Парусник или зонд: астероид Оумуамуа прислали инопланетяне

Астероид Оумуамуа, первый попавший в Солнечную систему межзвездный объект, может быть космическим аппаратом, использующим световой парус, считают астрофизики из Гарварда Абрахам Леб, известный своими катастрофическими прогнозами относительно будущего Земли и исследованиями, граничащими с фантастикой, и Шмуль Бялый. По их мнению, это объясняет, откуда у этого объекта дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить гравитацией Солнца или планет. Свою гипотезу они изложили в статье, опубликованной на сервисе препринтов arXiv.org.

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Световой (или солнечный) парус — это приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата. Пока что ни один из космических аппаратов не использовал солнечный парус в качестве основного двигателя по причине крайне низкой тяги.

Согласно последним данным, Оумуамуа может быть не астероидом, а кометой.

Когда ученые обнаружили, что объект замедляется не так быстро, как можно было бы ожидать при воздействии одних только гравитационных сил, они предположили, что все дело в испарении вещества с его поверхности из-за воздействия Солнца. Однако Леб и Бялый считают иначе.

«Учитывая возможность искусственного происхождения, Оумуамуа может быть световым парусником, дрейфующим в межзвездном пространстве как останки продвинутого технологического оборудования, — пишут исследователи. — Световые паруса с аналогичными размерами спроектированы и собраны нашей собственной цивилизацией, включая проект IKAROS (японский космический аппарат. — «Газета.Ru») и проект Starshot (научно-исследовательский и инженерный проект по разработке концепции флота межзвездных космических кораблей, использующих световой парус. — «Газета.Ru»). Технология светового паруса может активно использоваться для транспортировки грузов между планетами или звездами».

Авторы даже предполагают, что Оумуамуа может быть зондом, намеренно отправленным на Землю инопланетной цивилизацией. Впрочем, они сами называют такой сценарий «экзотическим».

«Так как слишком поздно фотографировать Оумуамуа с помощью существующих телескопов, его вероятное происхождение и характеристики можно будет узнать только путем поиска других объектов этого типа в будущем, — отмечают авторы статьи. — Тысячи межзвездных объектов, похожих на Оумуамуа, в любой момент времени могут оказаться в Солнечной системе благодаря гравитационному взаимодействию с Юпитером и Солнцем».

Кроме того, даже если бы поведение Оумуамуа было обусловлено испарением вещества, это привело бы к быстрым изменениям в его вращении, чего не происходит.

«Эта возможность создает потенциальную основу для новых направлений космической археологии, а именно изучение следов прошлых цивилизаций в космосе, — отмечает Леб. — Поиск космического мусора искусственного происхождения позволит получить положительный ответ на извечный вопрос — одиноки ли мы? Это оказало бы огромное влияние на нашу культуру и привнесло бы новую космическую перспективу в значимость деятельности человечества».

Согласно еще одной гипотезе, выдвинутой Лебом, в Солнечную систему проникнут и другие похожие на Оумуамуа объекты, причем некоторые из них могут переносить жизнь.

«Вероятность галактической панспермии сильно зависит от продолжительности жизни предполагаемых организмов, а также от скорости переносчика», — отмечал он в статье, опубликованной совместно с другим исследователем, Манасви Лингамом, в журнале The Astronomical Journal.

Оумуамуа был открыт в октябре 2017 года, когда оказался в 30 млн км от Земли. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но вскоре был переклассифицирован как астероид. Оумуамуа имеет сигарообразную форму — его длина (порядка 400 метров) в десять раз превышает толщину. По словам астрономов, подобная вытянутость форм никогда ранее не встречалась среди комет или астероидов Солнечной системы.

По результатам спектроскопии астрофизики предположили, что астероид состоит из льда и покрыт ледяной коркой, богатой органическими веществами.

Также ученые выявили четыре звезды-карлика, которые в принципе могли «выплюнуть» в межзвездное пространство астероид с той скоростью, с какой он подлетел к Солнцу. Первой оказался красный карлик HIP 3757, который был на расстоянии 1,96 световых лет от астероида порядка миллиона лет назад — это было самое близкое «рандеву» космического гостя. Однако относительно высокая скорость (25 км/с), с которой эта встреча могла состояться, делает ее маловероятной.

Другой кандидат, похожая на Солнце звезда HD 292249, был близко к астероиду 3,8 млн лет назад, и относительная их скорость составляла всего 10 км/с, что лишь не намного выше первой космической скорости Земли.

Другие два кандидата встречались на пути астероида 1,1 и 6,3 млн лет назад соответственно.