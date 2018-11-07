Гора металла и руды: что натворил поезд-беглец

Необычное чрезвычайное происшествие, по счастливой случайности обошедшееся без жертв и пострадавших, второй день обсуждают австралийские СМИ. Инцидент произошел в минувший понедельник с грузовым составом, следовавшим из города Ньюман в Порт-Хедленд на севере штата Западная Австралия.

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Поезд, груженный железной рудой, состоял из 268 вагонов, тянули такой огромный состав сразу четыре тепловоза, которые, судя по сообщениям в СМИ, обслуживал один машинист.

Как сообщает Национальный совет по безопасности на транспорте Австралии, все случилось после того, как во время промежуточной остановки машинист покинул кабину, чтобы проверить исправность одного из вагонов с рудой.

В этот момент состав сдвинулся с места, стал набирать скорость, и машинист не мог этому воспрепятствовать.

Sean G/Кадр из видео/YouTube.com

Пока не известно, катился поезд под уклон или под действием тяги локомотивов, как бы то ни было, состав двигался все быстрее и находился в движении почти целый час, проехав почти сотню километров со средней скоростью более 100 км/ч.

Остановить его железнодорожникам удалось единственным способом — заставив сойти с рельсов, иначе тяжесть последствий было бы сложно даже предсказать.

В результате крушения состав превратился в груду металлолома, засыпанную рудой, которую он перевозил.

Sean G/Кадр из видео/YouTube.com

Состав принадлежал BHP — одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, штаб-квартира которой находится в Мельбурне. В 1968 году близ горы Ньюмен были обнаружены богатые залежи железной руды. Для их эксплуатации и была построена железная дорога, соединившая Ньюмен с крупнейшим грузовым портом Австралии, Порт-Хедлендом.

Остановить поезд, вызвав искусственное крушение, железнодорожникам удалось в пустынном районе, поэтому жертв удалось избежать. «Никто не пострадал. Мы работаем с властями для расследования ситуации», — сообщили в компании.

Уходы железнодорожных составов случаются не часто, а примеры, когда неуправляемые поезда движутся по целому часу, крайне редки. «Это очень необычно», — считает Аллан Зарембски, профессор Университета Делавера, занимающийся безопасностью на железнодорожном транспорте. «Обычно, если машинист покидает кабину, тормоза включены, это прописано в процедурах», — пояснил Филлип Баркер, глава консалтинговой компании Rail Safety Consulting Australia.

Эксперты в отрасли удивлены произошедшим, ведь, по их мнению, сразу несколько систем должны были воспрепятствовать движению поезда — в том числе специальные блокировки, которые машинист нажимает с определенной периодичностью, они предусмотрены на случай потери им сознания или смерти (т.н. «dead man's switch» ).

По мнению экспертов, у властей просто не оставалось другого выхода, чтобы остановить поезд — крушение произошло в ста километрах от Порт-Хедленда, где проживают 14 тыс. человек.

Что касается самих действий железнодорожников, сбросить поезд с рельсов они могли двумя способами. Во-первых, используя специальные сбрасыватели, которые на большой скорости работают как небольшие трамплины, подбрасывают колесную пару и сталкивают ее с пути. Впрочем, такое устройство может и не сработать. «Другой способ сбросить поезд — вырезать кусок рельса, — пояснил Зарембски. — Вы берете газовый резак и вырезаете один-два фута рельса на кривом участке».

Как бы то ни было, цель была достигнута, и теперь о последствиях крушения можно судить по видеоролику, записанному кем-то из окна двигающегося авто. Как сообщили в BHP Bloomberg, в результате крушения повреждены оказались полтора километра путей, на их восстановление уйдет не менее недели, этим сейчас занимаются порядка 130 человек.

Национальный совет по безопасности на транспорте Австралии планирует завершить расследование в четвертом квартале 2019 года. В самой компании отказались выдвигать версии того, как мог произойти уход состава. «Мы не можем спекулировать о выводах расследования, фокус нашего внимания сосредоточен на безопасном возобновлении наших операций», — сказали там.

По мнению экспертов, авария серьезно повлияет на экспорт руды из Австралии — в компании BHP уже признали, что имеющиеся в порту запасы сырья не могут компенсировать задержки в его доставке.

Как подсчитали специалисты, из-за прекращения поставок сырья компания будет нести убытки в размере до $55 млн ежедневно.

По оценкам источника австралийского издания The West Australian, авария лишит заказчиков 3-8 млн тонн сырья — в зависимости от того, как быстро удастся восстановить логистическую цепочку.

«Они бросят все силы, чтобы вернуть дорогу и запуститься как можно скорее, — заявил источник на рынке. — В феврале 2017 года, когда с рельс сошли 48 вагонов, потребовалось четыре дня, чтобы восстановить одну, и еще три дня — на второй путь».