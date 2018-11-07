Не полагайтесь на бабушку: как гены влияют на долголетие

Генетика влияет на продолжительность жизни куда меньше, чем считалось ранее, выяснили специалисты из биотехнологической компании Calico Life Sciences в сотрудничестве с генеалогическим порталом Ancestry, проанализировав генеалогические связи более 400 млн человек. Исследование было опубликовано в журнале Genetics.

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ДНК определяет многие наши черты, поэтому становящийся все более доступным генетический анализ позволяет узнать многое о том, что мы можем передать будущим поколениям. Однако, судя по всему, продолжительность жизни не входит в генетическое «наследство» — на нее куда больший эффект оказывают социальные и экономические факторы, а также образ жизни.

Так, например, дочь прожившей 122 года Жанны Кальман умерла в 35 лет от пневмонии, сын Фредерик — в 73 года от отравления, а внук, тоже Фредерик, погиб в 36 лет в автокатастрофе.

«Потенциально мы можем узнать многое о биологии старения благодаря генетике, но если наследуемость продолжительности жизни будет низкой, это поставит под вопрос наши ожидания в отношении того, что мы вообще можем узнать и насколько просто это сделать», — отмечает ведущий автор исследования Грэм Рубин.

Наследуемость — это мера того, насколько та или иная черта, в данном случае продолжительность жизни, может быть объяснена генетическими факторами, а не внешними, такими как образ жизни, несчастные случаи, социокультурные особенности и так далее.

Ранее наследуемость продолжительности жизни оценивалась в 15-30%.

«Сотрудничество с Ancestry позволило новому исследованию получить более детальную информацию благодаря использованию гораздо большей выборки данных, чем в любом из предыдущих исследований продолжительности жизни», — говорит главный научный сотрудник портала Кэтрин Болл.

Портал Ancestry позволяет любому пользователю составить свою родословную, добавив в базу данные о себе и своих родственниках — годы жизни, место рождения и заключения брака, генетические связи с другими людьми.

Исследователи отобрали 54 млн генеалогических древ, включавших шесть миллиардов человек. Затем они удалили данные о еще живых людях и какую-либо дополнительную информацию, оставив данные только о годах рождения и смерти, месте рождения и связи с родственниками. Так получился набор генеалогических древ, включающий почти полмиллиарда человек, в основном американцев европейского происхождения, каждый из которых приходился кому-то супругом, родителем или ребенком. Это позволило оценить, насколько генетический вклад родителей сказывался на продолжительности жизни потомков.

Используя статистическое и математическое моделирование, исследователи сосредоточились на родственниках, родившихся в XIX-XX веках. Предварительные подсчеты показали, что наследуемость продолжительности жизни не превышает уже упомянутых 15-30%,

а после корректировки данных оказалось, что она составляет всего около 7%.

Кроме того, у жен и мужей продолжительность жизни была более схожей, чем у братьев и сестер. Исследователи связывают это с негенетическими факторами, например, с похожим образом жизни и питанием. Более того, схожей оказалась продолжительность жизни братьев и сестер супругов, хотя те не были кровными родственниками и не вели похожий образ жизни.

Исследователи объясняют такие результаты положительной ассортативностью — таким подбором пар, при котором партнеры имеют схожий фенотип. Продолжительность жизни партнера узнать нельзя — как правило, люди вступают в брак до того, как кто-то из них умер, шутит Рубин. Ассортативность основывается на косвенных факторах, например, уровне доходов — он влияет на продолжительность жизни, так как питание и забота о здоровье напрямую связаны с деньгами. Люди из семей с равным доходом склонны вступать в брак друг с другом, и это объясняет схожесть в продолжительности жизни у некровных родственников, считают исследователи.

Они приводят в пример исследования приемных семей, где уровень дохода усыновителей влиял на продолжительность жизни детей сильнее, чем гены биологических родителей.

Также большая схожесть в продолжительности жизни наблюдалась у родственников, родившихся в одном десятилетии, чем в разных — исследователи объясняют это тем, что с течением времени сильно менялись факторы, угрожающие здоровью.

«Было бы неплохо увидеть оценки наследуемости в случае с долгожителями»,

— считает профессор Центра по проблемам старения в Университете штата Коннектикут Дэвид Мельцер — по его словам, у них наследуемость продолжительности жизни обычно выражена сильнее.

Ранее Мельцер с коллегами также изучили генетические факторы, лежащие в основе долголетия.

«Наша недавняя оценка наследуемости продолжительности жизни была основана непосредственно на наследуемости определенных вариантов генов, составившей 8,47%, что соответствует 10-20% наследуемости продолжительности жизни», — отмечает он.

Всего команда Мельцера рассматривала более 20 генов, имеющих отношение к состоянию здоровья — например, гены, кодирующие рецепторы никотина. Также они выявили гены, которые связаны со старением клеток или износом отдельных клеток.

«Вероятно, существует много таких вариантов генов, которые связаны с продолжительностью жизни и старением», — считает Мельцер.

В конечном итоге, говорит Болл, хотя гены и вносят в продолжительность жизни определенный клад, основное влияние оказывают иные факторы. Поэтому лучше правильно питаться и заниматься физкультурой, чем полагаться на хорошие гены бабушки.