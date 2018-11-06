Залатали дыры: когда восстановится озоновый слой

Озоновый слой Земли с 2000 года восстанавливается от нанесенного ему использованием аэрозолей и хладагентов ущерба, выяснили специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО). Восстановление происходит со скоростью 1-3% в десятилетие. Такими темпами в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году. Эти выводы ВМО обнародовала на очередной встрече сторон протокола в столице Эквадора, Кито.

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В 1970-х годах американские ученые выяснили, что ряд химических веществ, используемых в промышленности, способен разрушать озоновый слой Земли. Молекулы хлорфторуглеродов (ХФУ) оказались очень стойки в нижних слоях атмосферы, однако уже в средних слоях стратосферы под воздействием ультрафиолетового излучения распадались, выделяя хлор, который разрушал озон. Позже Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина, обнаружившие эту особенность, были удостоены Нобелевской премии по химии за свое открытие.

Так как озоновый слой поглощает опасную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения Солнца, стало очевидно, что его разрушение приведет к тяжелым последствиям — от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и повреждения зерновых культур.

Пока промышленники пытались оспорить эти данные, выяснилось, что озоновый слой начал быстро истощаться. Виной тому, по мнению ученых, стали галогенированные углеводороды — вещества, используемые в качестве растворителей и хладагентов. В 1985 году был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который устанавливал сроки, в течение которых те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Он вступил в силу в 1987 году.

Эти меры принесли свои плоды, и озоновая дыра над Антарктидой, диаметр которой к тому моменту превышал 1000 км, начала постепенно затягиваться. Однако, учитывая, что в атмосфере уже накопилось огромное количество разрушающих озоновый слой веществ, способных существовать десятки лет, этот процесс растянулся на долгие годы.

«Это действительно хорошие новости, — отмечает один из авторов отчета Пол Ньюман, ведущий исследователь Земли в Центре космических полетов Годдарда NASA. — Если бы концентрация разрушающих озон веществ продолжала расти, мы увидели бы последствия. Но мы их остановили».

По словам Ньюмана, хуже всего ситуация обстояла в конце 1990-х годов — тогда было истощено около 10% верхнего озонового слоя. Но с 2000 года он восстанавливается со скоростью 1-3% в десятилетие.

Так, в этом году озоновая дыра над Южным полюсом сократилась до 24,8 млн кв. км. Самая большая площадь у нее была зарегистрирована в 2006 году — 29,6 млн кв. км.

Дыра достигает максимального размера в сентябре-октябре и исчезает в декабре, до наступления в южном полушарии весны, сообщает Ньюман.

Неизвестно, как затягивание озоновой дыры над Антарктидой скажется на глобальном потеплении, отмечает один из авторов отчета Росс Салавитч из Мэрилендского университета. По его словам, дыра немного защищала Антарктиду от потепления — климат там потеплел, но не так сильно, как мог бы потеплеть без дыры. И все же последствия озоновых дыр настолько опасны для всего мира, что позволить им существтвать «было бы безответственно», говорит Салавитч.

Впрочем, исследователи оценили возможный вклад Монреальского протокола в борьбу с изменением климата положительно. С 1 января 2019 года в силу вступит соглашение Кигали — поправка к протоколу, ограничивающая производства гидрофторуглеродов (ГФУ), безопасных для озонового слоя соединений, которые оказались мощными парниковыми газами. По мнению авторов протокола, эта поправка при максимальном участии стран (сейчас их 58) позволит избежать роста глобальной средней температуры на 0,4°С.

«Двуокись углерода остается самым значительным из парниковых газов, который генерирует глобальное потепление. Однако мы может содействовать борьбе с изменением климата, сокращая эмиссию других газов, включая ГФУ», — отмечает генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Также авторы доклада обратили внимание на выбросы ХФУ в Западной Азии — их в мае 2018 года обнаружили специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Согласно Монреальскому протоколу, производство и использование вещества ХФУ-11 должно было быть прекращено к 2010 году (в частности, Россия отказалась от него еще в 1998-2000 годах). С 1993 года его концентрация в атмосфере снизилась на 15%.

Однако если в 2006 году выбросы ХФУ-11 приближались к нулевым значениям, то с 2013 года они составили более 14 тыс. тонн. С учетом циркуляции атмосферы исследователи выяснили, что источник выбросов находится где-то в Восточной Азии, между Китаем, Монголией и Кореей. В конце июня газета The New York Times провела свое расследование и предположила, что выбросы трихлорфторметана происходят в Китае, где его используют в качестве, например, пенообразующего средства.

Выступая в качестве покупателей, экологи добились признания самих китайских производителей в использовании этого вещества — как минимум на 18 фабриках, расположенных в десяти китайских провинциях. Однако к ответственности пока никого привлечь не удалось. Эти выбросы могут значительно отдалить восстановление озонового слоя.