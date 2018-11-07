«Восхищался фаллосом»: как развлекались в древнеримском туалете

Хорошо сохранившееся здание общественного туалета времен Древнего Рима обнаружено археологами при раскопках древнего города Антиохия ад Крагум в Турции, сообщат Live Science. Стены и пол сооружения украшали юмористические мозаики для развлечения посетителей. Специалисты оценивают возраст находки примерно в 1800 лет.

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Творение античного художника наглядно демонстрирует популярность пошлых шуток в начале нашей эры. Так, в уборной изображен Нарцисс, восхищенно любующийся отражением собственного полового члена вместо лица, как рассказано в мифе. Этот персонаж традиционно имел привлекательную внешность, но в данной картинке сын речного бога Кефиса и нимфы Лариопы наделен уродливым длинным носом.

Сюжет раскрыт лишь частично: кусок изображения оказался утрачен с течением времени.

Antiochia ad Cragum

В другом фрагменте мозаики всемогущий Зевс в облике цапли вытирает пенис Ганимеда губкой, зажатой в длинном клюве. «Нарцисс восхищался своим фаллосом, а Ганимеду вытирала гениталии птица», — пишет издание. На самом деле бог-громовержец превратился в другую птицу – орла, похитил прекрасного юношу и унес на Олимп. В мифах Ганимеда изображали с палкой в руке, при помощи которой он катил обруч. Однако в антиохийском туалете палку заменили щипцы, которыми Ганимед удерживает тряпку для мытья.

Мужские гениталии фигурируют абсолютно в каждой сценке. Исследователи были очень удивлены своим открытием, поскольку фактов столь беспардонного глумления римлян над греческой мифологией прежде практически не встречалось.

«Сильное ошеломление — слишком мягкая характеристика испытанных нами чувств, — заявил археолог Майкл Хофф из университета Небраски. — Мифы нужно уметь правильно понимать, но так называемый туалетный юмор, по всей видимости, действительно универсален и существовал всегда».

Теперь находка будет тщательно законсервирована. Исследования продолжатся в следующем полевом сезоне.

Древнеримский общественный туалет представлял собой просторное прямоугольное помещение с желобом, наполненным проточной водой. По периметру устанавливались каменные скамейки в виде коробов с круглыми отверстиями. Перегородок или ширм не существовало. Пользоваться таким отхожим местом могли только свободные граждане — рабы допускались внутрь для мытья «унитазов» или оказания услуг своим хозяевам. Они, например, могли подать салфетку или обмахивать господина во время справления нужды веером.

University of Nebraska

В ходе процесса римляне могли видеть друг друга, что, впрочем, никого не смущало. Для пользования туалетом не оголялись — достаточно было приподнять подол хитона или туники. Порой «заседания» могли затягиваться на час. Случайно повстречавшиеся в уборной давние приятели обменивались последними новостями, сплетничали или обсуждали перипетии последних гладиаторских игр. Туалеты обычно работали при рынках и ярмарках. Кроме мозаики они могли быть украшены статуями, лепниной и красивыми росписями. При этом на каждой богатой вилле имелся собственный личный туалет.

Помимо уборной археологи нашли на этом участке монеты, скелет и публичные термы с мозаиками. Комплекс для купания занимал около двух тысяч квадратных метров, причем банные помещения располагались последовательно в соответствии с римскими обычаями. Сначала шли холодные, затем теплые и горячие купальни.

По словам ученых, постройки подобного рода находят в здешних краях крайне редко.

39rim.ru

Городище Антиохия ад Крагум расположено на обрывистой скале у берега моря на территории современной деревни Гюней в 18 км от административного центра Газипаша и сравнительно недалеко от курортной Аланьи на юго-востоке Турции. Во II-III веках н. э. данная местность входила в состав римской провинции Азия, образованной в 133 году до н.э. на землях бывшего Пергамского царства.

Антиохия ад Крагум была основана в I веке н. э. при императоре Нероне. В момент расцвета население города переваливало за 6 тыс. жителей — свободных и рабов. Территория, на которой проводятся раскопки, была оставлена людьми к XI веку. В более поздние времена темные личности прятали в античных развалинах трупы и награбленную добычу. Например, в сводах другого древнеримского сооружения археологи обнаружили клад из более чем 3000 серебряных монет Османской империи начала XVII века.

Как предположил ученый Хофф, «заначку» сделал средиземноморский пират или преступник из внутренних районов Анатолийского полуострова. За деньгами он, впрочем, так и не пришел, поскольку, вероятно, сам был убит. Найденный в нескольких метрах от сокровищ скелет археологи считают останками жертвы неизвестного злоумышленника.