«Прощай, Dawn»: еще одна потеря NASA

Американское космическое агентство NASA объявило о завершении еще одной межпланетной миссии, много лет изучавшей объекты в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Как говорится в сообщении агентства, аппарат Dawn («Рассвет») не вышел в назначенное время на связь с наземными средствами слежения в среду, 31 октября.

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А 1 ноября, после исключения всех возможных гипотез отсутствия связи, в руководстве миссии пришли к выводу,

что причиной стал закончившийся на борту аппарата гидразин — ракетное топливо, использовавшееся для его ориентации.

Теперь станция не может направлять свои антенны в сторону Земли и ориентировать нужным образом свои солнечные панели для зарядки аккумуляторов. «Сегодня мы отмечаем окончание работы миссии Dawn — конец ее невероятных технических достижений, важных научных данных, которая она дала нам, и конец работы всей команды, благодаря которой были сделаны эти открытия, — сказал Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке. – Изумительные снимки и данные, которые Dawn собрал с орбит Весты и Цереры, оказались критически важными для понимания истории и эволюции нашей Солнечной системы».

Старт аппарата, который к концу своего путешествия «накрутил» порядка 6,9 млрд километров, состоялся еще в 2007 году. И за время своей миссии он сделал немало открытий, при этом многие достижения были уникальны для практики межпланетных перелетов.

В 2011 году он стал первым аппаратом, посетившим астероид Весту и карликовую планету Цереру — два крупнейших объекта внутри Главного пояса астероидов. Прибыв к Весте, Dawn стал первым в истории аппаратом, вышедшим на орбиту тела внутри пояса астероидов. Наконец, добравшись позднее до Цереры в 2015 году, он стал первым рукотворным аппаратом, сумевшим посетить сразу два небесных тела.

Зонд имеет размеры 1,6*1,3*1,8 метра, особенностью его конструкции являются ионные двигатели, за счет которых он изменял свою орбиту и достигал пояса астероидов. Для этого на его борту находилось 425 килограмм рабочего вещества — ксенона.

«В моих водительских правах написано «Мое второе транспортное средство находится в поясе астероидов» — это говорит о том, как я горд участием в миссии Dawn, — заявил главный инженер миссии Марк Райман из Лаборатории реактивного движения NASA. — Требования, которые мы предъявляли к зонду, были огромными, но он каждый раз справлялся. Тяжело говорить «Прощай!» этому восхитительному кораблю, но приходит время».

Выйдя на орбиту Цереры, аппарат остался рядом с ней до конца своих дней, несмотря на то что на определенном этапе инженеры NASA предлагали направить его к еще одному астероиду. Вместо этого было решено исследовать Цереру с разных орбит, в том числе с последней, на которой он находится сейчас — на удалении 35 километров от поверхности.

Данные, собранные за эти годы зондом при помощи четырех научных приборов на борту, помогли ученым сравнить два массивных тела Пояса астероидов и доказать, насколько важно для эволюции подобных тех в прошлом было их положение в Солнечной системе.

Так, наблюдения Цереры позволили предположить, что в прошлом под ее поверхностью существовал океан из жидкой воды.

«Его данные будут еще долго исследоваться учеными, пытающимися понять, как растут планеты, а также когда и где в Солнечной системе могла формироваться жизнь, — пояснила Кэрол Раймонд из Лаборатории реактивного движения. — Церера и Веста важны для изучения далеких планетных систем, поскольку позволяют взглянуть на условия, которые могут существовать вокруг молодых звезд».

Оставшись без гидразина, зонд Dawn будет неопределенно долго вращаться вокруг Цереры.

По расчетам NASA, вероятность того, что он останется на орбите карликовой планеты в ближайшие полвека, составляет 99%.

Эта осень стала последней не для одного аппарата NASA. Два дня назад стало известно о завершении работы миссии космического телескопа Kepler, запущенной для поиска экзопланет еще в 2009 году. «Мы объявляем сегодня, что у телескопа NASA Kepler, который охотился за новыми планетами, больше нет топлива. Это не стало неожиданностью и означает окончание работы космического аппарата и сбора им научных данных», — сказал официальный представитель NASA Пол Херц.

По словам Херца, научная работа по результатам космической обсерватории, чья миссия заняла более девяти лет, продолжится.

Кроме того, с лета после песчаной бури не выходит на связь марсоход Opportunity, и в NASA уже готовы прекратить попытки его оживить.