришлось на 1000 девочек 10-13 лет. Население России при этом за 1950-2017 год выросло со 108 до 146 млн, с 2010 по 2017 годы — почти на миллион.

В Китае с рождаемостью дело обстоит чуть лучше — там на 1000 женщин 25-29 лет приходится 117 детей, на 1000 женщин 20-25 лет — 91,5. При этом в Китае выше и рождаемость у девочек-подростков — 0,1 ребенок на 1000. Заметно выше рождаемость в Индии — там чаще всего рожают женщины 20-24 лет, по 162,3 ребенка на 1000 женщин. По 133,7 ребенка на 1000 приходится среди женщин 25-29 лет. Рожают даже женщины старше 50 лет — 0,05 ребенка на 1000. Среди девочек 10-14 лет — 0,37 ребенка на 1000. При этом, однако, детская смертность не учитывается.

Хотя общий уровень рождаемости упал во всех 195 странах, рассмотренных в исследовании, примерно в половине из них рождаемость достаточная, чтобы обеспечить смену поколений без убыли населения, пишут иcследователи — для этого достаточно 2,05 ребенка на женщину.

Так, например, в 2017 году на Кипре на каждую женщину приходился в среднем один ребенок, а на женщину в Нигере, одной из самых бедных стран мира, — 7,1. При этом в 1950 году рождаемость колебалась от 1,7 ребенка на женщину в Андорре до 8,9 в Иордании.

«Мир действительно разделился на две группы», — говорит Мюррей.

По его словам, в странах, пытавшихся повысить показатели рождаемости, небольшой положительный эффект оказали финансовые стимулы и отпуск по уходу за ребенком. В 2010-1017 годах население уменьшилось только в 33 странах, в основном в Европе.

«Страна, которая, вероятно, наиболее этим обеспокоена — Китай, — рассказывает Мюррей. — Там число рабочих начинает уменьшаться, и это влияет на потенциал экономического роста. Для мест вроде Индии, в которых пока рождаемость обеспечивает сменяемость поколений без потери численности населения, но ситуация вскоре может поменяться, это будут очень сильные изменения».

Это, впрочем, не означает, что население в мире вскоре начнет сокращаться. Согласно последнему докладу ООН, мировое население вырастет до 9,8 млрд к 2050 году и 11,2 млрд к 2100 году.

Прогнозируется, что более половины ожидаемого роста в 2017-2050 годах произойдет за счет Африки.

Относительно коэффициентов рождаемости Киари отмечает, что цели ООН «касаются способности людей иметь столько детей, сколько они хотят и с теми, кого они сами выбрали».

«Главное, чтобы эта способность была в женских руках», — говорит он.

При обсуждении статистики рождаемости и численности населения теряются отдельные люди, их желания и то, как государство способно помочь им их реализовать, поясняет Киари.

«Как мы можем обеспечить людям возможность делать то, что они считают верным для себя?» — задается вопросом он.

Кроме снижения рождаемости ученые выделили еще ряд изменений, произошедших с человечеством с 1950 года. Так, они отмечают угрожающий рост распространения ожирения практически у каждой нации и высокие показатели смертности от неинфекционных заболеваний — они становятся причиной преждевременной смерти людей почти в 3/4 случаев.

Среди наиболее угрожающих здоровью факторов исследователи отмечают повышенный уровень сахара в крови, высокое кровяное давление, избыточный вес и ожирение и курение.

При этом, тем не менее, средняя продолжительность жизни с 1950 выросла у мужчин с 48,1 года до 70,5 лет, а у женщин — с 52,9 до 75,6 лет.

Однако то, что женщины живут дольше мужчин, не значит, что у них лучшее здоровье, отмечают ученые.

По словам авторов работы, все страны в той или иной степени отстают от целей, поставленных ООН. «Исследование должно быть как электрошок, который побудит правительства и международные агентства не только удвоить свои усилия, чтобы избежать утраты достигнутых успехов, но и принять новые меры, чтобы защититься от новых угроз», — считают они.